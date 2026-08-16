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Nuntă ca-n povești în familia regală din Malaezia. Prințesa care și-a unit destinul cu un pilot de curse

De: Paul Hangerli 16/08/2026 | 08:10
Nuntă ca-n povești în familia regală din Malaezia. Prințesa care și-a unit destinul cu un pilot de curse
Nuntă ca în povești pentru Prințesa Malaeziei, sursa-colaj CANCAN.RO
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O prințesă din familia regală a Malaeziei s-a căsătorit cu pilotul britanic de curse Chris Froggatt, în cadrul unei ceremonii regale organizate la Kuala Lumpur. Nunta, care a respectat tradițiile islamice și ale familiei regale malaeziene, a avut loc pe 7 august și a reunit numeroși membri ai familiei regale din Pahang.

Pilotul britanic de curse Chris Froggatt a început un nou capitol al vieții sale, departe de circuit, după ce s-a căsătorit cu prințesa malaeziană Tengku Puteri Raja Tengku Puteri Ilyana Alia, la Kuala Lumpur. Cei doi s-au căsătorit în cadrul unei nunți regale la care au participat membri ai familiei regale din Pahang.

O relație departe de ochii publicului

Froggatt și prințesa Ilyana și-au păstrat relația în mare parte departe de ochii publicului, iar despre povestea lor de dragoste de dinaintea nunții se cunosc foarte puține lucruri.

Prințesa Ilyana este fiica sultanului Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, sultanul statului Pahang și fost rege al Malaeziei.

Tatăl ei a devenit în 2019 cel de-al 16-lea Yang di-Pertuan Agong, titlul oficial al regelui Malaeziei, și a ocupat această funcție timp de cinci ani, potrivit Hello Magazine.

Malaezia are un sistem monarhic aparte. Cei nouă conducători ereditari ai statelor monarhice își asumă prin rotație funcția de rege al țării, fiecare mandat având o durată de cinci ani.

Nuntă regală la Kuala Lumpur

Ceremonia de nuntă a avut loc la hotelul Shangri-La din Kuala Lumpur. Sultanul Abdullah s-a numărat printre cei prezenți, alături de prințul moștenitor al Pahangului, Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah, și de alți membri ai familiei regale.

Ceremonia a respectat tradițiile islamice și pe cele ale familiei regale malaeziene. Froggatt a efectuat rugăciunea sunnah înainte de începerea ceremoniei de căsătorie.

Cei doi și-au oferit verighetele și a avut loc prezentarea mas kahwin, darul tradițional oferit în cadrul căsătoriei. Au urmat rugăciuni și mai multe ritualuri regale tradiționale, printre care Merenjis, o ceremonie simbolică de stropire menită să aducă binecuvântare proaspeților căsătoriți.

Printre invitați s-au numărat și premierul statului Pahang, Wan Rosdy Wan Ismail, precum și șeicul Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan din Emiratele Arabe Unite.

După nuntă, Casa Regală din Pahang a transmis un mesaj oficial pentru proaspeții căsătoriți:

„Fie ca Alteța Sa Regală Tengku Puteri Raja Tengku Puteri Ilyana și Christopher Lionel Froggatt să fie binecuvântați cu fericire, har și prosperitate de durată în călătoria lor pe corabia căsniciei, construind o familie sakinah, mawaddah wa rahmah [liniștită, iubitoare și plină de compasiune].”

Cum a arătat prințesa Ilyana la nuntă

Pentru ziua nunții, prințesa Ilyana a purtat o rochie creată de designerul malaezian Radzuan Radziwill.

Prințesa a purtat și Tiara cu Diamante a Reginei Azizah, o spectaculoasă bijuterie moștenită de familia regală. Tiara a fost cumpărată inițial de la bijutierul belgian Wolfers din Bruxelles și a mai fost purtată la nunți de alte membre ale familiei regale din Pahang.

Cine este Chris Froggatt

Chris Froggatt, în vârstă de 32 de ani, este un pilot britanic care concurează în competiții de tip GT, inclusiv în GT World Challenge Europe Endurance Cup.

Interesul său pentru motorsportul profesionist a fost alimentat, în parte, de o experiență la volanul unui Ferrari în Italia.

Potrivit biografiei sale din lumea curselor, Froggatt a participat, la invitația unui prieten, la un eveniment Ferrari dedicat condusului de înaltă performanță, desfășurat pe circuitul de teste Fiorano al constructorului italian. Experiența l-a determinat să privească mult mai serios posibilitatea unei cariere în automobilism.

„Dragostea pentru mașini încă din copilărie, mersul pe ATV-uri și motocrosul practicat de la o vârstă fragedă i-au alimentat fascinația pentru viteză și au contribuit la intrarea sa neobișnuit de târzie în cursele auto, la vârsta de 24 de ani. Însă un eveniment Ferrari dedicat condusului de înaltă performanță, desfășurat pe circuitul de teste Ferrari de la Fiorano, în Italia, la care a participat ca invitat al unui prieten apropiat, s-a dovedit a fi punctul de cotitură pentru Chris și pentru drumul său către grila de start a curselor auto internaționale”, se arată în biografia sa oficială publicată de Tempesta Racing.

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