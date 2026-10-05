Melisa Șeic, răpusă la doar 19 ani după o gripă! Studenta a ajuns să sufere complicații grave la creier

Melisa Șeic, răpusă la doar 19 ani după o gripă! Studenta a ajuns să sufere complicații grave la creier
Melisa a murit/foto: social media
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O familie din Valu lui Traian trece printr-o pierdere greu de imaginat, după ce Melisa Șeic, o tânără de numai 19 ani și studentă la Facultatea de Medicină din Constanța, a încetat din viață. Tânăra a ajuns în stare critică la spital în urma unor complicații grave apărute la nivelul creierului, după o infecție respiratorie descrisă inițial drept o gripă.

Melisa era cunoscută de cei apropiați ca o tânără ambițioasă, implicată și determinată să își construiască un viitor în domeniul medical. La doar 19 ani, își începuse deja parcursul universitar și își construia drumul către profesia pe care și-o alesese. Visul de a deveni medic și de a putea ajuta oameni avea să fie însă întrerupt în mod tragic.

Studenta a ajuns să sufere complicații grave la creier

Potrivit informațiilor făcute publice de familie, starea de sănătate a tinerei s-a deteriorat sever după apariția unor complicații neurologice. Melisa a fost internată în secția de Terapie Intensivă, unde medicii au încercat să îi stabilizeze starea și să îi ofere îngrijirile necesare.

Situația medicală extrem de gravă a mobilizat familia, prietenii și numeroși oameni care au aflat despre cazul tinerei. Au fost făcute demersuri pentru strângerea fondurilor necesare tratamentului și recuperării medicale, în speranța că Melisa va putea depăși perioada critică și își va putea relua viața.

Melisa/foto: social media

Din păcate, eforturile și speranțele celor care i-au fost alături nu au mai putut schimba deznodământul. La 19 ani, tânăra s-a stins din viață, lăsând în urmă o familie îndurerată, prieteni și colegi care au cunoscut-o și care au sperat până în ultimul moment într-o evoluție favorabilă.

Vestea morții sale a fost anunțată de părinții Melisei pe rețelele de socializare. Mesajul familiei a fost urmat de numeroase reacții din partea celor care au cunoscut-o pe tânără. Prietenii, rudele și cunoscuții au transmis mesaje de condoleanțe și și-au exprimat regretul pentru pierderea unui om atât de tânăr.

„Cu durere în suflet, anunțăm trecerea la cele veșnice a iubitei noastre fiice, SEIC MELISA. Genaze-ul (înmormântarea) va avea loc astăzi, 4 octombrie 2026, începând cu ora 12:00 în localitatea Valu lui Traian, str. Nichifor Crainic nr. 18N.“, a fost mesajul transmis de părinții tinerei.

Înmormântarea Melisei a avut loc duminică, 4 octombrie 2026, în localitatea Valu lui Traian, pe strada Nichifor Crainic, acolo unde familia, rudele și apropiații s-au reunit pentru a-i aduce un ultim omagiu.

Melisa/foto: social media

Era studentă la Medicină, avea în față ani de studiu și planuri pentru cariera pe care și-o dorea, iar cei care au cunoscut-o o descriu drept o persoană preocupată de viitor și hotărâtă să își urmeze vocația.

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