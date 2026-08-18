Alimentele ultraprocesate se găsesc în tot mai multe produse din supermarket, de la cereale pentru micul dejun și batoane până la produse de patiserie, snacksuri și mese gata preparate. Nu este însă întotdeauna ușor să îți dai seama cât de mult a fost procesat un aliment doar uitându-te la ambalaj.

Lista ingredientelor este unul dintre cele mai utile indicii. Anumite ingrediente și categorii de aditivi pot indica faptul că un produs se încadrează în categoria alimentelor ultraprocesate, potrivit clasificării NOVA.

Uită-te la lista ingredientelor

Unul dintre cele mai simple lucruri pe care le poți face este să întorci ambalajul și să verifici lista ingredientelor, scrie BBC.

Printre substanțele și categoriile de ingrediente care pot indica un produs ultraprocesat se numără aromele, potențiatorii de aromă, coloranții, îndulcitorii, emulsificatorii, agenții de îngroșare, agenții de gelificare și anumite tipuri de uleiuri modificate sau proteine hidrolizate.

Și lungimea listei poate fi un indiciu, însă nu este o regulă absolută. Mai important este ce ingrediente apar în compoziție și în ce combinație.

Nu orice aliment procesat este ultraprocesat

Este important să faci diferența între procesare și ultraprocesare. Un aliment poate fi procesat prin congelare, pasteurizare, uscare sau conservare fără să fie considerat ultraprocesat. De exemplu, legumele congelate fără ingrediente adăugate sau laptele pasteurizat nu intră automat în această categorie.

În schimb, un produs care combină ingrediente obținute industrial cu mai multe categorii de aditivi utilizați pentru a-i îmbunătăți gustul, textura sau aspectul poate fi încadrat la ultraprocesate.

Ce înseamnă codurile „E”

Prezența unui cod precum E300, E415 sau E440 pe etichetă nu înseamnă automat că produsul este nesănătos.

În Uniunea Europeană, numerele E identifică aditivii alimentari autorizați, iar aceștia sunt evaluați din punct de vedere al siguranței înainte de a putea fi utilizați. Aditivii trebuie să apară pe lista ingredientelor, împreună cu funcția lor și numele sau numărul E.

Prin urmare, nu este corect să consideri orice ingredient cu număr E drept un semn de pericol. Pentru a identifica un produs ultraprocesat trebuie analizată compoziția în ansamblu.

Atenție la ce scrie pe etichetă

Cuvinte precum „natural”, „fitness”, „fără zahăr” sau „cu vitamine” nu sunt suficiente pentru a determina cât de procesat este un produs.

Cel mai bine este să verifici atât lista ingredientelor, cât și tabelul nutrițional. Dacă ai de ales între două produse similare, compararea cantităților de zahăr, sare, grăsimi saturate și fibre poate fi utilă.

În același timp, nu trebuie să elimini complet alimentele ultraprocesate. O alimentație echilibrată presupune mai degrabă ca acestea să nu ajungă să reprezinte cea mai mare parte a meselor zilnice.

Un truc simplu este să alegi mai des alimente cu o compoziție cât mai simplă: fructe, legume, ouă, pește, carne proaspătă, leguminoase sau cereale integrale.

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