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Fructele congelate sunt la fel de sănătoase ca cele proaspete? Ce se întâmplă cu vitaminele

De: Daniel Matei 17/08/2026 | 06:10
Fructele congelate sunt la fel de sănătoase ca cele proaspete? Ce se întâmplă cu vitaminele
Sursa foto: Shutterstock
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Fructele congelate au uneori o reputație mai proastă decât merită. Mulți presupun că procesul de congelare le reduce considerabil valoarea nutritivă, însă lucrurile sunt ceva mai complicate. În realitate, fructele congelate pot fi o alternativă foarte bună la cele proaspete și, în anumite situații, pot păstra mai bine anumiți nutrienți.

Fructele sunt de obicei congelate la scurt timp după recoltare, când sunt coapte și au o cantitate importantă de vitamine și minerale. Congelarea le ajută să își păstreze o mare parte din proprietățile nutritive, potrivit BBC Good Food.

Fructele congelate își pierd vitaminele?

Unele vitamine sunt sensibile la timp, lumină, oxigen și temperatură. Asta înseamnă că fructele proaspete nu rămân neapărat la aceeași valoare nutritivă din momentul în care au fost culese.

Dacă un fruct este transportat și apoi stă câteva zile în frigider înainte să fie consumat, poate pierde o parte din anumite vitamine. Fructele destinate congelării sunt, în schimb, de obicei procesate și congelate rapid după recoltare.

Vitamina C este una dintre vitaminele care pot fi afectate în timp, iar congelarea rapidă poate ajuta la păstrarea ei.

Asta nu înseamnă că fructele proaspete sunt mai puțin sănătoase. Dacă le cumperi și le consumi relativ repede, sunt o sursă excelentă de vitamine, minerale și fibre.

La ce trebuie să fii atent când cumperi fructe congelate

Un avantaj important al fructelor congelate este că pot fi disponibile tot timpul anului și pot fi păstrate mult mai mult decât cele proaspete. În plus, nu trebuie să le consumi imediat după cumpărare.

Totuși, verifică lista de ingrediente. Ideal este să alegi fructe congelate simple, fără zahăr adăugat, sirop sau alte ingrediente.

O pungă de zmeură, afine sau căpșuni congelate care conține doar fructele respective este o alegere foarte diferită de un desert congelat pe bază de fructe.

Proaspete sau congelate?

În cele mai multe cazuri, nu există un motiv să eviți fructele congelate doar pentru că nu sunt proaspete. Ambele variante pot face parte dintr-o alimentație sănătoasă.

Dacă fructele proaspete sunt în sezon și le consumi rapid, sunt o alegere excelentă. Dacă vrei să ai fructe disponibile tot anul sau să eviți risipa, varianta congelată poate fi la fel de practică și nutritivă.

Pe scurt, mai important decât să alegi obligatoriu între proaspăt și congelat este să consumi suficiente fructe și să fii atent la produsele care au zahăr adăugat.

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