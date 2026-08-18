Andreea Bălan nu s-a uitat la bani și le-a făcut toate poftele fiicelor ei la mall. Micuțele au vrut, artista a executat!

Cântăreața Andreea Bălan a ieșit de pe vibe-ul de lună de miere și a revenit la principala sa ocupație, aceea de mămică (hot). CANCAN.RO a văzut-o la Băneasa Shopping City, unde le-a scos pe cele două fetițe ale sale la o promenadă indoor, că pe unde să te mai duce pe căldurile astea. Mami Andreea este deosebit de atentă cu micuțele și probabil vrea să le răsfețe după perioada post-nuntă, în care proaspătul ei soț Victor Cornea a fost primul la coadă la atențiile doamnei Bălan.

Se cunoaște că Andreea Bălan are o familie de sportivi! Și-a scos fetițele la plimbare în mall și după câteva ture rapide prin magazine, la un shopping intens pre-școală, fetele se opresc să-și mai tragă răsuflarea la un restaurant din zona de food court. Andreea o drăgălește pe mezina familiei, care se alintă ca o pisică în brațele iubitoare ale mamei. În acest timp, fetița cea mare, răbdătoare, își bea cuminte apa.

După un prânz cumpătat, fetele consideră că se poate și o înghețată (altfel ce ieșire ar fi asta!) Se duc la o cunoscută gelaterie din mall de unde își comandă ce le poftește inimioara, iar mami Andreea nu comentează. La cât sport fac și la câte ore de fitness bifează săptămânal Andreea Bălan, nu e nicio problemă. De altfel, artista a și declarat că în general fetele au reguli stricte de alimentație. Având în vedere că ea însăși are aceeași greutate de 20 de ani, e firesc ca fetițele să urmeze modelul mamei.

Întreaga ieșire a celor trei „vedete” este presărată cu defilări pe imensele coridoare ale mall-ului. De obicei Andreea era obișnuită cu duete, doar ea și Andreea Antonescu, partenera de la Andre, însă acum trebuie să se obișnuiască cu ideea de trio, sau chiar cvartet, când vine și Victor Cornea, noul soț.

Fiicele Andreei Bălan sunt din căsătoria acesteia cu actorul George Burcea, însă în prezent Andreea și-a remodelat familia împreună cu tenismenul Victor Cornea, alături de care a redevenit mireasă într-o nuntă de vis, anul acesta. Cei patru par să se înțeleagă foarte bine, Victor este integrat deplin în noua familie și sunt văzuți împreună la diverse ieșiri, mai ales la chestiuni legate de sport, unde Victor este un model natural pentru fetițe.



CITEȘTE ȘI:

CE FAC ANDREEA BĂLAN ȘI VICTOR CORNEA, LA 3 LUNI DE LA NUNTĂ. OBICEIUL LA CARE ARTISTA NU POATE RENUNȚA SUB NICIO FORMĂ

NU RATA!

ANDREEA BĂLAN, REGULI STRICTE PENTRU FETELE SALE. DETALII NEȘTIUTE DIN FAMILIA ARTISTEI: „NU LE-AM COCOLOȘIT”





