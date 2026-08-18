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Dispariție alarmantă în Ilfov! Două mesaje RO-ALERT pentru găsirea lui Ionuț-Valentin Fieru

De: Irina Vlad 18/08/2026 | 08:13
Dispariție alarmantă în Ilfov! Două mesaje RO-ALERT pentru găsirea lui Ionuț-Valentin Fieru
Dispariție alarmantă în Ilfov! Două mesaje RO-ALERT pentru găsirea lui Ionuț-Valentin Fieru
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Este alertă de dispariție în Ilfov și București! Autoritățile au emis două mesaje Ro-Alert după ce Ionuț Valentin Fieru a plecat de acasă și nu a mai revenit. Orice persoană care poate oferi informații ce pot conduce la depistarea minorului de 13 ani este rugată să apeleze Serviciul Unic 112 ori să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.

Alarma a fost dată luni, 18 august, când Ionuț a plecat de acasă din orașul Popești Leordeni, județul Ilfov, și nu a mai revenit. Autoritățile au transmis două mesaje Ro-Alert de avertizare atât în București, cât și în localitate. Orice persoană care deține informații despre minor este rugată să sune la numărul unic de urgență 112 sau să se prezinte la cea mai apropiată secție de poliție.

sursă foto: arhivă

Ionuț Valentin este dat dispărut

La momentul plecării, Ionuț era îmbrăcat într-o pereche de pantaloni scurți, tricou alb și adidași albi. SEMNALMENTE: înălțime: 1.60, greutate: 50 kg, păr brunet, ochi căprui, fără semne particulare. Polițiștii fac apel la persoanele care ar putea avea date despre minorul de 13 ani să transmită orice informație relevantă autorităților.

„La data de 18.08.2026, orele 16:36, minorul FIERU IONUȚ – VALENTIN, în vârstă de 13 ani, a plecat de la adresa din oraș Popești-Leordeni, jud. Ilfov.

Semnalmente: înălțime: 1.60, greutate: 50 kg. păr brunet, ochi căprui.

Îmbrăcăminte: pantaloni scurți de culoare alb, tricou alb, adidași albi, fără semne particulare.

Orice informație va fi transmisă la numărul unic de urgență 112.

sursă foto: Poliția Română

Ce trebuie să faci dacă îl vezi pe Ionuț Valentin Fieru

Cine îl vede pe Ionuț Valentin Fieru este rugat să sune la 112 sau să se prezinte la cea mai apropiată secție de poliție, pentru a oferi toate detaliile către structurile competente. Procedura este prevăzută de Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.

„În cazul identificării unei persoane majore cu privire la care a fost introdusă în SINS (Sistemul Informatic Național de Semnalări, n.a.) o semnalare din categoria celor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a), aceasta este informată despre existenţa semnalării şi i se solicită consimţământul cu privire la transmiterea informaţiilor privind adresa la care locuieşte către persoana care a sesizat dispariţia”, extras din Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.

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