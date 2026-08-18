Rezultate Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă. Unde pot fi verificate notele

Rezultatele examenului de bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă, vor fi publicate marți, 18 august, până la ora 12:00, conform calendarului Ministerului Educației.

Notele vor putea fi consultate pe platforma bacalaureat.edu.ro și la avizierele centrelor de examen. Listele vor fi afișate în format anonimizat, fiecare candidat fiind identificat printr-un cod unic primit la prima probă, pe bază de semnătură.

Rezultate Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă

După afișarea rezultatelor inițiale, începe etapa de vizualizare a lucrărilor și depunere a contestațiilor. Marți, 18 august, candidații pot solicita consultarea tezelor și pot depune contestații între orele 14:00 și 18:00. Procedura continuă pe 19 și 20 august, în funcție de programul stabilit de fiecare centru de examen.

Contestațiile pot fi depuse direct la centru sau transmise electronic, conform regulilor comunicate de autorități. Participanții trebuie să semneze o declarație prin care confirmă că au înțeles că nota finală poate fi modificată în sens pozitiv sau negativ, iar în cazul elevilor minori este necesară și semnătura unui părinte sau tutore legal.

Unde pot fi verificate notele

Soluționarea contestațiilor este programată pentru intervalul 20–21 august. Rezultatele finale ale sesiunii de toamnă vor fi afișate luni, 24 august, acestea fiind definitive și necontestabile.

Pentru a promova examenul de bacalaureat, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ mai multe condiții: să fi susținut probele de competențe lingvistice și digitale sau să le fi avut recunoscute conform metodologiei, să fi participat la toate probele scrise, să obțină minimum nota 5 la fiecare probă scrisă și să atingă cel puțin media 6 la evaluările scrise.

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