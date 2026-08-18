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Accident mortal pe drumul spre Poiana Brașov. Două persoane și-au pierdut viața

De: Irina Vlad 18/08/2026 | 09:16
Accident mortal pe drumul spre Poiana Brașov. Două persoane și-au pierdut viața
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Accident mortal pe drumul spre Poiana Brașov! Un bărbat de 34 de ani și o tânără de 19 ani și-au pierdut viața după ce motocileta pe care se aflau a fost implicate într-o coliziune cu un autoturism. 

Incidentul a avut loc în noaptea de luni, 17 august, pe șoseaua DN1E, drumul ce leagă Brașovul de Poiana Brașov. Un bărbat de 34 de ani și o tânără de 19 ani au murit după ce motocileta pe care se aflau s-a izbit violent de un autoturism. În urma impactului extrem de puternic, motocicleta a fost proiectată în afara carosabilului, ambele victime suferind răni incompatibile cu viața.

Accident mortal pe drumul dintre Brașov și Poiana Brașov

La locul accidentului au ajuns un echipaj SMURD, un echipaj cu medic din centrul Serviciului de Ambulanță Județean și o autospecială de stingere cu apă și spumă. În ciuda eforturilor depuse de salvatori, ambele victime au fost declarate decedate la fața locului, potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Brașov. Polițiștii urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs accidentul de pe DN1E.

În urma tragicului deznodământ, ISU Brașov a transmis un mesaj pe social media, lansând un apel disperat la responsabilitate și prudență adresat tuturor șoferilor și motocicliștilor care circulă pe drumurile țării.

„Încă o intervenție pe care ne-am fi dorit să nu o avem. În această seară, pe DN1E, drumul spre Poiana Brașov, două vieți tinere s-au stins în urma unui accident rutier produs între o motocicletă și un autoturism.

Pentru echipajele de intervenție, fiecare apel înseamnă speranța că putem ajunge la timp și că, la final, cineva se va întoarce acasă. Din păcate, de această dată, nu a fost posibil. Aveți grijă de voi. Aveți grijă unii de ceilalți. Iar când plecați la drum, gândiți-vă că, undeva, cineva vă așteaptă să vă întoarceți acasă”, a adăugat ISU Brașov.

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