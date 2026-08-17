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Test IQ exclusiv pentru genii | Identificați cuvântul „fauna” în cel mult 7 secunde!

De: Alina Drăgan 17/08/2026 | 07:46
Test IQ exclusiv pentru genii | Identificați cuvântul fauna în cel mult 7 secunde!
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Este luni, început de săptămână și a venit timpul să ne exersăm puțin mintea. Așa că pentru astăzi propunem un test IQ, ce îți solicită atenția. Deși la prima vedere testul pare unul simplu este nevoie de ceva mai multă concentrare pentru a găsi rezolvarea. O să ne testăm abilitățile cu un exercițiu pe care nu mulți îl pot desluși, cel puțin nu din prima. Și timpul în care rezolvi testul este foarte important, doar geniile o pot face în câteva secunde.

Testul de astăzi are o dificultate ridicată și necesită ceva mai multă atenție și concentrare. În general, testele de inteligență sunt utilizate adesea de psihologi sau specialiști pentru a vedea care este nivelul IQ al unui individ. Iar cei care vor reuși să deslușească testul de mai jos sunt felicitați și catalogați drept genii.

Identificați cuvântul „fauna” în cel mult 7 secunde

Așa cum spuneam, testul de astăzi pare la prima vedere unul simplu, dar este nevoie de un spirt ascuțit de observare pentru a-l rezolva. În esență, tot ce trebuie să faci este să privești atent imaginea dată și că găsești cât de repede poți cuvântul „fauna”. Doar geniile o fac în câteva secunde.

Cei care au reușit să rezolve testul și să găsească rapid cuvântul sunt felicitați și primesc aplauze. Pentru cei care nu l-au găsit încă o să oferim un indiciu și spunem că trebuie să privească atent spre extrema stângă a imaginii și să identifice prima data litera „F”, de acolo privirea ar trebui să plece pe diagonală.

Așadar, cei care încă nu au găsit cuvântul „fauna” trebuie să știe că acesta începe din extrema stângă a imaginii și se continuă pe diagonală, în jos. Cuvântul este evidențiat în imaginea de mai jos.

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

  • IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;
  • IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;
  • IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;
  • IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;
  • IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

 

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