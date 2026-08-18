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Nu e o glumă! Cât a plătit Speak pentru două nopți de cazare pe litoralul românesc

De: Alina Drăgan 18/08/2026 | 16:56
Cât a plătit Speak pentru două nopți de cazare pe litoralul românesc /Foto: Instagram
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Este vară, sezon estival, iar românii se bucură din plin de această perioadă. Mulți își îndreaptă pașii către litoral, însă cei care ajung aici trebuie să fie gata să scoată bani frumoși din buzunare pentru o singură noapte de cazare. Speak a fost șocat de prețurile care au început să se practice pe litoralul românesc. Cât a scos din buzunar pentru doar două nopți de cazare?

În ultimii ani se discută intens despre faptul că litoralul românesc a devenit din ce în ce mai scump, cu prețuri care rivalizează destinații de top. Astfel, mulți români aleg să își petreacă vacanța în alte țări. Prețurile practicate pe litoralul românesc îi sperie pe mulți, inclusiv pe Speak, se pare.

Cât a plătit Speak pentru două nopți de cazare pe litoralul românesc

Speak a petrecut două zile pe litoralul românesc și s-a arătat complet șocat de prețurile practicate aici. Mai exact, artistul a fost complet luat prin surprindere de cât a trebuit să scoată din buzunar pentru cele două nopți de cazare. Și-a exprimat frustrarea în mediul online, în cadrul podcast-ului pe care îl are cu Florin Ristei.

Speak i-a mărturisit colegului său că pentru două nopți de cazare pe litoralul românesc a trebuit să plătească 3.400 de lei. Suma i s-a părut una exorbitantă, mai ales făcând o comparație și cu serviciile oferite și locația.

De asemenea, pentru a sublinia discrepanța, acesta a mai precizat că pentru o noapte în Las Vegas, la unul dintre cele mai scumpe hoteluri, a plătit 300 de dolari, adică aproximativ 1.350 de lei.

„Ți-am zis ce scump e la mare, la noi? Eu nu înțeleg de unde au oamenii ăștia bani. Eu am dat 34 de milioane (n.r. 3.400 de lei) pe două nopți. Eu, în Vegas, la cel mai scump hotel am dat 300 de dolari pe noapte”, a spus Speak, în podcastul Sold Out Media.

Văzând cât de scump a ajuns litoralul românesc, Speak s-a arătat foarte surprins că vara încă mai aduce turiști la mare, în ciuda prețurilor. În ultimii ani, tarifele au urcat simțitor atât în ceea ce privește cazările, cât și în ceea ce privește serviciile.

 

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Foto: Instagram

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