Cum s-a apucat Speak de cântat, de fapt: „Am fost la vreo câteva concerte cu cei de la Mafia și am văzut ce era acolo”

Speak este astăzi unul dintre cei mai cunoscuți artiști din România, însă puțini știu cum a început, de fapt, povestea lui în muzică. Invitat să urce pe scenă în orașul în care s-a născut, artistul a făcut mărturisiri neașteptate despre momentul care i-a schimbat complet destinul.

Revenirea la Bacău a avut o încărcătură emoțională aparte pentru Speak. Artistul a fost unul dintre invitații festivalului Young Island, unde a urcat la pupitrul de DJ și a făcut spectacol în fața publicului. În mulțime s-au aflat și părinții lui, care au urmărit fiecare moment cu emoție, iar după concert l-au așteptat în culise pentru a-l felicita.

Cum s-a apucat Speak de muzică

Alături de el s-a aflat și iubita sa, Ștefania, care a susținut, la rândul ei, un concert în cadrul aceluiași eveniment. Pentru Speak, întoarcerea acasă a însemnat mai mult decât un simplu concert, ci o reîntâlnire cu locul în care a început totul.

„A fost extraordinar, mi-a plăcut! De fiecare dată când vin acasă, e un sentiment aparte, nu pot să compar cu nimic! S-a văzut și finalul! Muzica e prima mea dragoste!

De muzică m-am îndrăgostit prin DJ-ală, la Zebra, un etalon al muzicii electronice și al muzicii urbane din România, acolo am început, clubul era la subsolul Casei de Cultură din Bacău”, a declarat Speak pentru Click.

Artistul a dezvăluit că decizia de a urma o carieră în muzică nu a venit întâmplător. Totul s-a schimbat după ce a mers la câteva concerte ale trupei B.U.G. Mafia, iar atmosfera de acolo l-a făcut să înțeleagă că vrea să fie pe scenă.

Concertul care i-a schimbat viața

El a spus că, înainte de a deveni cunoscut ca interpret, a lucrat mult în spatele cortinei. Compunea și producea melodii pentru alți artiști, iar abia mai târziu a decis să își facă loc în lumina reflectoarelor.

„Am fost la vreo câteva concerte cu cei de la Mafia și am văzut ce era acolo și am zis că asta vreau să fac toată viața mea. Apoi am fost rezident la Zebra, după care am început producția muzicală, toate au venit în lanț. M-am apucat apoi de cântat, eu făceam multe piese pentru alții, am făcut multe hit-ulețe, îmi era mult mai ușor să mă exprim. După ce mi-am luat aplauze și m-am potolit stomacul, m-am întors la prima mea dragoste”, a declarat Speak la Young Island Festival.

În prezent, Speak continuă să fie implicat în numeroase proiecte muzicale și spune că DJ-ingul a rămas marea lui pasiune. Deși agenda îi este plină de concerte și evenimente, artistul profită de fiecare ocazie pentru a reveni în orașul natal, acolo unde spune că emoțiile sunt imposibil de comparat cu orice alt loc.

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