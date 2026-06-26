Speak a fost trădat de cine se aștepta mai puțin. Și-a făcut curaj și a spus totul

După ani de experiență în lumea muzicii, Speak a ales să vorbească deschis despre realitatea din spatele succesului. Artistul a mărturisit că, dincolo de realizările profesionale, unul dintre cele mai mari obstacole este să găsești persoane de încredere într-un domeniu în care dezamăgirile și trădările nu sunt deloc rare.

De-a lungul carierei sale, Speak și-a construit un nume important în muzica românească. El a reușit să se mențină în topul preferințelor publicului ani la rând. Cu toate acestea, artistul a ales de puține ori să vorbească despre încercările și dezamăgirile care au venit odată cu succesul, preferând să își țină departe de ochii lumii experiențele mai puțin plăcute.

Speak a vorbit despre colegii săi de breaslă

Artistul a povestit că, în momentele în care ar fi avut nevoie de sprijin, nu a regăsit aceeași implicare din partea unor oameni pe care îi considera apropiați. Speak susține că a fost mereu dispus să ofere ajutor colegilor din industrie. Însă nu a simțit că gesturile sale au fost răsplătite în aceeași măsură, lucru care i-a schimbat perspectiva asupra relațiilor cu cei din breaslă.

În perioada în care schimbările de algoritm au afectat promovarea muzicii în mediul online, Speak a propus o inițiativă prin care artiștii să se susțină reciproc pentru a-și crește expunerea. Potrivit acestuia, demersul a fost benefic pentru mulți colegi de breaslă. Însă atunci când a avut nevoie de același sprijin, susținerea pe care o aștepta nu a mai venit.

„Când vreți să faceți ceva, niciodată să nu vă bazați pe prietenii voștri. Pentru că am văzut de-a lungul timpului… eu am încercat cumva să creez o comunitate de artiști la noi, ăștia pe care ne știați, cu care aveam o relație, care ne știam mai mult decât bine. Dacă tot suntem sclavii acestui algoritm, când lansează unul dintre noi, 10-20 de băieți, o piesă, toată lumea o postează.I-am strâns pe ăia, noi am postat la toată lumea două săptămâni și când a venit rândul nostru au mai postat 3 din ăia 20”, a declarat Speak, podcastul Sold Out Media.

Lecțiile pe care Speak spune că le-a învățat din aceste experiențe

Chiar dacă situația l-a dezamăgit, Speak spune că experiența i-a oferit o lecție importantă despre relațiile din lumea muzicii. Artistul a ajuns la concluzia că nu își poate pune încrederea în toți cei pe care îi consideră apropiați. Mai mult, el susține că unele dintre persoanele care nu i-au fost alături atunci când a avut nevoie continuă să îl contacteze pentru recomandări, sfaturi sau diverse favoruri.

„În afară de prietenii ăia care sunt foarte apropiați de noi, care știu ce fac, care au postat, care au vorbit, restul din toți oamenii pe care îi cunosc eu și care mă sună și care vor chestii de la mine, sfaturi, să îi ajut cu lucruri, niciun băiat, fată nu a postat de piesa asta”, a declarat Speak.

Cu o activitate îndelungată în muzică, Speak și-a consolidat statutul de unul dintre artiștii apreciați din România. De-a lungul anilor, a lansat numeroase melodii care s-au bucurat de succes în rândul publicului. Fiecare etapă a carierei sale a contribuit la creșterea notorietății.

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