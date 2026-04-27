Florin Ristei și Speak, detalii neștiute din culisele emisiunii Insula Iubirii 2026. S-au dat de gol!

La începutul lunii aprilie, după aproximativ o lună de filmări, Radu Vâlcan a anunțat pe rețelele de socializare că producția pentru sezonul 2026 al emisiunii „Insula Iubirii” s-a încheiat și că a revenit în țară. În același timp, în online au început să circule numeroase zvonuri și speculații legate de ispitele participante și de cuplurile implicate în reality show-ul difuzat de Antena 1.

Într-un videoclip devenit viral pe TikTok, Florin Ristei și Speak, cunoscuți pentru emisiunea „Fiertzi pe Insulă”, au comentat la rândul lor despre ispitele feminine din sezonul 2026 al show-ului „Insula Iubirii”. Totodată, aceștia au adus în discuție și revenirea lui George Ivănescu, cunoscut drept „Jaguarul”, în cadrul emisiunii.

„Ai văzut ispitele de la Insula Iubirii?”, l-a întrebat Speak pe Florin Ristei. „Am văzut ceva, n-am aprofundat. Mă voi ocupa. Am primit link-uri, am primit poze. Da”, a răspuns cântărețul. Dialogul celor doi a continuat într-o notă amuzantă. „Și? Ești mulțumit, din poze?”, a întrebat Speak. „Mă, nu e rău. De ce să… Nu e rău”, a răspuns Florin Ristei. Iar Speak a insistat: „Ai fi deschis la o…?”. „La o colaborare?”, a replicat râzând Florin Ristei.

Gafa pe care au făcut-o Florin Ristei și Speak

Florin Ristei a oferit câteva detalii despre ispitele feminine, fără să le dezvăluie identitatea.

„Nu prea le-am văzut, adică nu le știam din online. N-au jucat pe partea mea, nu mi-au fost recomandate de Instagram, de către algoritmul meu!”.

Discuția dintre el și Speak a continuat apoi cu referiri la George Ivănescu, supranumit „Jaguarul”, dar și la Marcel Andrei. De această dată, Marcel Andrei participă la „Insula Iubirii” alături de iubita sa, nu în rol de ispită, așa cum se întâmplase în 2024.

„Dar e și Pantera. Pantera, auzi… Cum îl cheamă? Jaguarul”, a spus Speak. „Jaguarul e ispită și Marcel e cuplu. A venit cu iubi! De m-am întâlnit eu cu ei în Tenerife. Deci Marcel e cu iubi, cuplu”, a răspuns Florin Ristei.

La un moment dat, o persoană din echipa de producție, aflată în spatele camerelor, i-a atenționat pe Florin Ristei și pe Speak că numele ispitelor și ale cuplurilor nu au fost încă anunțate oficial de Antena 1. Cu toate acestea, cei doi artiști au susținut că informațiile sunt deja publice.

„E public pe net, da. De Marcel, de Jaguarul ăsta…”, a spus Speak. „Da, le-a publicat toate pozele”, a afirmat și Florin Ristei.

Ulterior, Florin Ristei și Speak au realizat că este posibil să fi făcut o gafă. Motiv pentru care au schimbat rapid subiectul discuției, orientându-se către „Asia Express” 2026.

