Cristina și Andrei Rotaru s-au despărțit? Ce mesaj a publicat fosta concurentă de la Insula Iubirii: “Nu regret ce am trăit”

Cristina și Andrei Rotaru formează un cuplu de mulți ani, însă în ultima perioadă au apărut tot mai multe semne că relația lor traversează un moment delicat. Cei doi au devenit cunoscuți după participarea la Insula Iubirii, unde și-au pus la încercare mariajul de aproape un deceniu. Deși au plecat separat din emisiune, după episodul de infidelitate care le-a zdruncinat relația, au decis, odată întorși în țară, să mai acorde o șansă poveștii lor.

În prezent, însă, lucrurile par din nou tensionate. Cristina Petre nu mai apare alături de partenerul ei în postările de pe rețelele sociale, iar această absență a ridicat numeroase semne de întrebare în rândul urmăritorilor, mai ales după ce Andrei Rotaru a fost dat dispărut. În schimb, ea își petrece timpul mai mult în compania familiei și a prietenelor apropiate, semn că a ales să se concentreze pe alte aspecte ale vieții sale.

Ce mesaj a publicat Cristina Rotaru

Pe lângă aceste schimbări vizibile, și mesajele transmise de fosta concurentă de la Insula Iubirii în mediul online au atras atenția. Fosta concurentă a lăsat de înțeles că trece printr-o perioadă complicată, marcată de introspecție și emoții puternice. Fără a oferi detalii clare despre situația dintre ea și Andrei, aceasta a sugerat că încearcă să își regăsească echilibrul și să își stabilească limite mai sănătoase.

Declarațiile sale indică un proces de transformare personală, în care pune accent pe vindecare, conștientizare și alegeri mai asumate. Cristina pare hotărâtă să își acorde mai multă atenție și să nu mai accepte situații care nu îi aduc liniște.

„Nu regret ce am trăit, dar am învățat că am și limitele mele. De acum înainte aleg să mă prioritizez pe mine. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru fiecare binecuvântare și ție pentru vorbele frumoase. numai bine”, a scris Cristina Petre, pe TikTok.

