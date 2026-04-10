Ce mesaj a transmis Marian Grozavu, de la Insula Iubirii, după despărțirea de Bianca Dan: „Dacă iubești cu adevărat”

Marian Grozavu și Bianca Dan s-au despărțit, după o relație de durată care a trecut prin numeroase provocări. Cei doi s-au cunoscut în cadrul emisiunii Insula Iubirii, iar la final au decis să își mai acorde o șansă, alegând să continue împreună, în ciuda dificultăților întâmpinate. Deși aveau planuri importante pentru viitor, relația lor nu a rezistat în timp. Totuși, în urmă cu puțin timp s-au despărțit și fostul concurent a transmis un mesaj cu subînțeles.

Pe parcursul relației, Bianca Dan și Marian Grozavu au încercat să depășească obstacolele apărute, însă, în cele din urmă, au ajuns într-un punct în care comunicarea nu a mai funcționat. Ambii au trecut printr-o perioadă complicată, în care nu au mai reușit să se asculte și să se înțeleagă cu adevărat, ceea ce a dus la ruptura definitivă.

După separare, Marian Grozavu a ales să fie rezervat în declarații, dar a transmis un mesaj sugestiv pe rețelele sociale, lăsând să se înțeleagă că vede despărțirea ca pe un test al destinului și al sentimentelor autentice.

”Dacă iubești ceva cu adevărat, lasă-l să plece. Se va întoarce dacă îți este menit pentru totdeauna. Dacă nu se întoarce, înseamnă că nu ți-a fost menit”, este mesajul publicat de Marian Grozavu.

Ce a spus Bianca Dan despre separare

De cealaltă parte, Bianca Dan a vorbit deschis despre această etapă dificilă. Ea a explicat că despărțirea a fost inevitabilă, însă acest lucru nu a distrus complet legătura dintre ei. Cei doi au rămas în relații bune și continuă să comunice, păstrând o formă de apropiere bazată pe respectul pentru trecutul comun. Fosta concurentă de la Insula Iubirii a mai subliniat că au avut discuții sincere chiar și după separare, realizând că, în timpul relației, nu reușeau să se asculte cu adevărat, ceea ce a contribuit decisiv la destrămarea cuplului. „Se întâmplă, uneori, să fie un final, din păcate. Asta s-a întâmplat și la noi pe plan sentimental s-a produs o ruptură. Asta nu înseamnă că nu suntem împreună unul lângă celălalt ca și prieteni, pentru tot ce a fost între noi. I-am spus că voi fi lângă el și invers.

Eu cred că încerc să fiu puternică și pentru el, pentru amândoi acum. Noi am vorbit chiar și vineri, am stat trei ore, a fost o discuție minunată și îmi pare rău că atunci când eram împreună nu puteam discuta asta. Cred că nu ne ascultam ce voiam să transmitem, nu înțelegeam esența, nici eu la el, nici el la mine”, a declarat Bianca Dan

