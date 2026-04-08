Ce a făcut Cristina Rotaru după ce soțul ei, Andrei, a fost găsit. Unde a mers fosta concurentă de la Insula Iubirii: „Dumnezeu va așeza lucrurile”

După momentele tensionate în care Andrei Rotaru a dispărut și a fost ulterior găsit cu ajutorul poliției, Cristina Rotaru a simțit nevoia să se retragă într-un loc cu o puternică încărcătură emoțională pentru ea, pentru a-și regăsi liniștea. A mers la biserică, acolo unde obișnuiește să se refugieze în perioadele dificile, și a transmis un mesaj profund, în care vorbește despre credință, durere și speranța că lucrurile se vor așeza.

Totul a început după întoarcerea din vacanța petrecută în Bali, când Cristina Rotaru nu a mai reușit să ia legătura cu soțul ei. Îngrijorarea a crescut rapid, iar fără să stea pe gânduri, a apelat la autorități pentru a-l da dispărut și a demara căutările.

Ea s-a prezentat la poliție însoțită de mama sa, în ciuda relației tensionate pe care aceasta o avusese în trecut cu Andrei Rotaru. În fața unei astfel de situații, însă, diferențele au fost lăsate deoparte, mai ales că fosta concurentă de la Insula Iubirii trecea printr-un șoc emoțional puternic.

Din fericire, intervenția rapidă a poliției a dus la un final fericit: Andrei Rotaru a fost găsit și s-a întors acasă în siguranță. Cristina a fost cea care a dat vestea, marcând astfel încheierea unei perioade extrem de dificile.

Ce a făcut Cristina Rotaru după ce și-a găsit soțul

După aceste momente, ea a simțit nevoia să se apropie și mai mult de credință. Ajunsă la biserică, unde a aprins lumânări, Cristina a vorbit despre cât de apăsătoare este această perioadă pentru ea, mai ales că coincide cu Săptămâna Patimilor. Mesajul ei reflectă o luptă interioară intensă, dar și o convingere profundă că, în ciuda durerii, lucrurile vor reveni la normal și că, în cele din urmă, va apărea lumina și liniștea.

„În cea mai grea perioadă, aleg să-mi amintesc: Dumnezeu este Calea, Adevărul şi Viața.

Săptămâna Patimilor apasă altfel anul acesta… o simt până în adâncul sufletului.

Dar chiar şi aşa, aleg să cred că, dincolo de toată durerea, Dumnezeu va aşeza lucrurile şi va aduce, la timpul potrivit, lumina.”, a scris Cristina Rotaru pe rețelele de socializare.

CITEȘTE ȘI: Moment emoționant pentru fosta concurentă de la Insula Iubirii. A aflat sexul copilului chiar după nuntă

Dublă lovitură pentru Marian Grozavu! După ce a fost părăsit de Bianca Dan, „Corleone” de la Insula Iubirii a intrat şi în vizorul judecătorilor