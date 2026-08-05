Tot mai multe cupluri vorbesc despre contractul prenupțial înainte de căsătorie. Totuși, legislația din România nu recunoaște oficial această denumire. Echivalentul legal este convenția matrimonială, documentul prin care viitorii soți aleg regimul matrimonial aplicabil în timpul căsătoriei.

Mulți români cred că un contract prenupțial funcționează la fel ca în filmele americane. În realitate, legea românească stabilește reguli clare privind bunurile și drepturile soților.

Ce este convenția matrimonială

Convenția matrimonială este un act autentic, încheiat în fața unui notar public. Prin acest document, viitorii soți sau soții aleg regimul matrimonial dorit. Dacă nu este încheiată o convenție matrimonială, se aplică automat comunitatea legală. În acest caz, bunurile dobândite în timpul căsătoriei devin, în principiu, bunuri comune. Legea oferă însă posibilitatea alegerii unui alt regim matrimonial, în condițiile prevăzute de Codul Civil.

Cele trei regimuri matrimoniale prevăzute de lege

Codul Civil stabilește trei variante. Prima este comunitatea legală. Aceasta se aplică automat, dacă nu există o convenție matrimonială. A doua este separația de bunuri. În acest caz, fiecare soț păstrează proprietatea exclusivă asupra bunurilor deținute înainte de căsătorie. Același principiu se aplică și bunurilor dobândite ulterior în nume propriu. A treia variantă este comunitatea convențională. Soții pot stabili reguli proprii privind administrarea anumitor bunuri, în limitele impuse de lege.

Ce nu poate conține convenția matrimonială

Convenția matrimonială nu poate include orice tip de clauză. Legea interzice prevederile care încalcă egalitatea dintre soți. Sunt interzise și clauzele privind drepturile părintești. De asemenea, documentul nu poate modifica regulile privind moștenirea legală.

Ce presupune separația de bunuri

Regimul separației de bunuri este ales frecvent de persoanele cu afaceri sau patrimonii importante. Fiecare soț își administrează singur bunurile și poate dispune liber de acestea. Totuși, acest regim nu elimină obligațiile față de familie. Soții trebuie să contribuie în continuare la cheltuielile căsătoriei și la întreținerea familiei, potrivit legii.

Când poate fi încheiată convenția matrimonială

Convenția matrimonială trebuie semnată în formă autentică, în fața unui notar public. Documentul poate fi încheiat înainte de căsătorie sau după oficierea acesteia. Dacă este semnat înainte de căsătorie, produce efecte din ziua oficierii. Dacă este încheiat ulterior, efectele apar de la data stabilită de soți. În lipsa unei prevederi, acestea se aplică din ziua autentificării. După semnare, notarul înscrie convenția în Registrul Național Notarial al Regimurilor Matrimoniale. Existența documentului este menționată și pe actul de căsătorie.

Specialiștii recomandă analizarea atentă a situației patrimoniale înainte de alegerea regimului matrimonial. Decizia poate influența administrarea bunurilor pe durata căsătoriei. De asemenea, poate avea efecte importante în cazul unui divorț sau al încetării căsătoriei.

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