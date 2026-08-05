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Filmul tragediei de pe Clisura Dunării. Greșelile pe care le-a făcut Ionuț, tânărul de 23 de ani luat de curenți

De: Denisa Crăciun 05/08/2026 | 20:03
Filmul tragediei de la Clisura Dunării / Sursă Foto: Facebook
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Un caz tulburător a avut loc pe Clisura Dunării. Doi tineri, în vârstă de 15, respectiv 23 de ani, au căzut în apă, după ce skijetul cu care se plimbau s-a răsturnat. La fața locului au ajuns rapid echipaje de salvare, însă au reușit să recupereze un singur băiat. Ionuț, victima tragediei, nu purta vestă de salvare și nu avea nici permis.

Tragedia s-a petrecut în Dubova, Clisura Dunării, acolo unde cei doi tineri se plimbau cu skijetul pensiunii la care Ionuț lucra. Tânărul de 23 de ani nu deținea permis și nici nu purta vestă de salvare. Un moment de neatenție a condus la răsturnarea skijetului, iar aceștia au căzut în apă. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de salvare, inclusiv scafandri și voluntari care să ajute la căutarea celor doi. Martorii au povestit cum s-a întâmplat nenorocirea.

Filmul tragediei de pe Clisura Dunării

Martorii spun că ambarcațiunea circula cu viteză, iar la un moment dat s-au lovit de geamandură. Impactul a fost atât de puternic, încât au fost aruncați în apă.

„S-a auzit o lovitură. Au strigat „ajutor, ajutor! Se îneacă”. „S-a auzit o bubuitură puternică, a strigat una din persoane, după aceea cea de-a doua. Mergeau foarte repede şi fiind noapte, nu s-au asigurat şi au dat în balizaj. S-a auzit exact cum ar fi două maşini”, au povestit martorii.

De asemenea, greșeala fatală făcută de Ionuț, victima tragediei, a fost că nu purta vestă de salvare și nu deținea permis. Un bărbat l-a auzit pe tânăr cum striga după ajutor, a reușit să îl scoată la timp, însă pentru că nu avea echipamentul necesar a fost luat de curenți.

Au căutat aseară, au pus lumini, a venit drona, cu sonar, din păcate nu a fost găsit. Dacă avea vestă, avea şanse, dar nu pot să înţeleg cum au putut să plece fără vestă, au mai spus martorii, potrivit Observator News.

Ce spun oficialii

În acest moment, a fost deschisă o anchetă pentru a stabili cu exactitate cum au ajuns cheile în posesia tânărului, însă anchetatorii presupun că le-ar fi luat fără permisiune.

Tânărul de 23 de ani nu poseda permis pentru această categorie de ambarcaţiune. Circulaţia unei astfel de ambarcaţiuni pe timp de noapte este permisă cu respectarea normelor în vigoare, a transmis Ermina Becheanu – purtător de cuvânt IPJ Mehedinți.

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