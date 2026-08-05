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Cum arată Mihaela Tatu fără pic de machiaj la 62 de ani. Fanilor nu le-a venit să creadă

De: Simona Vlad 05/08/2026 | 20:24
Cum arată Mihaela Tatu fără pic de machiaj la 62 de ani. Fanilor nu le-a venit să creadă
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Mihaela Tatu demonstrează că naturalețea nu ține cont de vârstă. La 62 de ani, fosta prezentatoare TV și-a surprins urmăritorii cu o fotografie fără machiaj și fără filtre. Imaginea a atras imediat atenția și a fost apreciată de fanii care au lăudat curajul și aspectul impecabil al vedetei.

Mihaela Tatu, fără pic de machiaj la 62 de ani

Mihaela Tatu este foarte activă pe rețelele de socializare și își ține fanii la curent cu momente importante din viața sa. Recent, vedeta a publicat o fotografie în care apare fără machiaj. Imaginea scoate în evidență un ten curat, luminos și foarte bine îngrijit. Fără filtre, Mihaela Tatu a ales să se prezinte exact așa cum este.

Apariția sa a fost apreciată de urmăritori, care au remarcat naturalețea și eleganța de care dă dovadă. Mulți dintre admiratorii săi au felicitat-o pentru faptul că promovează frumusețea autentică și acceptarea vârstei.

De-a lungul anilor, Mihaela Tatu a devenit una dintre cele mai apreciate personalități din televiziunea românească. Publicul o apreciază pentru echilibrul, sinceritatea și mesajele pe care le transmite. Vedeta vorbește frecvent despre dezvoltare personală și despre importanța acceptării de sine. În urmă cu ceva timp, aceasta a explicat ce înseamnă, în opinia sa, succesul unei femei.

Mesajul emoționant transmis de Mihaela Tatu

Mihaela consideră că împlinirea nu are legătură cu vârsta sau cu aparențele. Vedeta este convinsă că fiecare femeie își poate construi propriul drum în viață.

„Nu ştiu. Să fii împlinită cu ceea ce eşti şi cu ceea ce laşi în urmă, să dormi cu capul liniştită pe pernă şi să fii un model nu numai pentru copiii tăi, ci, dacă se poate, şi pentru cei din jurul tău. Cred că o femeie de succes este o femeie care se simte împlinită. Eu am două motto-uri. Unul este: «Eşti ceea ce alegi tu să fii în absolut fiecare moment al existenţei tale», iar celălalt: «Nu există vârstă pentru un nou început». Mintea mea de biată femeie a ajuns la un gram de înţelepciune şi consideră că poţi fi şi glamour, şi profundă în acelaşi timp. Poate că aici, a fi glamour nu este acelaşi lucru cu a avea profunzime şi aşezare interioară, dar astea sunt simple alegeri”, a declarat Mihaela Tatu.

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