Cum arată viața Mihaelei Tatu după ce a fost dată afară de la Antena 1: „Sunt navetistă” | EXCLUSIV

Viața bate filmul în cazul Mihaelei Tatu. După ce în primăvară s-a trezit înlocuită cu Mirela Vaida la cârma emisiunii de la Antena 1, pentru ca într-un final să se renunțe la acel format, fosta prezentatoare TV s-a reinventat și nu are timp să se plictisească. Face strict ce îi place, își face propriul program și călătorește foarte mult. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, Mihaela Tatu ne-a povestit despre noua ei viață, dar și dacă televiziunea o mai tentează după experiența deloc plăcută prin care a trecut.

Mihaela Tatu nu dă Oradea pe niciun alt oraș, deși străbate țara în lung și-n lat, și are călătorii în scop profesional și în străinătate. Fire organizată, vedeta îmbină munca și relaxarea, având în bagaje obligatoriu o rochie de seară, dar și costumul de baie. Vedeta a participat zilele trecute la Gala Nu există nu se poate, evenimentul prezentat și produs de Andreea Marin.

Mihaela Tatu: “Sunt navetistă în toată țara și în toată lumea”

CANCAN.RO: Ne vedem la un eveniment special.

Mihaela Tatu: În sfârșit am putut să răspund pozitiv invitației pe care am primit -o de la Alin Gălățescu și de la Andreea Marin pentru a participa la această Gală Nu există nu se poate. De fiecare dată eram ori în alte proiecte, ori la Oradea, însă acum iată că s-a potrivit. Sunt în București și e o mare bucurie și onoare să fiu pe scenă, pe catwalk.

CANCAN.RO: În ultima perioadă v-ați mutat înapoi în Oradea sau ați rămas în București? Cum arată viața dumneavoastră?

Mihaela Tatu: De 12 ani locuiesc în Oradea și sunt navetistă în toată țara și în toată lumea. Poimâine plec la Timișoara, peste o săptămână plec în Anglia, în sudul Angliei am curs de comunicare, mă întorc la Oradea, după care plec la Cluj, după Cluj-Brașov, din nou Oradea și apoi la Berlin. Și uite așa se termină lunile octombrie și noiembrie pentru mine.

CANCAN.RO: Și la Berlin vă revedeți cu fiica dumneavoastră?

Mihaela Tatu: Normal, de aceea mă duc. Abia aștept.

Mihaela Tatu: “Totul se întâmplă în viață cu un rost”

CANCAN.RO: Cum vă descurcați cu atâtea plecări și bagaje?

Mihaela Tatu: Sunt foarte bine organizată, sunt o femeie foarte eficientă. Niciodată nu iau mai mult decât trebuie, nu îmi lipsesc niciodată din bagaj genunchierele, costumul de baie și o rochie pentru cocktail sau rochie de seară. Pentru că nu se știe niciodată unde-ți poartă viața pașii.

Și atunci, oriunde aș fi, în funcție de evenimentul pe care îl am, cursurile pe care le am, câte zile am cursuri, am ținuta, încălțămintea și bijuteria. Și celelalte le am în plus pentru că, repet, dacă la hotelul unde sunt cazată, ce știu eu, la Londra, am și un spa, păi să mă vitregesc de o piscină bună după ce se termină toată ziua de curs? Nu. Sunt foarte eficientă. Dacă muncesc, am satisfacții. Dacă am satisfacții, mi se umple sufletul de bucurie și pot împărtăși și celorlalți. În concluzie, totul se întâmplă în viață cu un rost.

Mihaela Tatu: “Deocamdată trăiesc frumos”

CANCAN.RO: După ultima experiență cu televiziunea, care nu a fost deloc plăcută, vreau să știu dacă vă mai tentează un format să reveniți pe micul ecran sau e de ajuns podcastul unde dumneavoastră vă alegeți invitații și aveți libertate de exprimare?

Mihaela Tatu: Se pare că totul se întâmplă în viață cu un scop. M-am trezit pentru a nu știu câta oară cu ideea că n-am ce să caut acolo. A apărut în viața mea podcastul, altfel nu m-ar fi împins nimeni.

Deci toți prietenii: “Hai, Miha!” Nu vreau să mă… dar acum există. Există și pot să vorbesc despre un podcast care nu este despre autobiografie să las omul să vorbească. E un podcast dialog în care punem întrebări, puncte de vedere, experiențe, subiecte de discuție care nu sunt obligatorii să fie specifice femeilor. Pentru că despre singurătate, subiect de exemplu pe care l-am avut cu Carmen Tănase, putem vorbi sau pot să-l abordeze și femeile și bărbații deopotrivă. Deocamdată trăiesc frumos, într-o armonie și aliniată la un bine universal în viața pe care o am acum. Și atât.

