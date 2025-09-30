Diagnosticul crunt pe care l-a primit Mihaela Tatu! A devenit dependentă de o pastilă pe viață

Mihaela Tatu se confruntă cu o problemă de sănătate și este dependentă de o pastilă. Vedeta TV a mărturisit că lupta cu kilogramele are repercursiuni care resimt și în prezent. Iată ce a spus!

Mihaela Tatu a avut probleme cu greutatea în trecut, atunci când a ajuns la aproape 100 de kilograme. Această luptă cu kilogramele și-a pus amprenta asupra ei și a sănătății.

Mihaela Tatu a devenit dependentă de o pastilă pe viață

Mihaela Tatu a început prin a povesti toate sacrificiile pe care le-a făcut. Vedeta TV a spus că a renunțat la tutun. După ce a reușit să slăbească, prezentatoarea a mai pus kilograme în pandemie, dar acum are în continuare foarte mare grijă la ce mănâncă.

Mai mult, ea a dezvăluit că problemele de sănătate au făcut-o să devină dependentă de o pastilă pe care trebuie să o ia în fiecare dimineață. De asemenea, vedeta este nevoită să își facă analizele periodic.

„La un moment dat când m-am mutat la Oradea, toată povestea a coincis cu: am renunțat la tutun, tiroida mea era praf, operația de fibrom etc. Am explodat și am expandat ca o floricică de porumb când e pusă la cuptor. Ajunsesem aproape la suta de kilograme! Aveam 98,6 kg! Îi mulțumesc domnului Ion Nicolaescu, care mi-a reglat metabolismul atunci. Am mai pus pe mine în pandemie când mâncam turtă dulce și beam Coca-Cola. Și acum, ușurel-ușurel, am luat-o de la început. Eu am hipertiroidism și dăi cu Euthyrox la prima oră, nici nu deschid ochii bine că pipăi după pastilă. Este foarte oscilantă, trebuie să mă duc constant să fac analizele, când e sus, când e jos și trebuie schimbat procentul de la medicamente”, a dezvăluit Mihaela Tatu, pentru click.ro.

