Cazanele Dunării este unul dintre cele mai frumoase locuri din România. Alături de Parcul Natural Porțile de Fier reprezintă unele dintre cele mai apreciate obiective turistice de la noi din țară și dacă nu ai vizitat până acum zona, trebuie neapărat să o faci. Cazanele Dunării sunt un sector din defileul Dunării, care oferă peisaje spectaculoase. Iată cum ajungi și ce poți face în zonă.

Unde se află Cazanele Dunării și cum să ajungi

Cazanele Dunării se află în județul Mehedinți, în apropierea localității Dubova, pe sectorul unde fluviul străbate zona montană a Munților Mehedinți. Este una dintre cele mai spectaculoase porțiuni ale Dunării din România.

Ca să ajungi în zonă trebuie să urmezi DN57, drumul care leagă Orșova de Moldova Nouă. Traseul este extrem de frumos și urmează cursul Dunării, oferind priveliști de poveste.

Dacă vii dinspre Drobeta-Turnu Severin, poți urma drumul european E70 până la Orșova, iar de acolo continui pe DN57. Practic, drumul merge paralel cu Dunărea, astfel că zona poate fi admirată și direct din mașină.

Pentru a ajunge chiar în zona centrală a Cazanelor, acolo unde Dunărea face efectul de apă „clocotită”, trebuie să faci o plimbare cu barca. Excursiile pleacă din mai multe puncte, în special din Dubova sau din alte zone apropiate.

O plimbare cu șalupa durează aproximativ 40 de minute și costă, în general, între 24 și 30 de lei de persoană, în funcție de punctul de plecare și operator.

Cel mai ridicat tarif este, de regulă, pe faleza din Orșova, unde o plimbare poate ajunge la aproximativ 50 de lei de persoană. În plus, bărcile pleacă doar după formarea unui grup de minimum 6 persoane, ceea ce poate însemna că trebuie să aștepți puțin, dacă nu ești cu un grup de cel puțin 6 oameni.

Trasee și activități turistice la Cazanele Dunării

Pentru cei care preferă mișcarea, există trasee turistice în zonă. Unul dintre ele poate fi parcurs în aproximativ o oră și oferă la final o priveliște spectaculoasă asupra Cazanelor Dunării de la înălțime. Traseul este ușor, însă urcarea din prima parte poate fi mai solicitantă.

Cazanele Dunării nu înseamnă doar priveliști admirate din barcă sau din mașină. Zona poate fi explorată și pe jos, prin trasee care urcă pe versanți și oferă acces la puncte de belvedere. Drumețiile sunt una dintre cele mai directe modalități de a vedea zona și de a ajunge în locuri mai puțin accesibile. Iată ce trasee sunt recomandate:

Traseul Ciucaru Mare

Este cel mai popular traseu din zonă și pornește din localitatea Dubova. Urcarea se face prin pădure și zone stâncoase, iar la final ajungi într-un punct de belvedere de unde se vede o mare parte din defileu.

Durată: aproximativ 2–3 ore (dus-întors)

Lungime: aproximativ 5 km

Dificultate: medie

Marcaj: triunghi galben

Este recomandat să fie parcurs dimineața sau spre seară, mai ales în sezonul cald.

Traseul Ciucaru Mic

Este o variantă mai ușoară, potrivită pentru familii cu copii. Traseul începe din apropierea golfului Dubova, de pe DN57, și urcă treptat, fără diferențe mari de nivel.

Durată: aproximativ 3 ore (tur-retur)

Lungime: aproximativ 5 km

Dificultate: redusă

Marcaj: triunghi roșu

Pe lângă drumeții, în zonă se pot face plimbări cu barca, opriri pentru fotografii sau trasee scurte pe marginea drumului.

Obiective turistice Cazanele Dunării

Cazanele Dunării, cunoscute și sub denumirea de „Kotly”, sunt una dintre cele mai spectaculoase zone din Defileul Dunării, unde fluviul străbate Carpații și formează un peisaj dominat de stânci abrupte și ape agitate. Aici, Dunărea se îngustează, iar curenții creează vârtejuri care oferă un efect vizual special.

O mare parte din aceste obiective se află în aria Parcul Natural Porțile de Fier, una dintre cele mai întinse zone protejate din țară, cu o suprafață de peste 115.000 de hectare. Parcul este încadrat de Munții Banatului și Munții Mehedinți și se remarcă prin diversitate biologică ridicată și peisaje variate.

Printre cele mai importante atracții turistice din Cazanele Dunării se numără:

Chipul lui Decebal

Este cea mai cunoscută atracție din zonă. Sculptura este realizată direct în stâncă, pe malul Dunării, și are aproximativ 55 de metri înălțime și 25 de metri lățime. A fost realizată între 1994 și 2004 de sculptorul Florin Cotarcea, împreună cu o echipă de artiști. Reprezintă figura regelui dac Decebal și are o semnificație istorică legată de trecutul antic al regiunii.

Tabula Traiana

Tabula Traiana este o placă memorială din perioada romană, care se află pe malul sârbesc al Dunării. Datează din timpul împăratului Traian și este o construcție dedicată drumului militar făcut în timpul războaielor daco-romane.

Peștera Veteranilor

Peștera Veteranilor se află la aproximativ 70 de metri deasupra nivelului Dunării și poate fi vizitată doar cu ghid autorizat. Are o lungime de aproximativ 3 kilometri și în ea găsești formațiuni precum stalactite și stalagmite, dar și colonii de lilieci. Accesul trebuie să fie controlat pentru protejarea mediului din interior.

Peștera Ponicova

Peștera Ponicova este una dintre cele mai mari peșteri din zonă și este recunoscută pentru galeriile sale extinse și formațiunile stâncoase. Și aici poți vedea galerii populate de lilieci.

Muzeul Porțile de Fier

Se numără printre cele mai importante obiective turistice din Cazanele Dunării. Are două secții: istorie și științele naturii. Aici poți vedea un acvariu în care sunt prezentate specii de pești dunăreni, dar și pești exotici și documente, etnografie și artă plastică românească.

Pe lângă aceste obiective, zona este înconjurată de numeroase puncte de belvedere de unde pot fi admirate Cazanele Mari și Cazanele Mici.

Cazanele Mari și Cazanele Mici

Cazanele Dunarii sunt impartite in doua sectiuni despartite de golful Dubova: Cazanele Mari si Cazanele Mici.

Cazanele Mari au o lungime de 3,8 kilometri și sunt formate din pereții abrupți ai masivului Ciucaru Maru. Pe porțiunea Cazanelor Mari găsești peșterile Ponicova și Veterani.

Cazanele Mici au 3,6 kilometri și se întind între masivele Ciucaru Mic și Mali Strbac. Rezervația este fabuloasă prin vegetația și fauna specifice zonei submediteraneene.

Rezervația naturală Cazanele Mari și Cazanele Mici a fost declarată arie protejată prin Legea nr.5/2000. Acestea se află în zona numită Clisura Dunării, un loc cu adevărat spectaculos, mereu plin de turiști dornici să exploreze frumusețea naturii.

Formațiunile Cazanele Mari și Cazanele Mici sunt despărțite printr-un golf semicircular numit Golful Dubova.

