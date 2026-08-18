Bogdan Mocanu, din nou în brațele Iasminei! A sperat să-și găsească iubirea la „Burlacii: Foc în Paradis”, dar n-a dat-o uitării pe fosta!

Bogdan Mocanu a avut toate motivele din univers să lase trecutul în urmă și să-și vadă liniștit și fericit de viață. De ce spunem asta? Ei bine, așa cum deja se știe, acesta a participat recent la o emisiune în care a fost înconjurat de domnișoare una și una. Mulți ar spune că, dintre atâtea frumuseți, și-ar fi putut găsi o iubită, dacă nu chiar marea dragoste, care să-l facă să uite definitiv de trecut. Asta doar în teorie, căci, după cum bine știm, în practică lucrurile stau ceva mai complicat. Se pare că nici tot „raiul” din jurul lui nu a reușit să stingă focul inimii sale. Oricâte frumuseți i-ar fi defilat prin fața ochilor, toate drumurile lui Bogdan duc tot spre Iași. Mai exact, spre Tomești, acolo unde s-a reîntâlnit cu nimeni alta decât Iasmina. Nu părăsiți pagina, vă explicăm imediat ce și cum!

Povestea dintre Bogdan Mocanu și Iasmina de la „Casa Iubirii” părea să devină din ce în ce mai serioasă. Cei doi au petrecut împreună o vacanță romantică la Istanbul, ba chiar la scurt timp s-au mutat împreună și și-au cunoscut familiile. Nimic nu părea să anunțe despărțirea, mai ales că Bogdan dădea impresia că și-a găsit, în sfârșit, liniștea alături de ea. Totuși, ceva s-a întâmplat, iar după toate aceste momente frumoase pe care le-au afișat în mediul online au apărut primele probleme.

În perioada în care relația lor era tot mai tensionată, Bogdan Mocanu a preferat să nu confirme o ruptură definitivă. Spunea că viața lui devenise prea publică și că lucrurile cu adevărat importante ar trebui rezolvate departe de ochii curioșilor. Mai mult, artistul mărturisea că așteaptă să lămurească situația cu Iasmina și că, înainte de a oferi explicații, trebuie să fie bine cu el însuși.

„Trebuie să fiu eu ok cu mine în primul rând”, declara Bogdan Mocanu la momentul respectiv, recunoscând că formularea putea suna egoist.

Tot atunci, preciza că mama sa încă o plăcea pe Iasmina, semn că nu închisese acest capitol definitiv. (VEZI MAI MULTE DETALII AICI)

Bogdan Mocanu și Iasmina, din nou împreună la Tomești

Ei bine, timpul a trecut, Bogdan pare că a devenit suficient de „ok” cu el, iar pașii l-au purtat din nou lângă Iasmina. Pe 17 august 2026, în jurul orei 18:00, cei doi au fost văzuți împreună în Tomești, Iași, localitatea în care locuiește tatăl tinerei.

Influencerul s-a apropiat de brunetă și a luat-o în brațe, iar gestul a fost suficient pentru a ridica imediat câteva semne de întrebare. Să fie aceasta prima dovadă că cei doi au decis să mai acorde o șansă poveștii lor?

Momentul este cu atât mai interesant cu cât, nu cu mult timp înainte, Bogdan Mocanu părea hotărât să testeze și alte „variante”. În timpul filmărilor pentru „Burlacii: Foc în Paradis”, artistul s-a apropiat de Nicoleta Balint, blondina care a participat în sezonul trecut al emisiunii „Insula Iubirii” în rolul de ispită. Cei doi au stat de vorbă, au flirtat, iar Bogdan nu s-a oprit doar la priviri și zâmbete. Potrivit surselor CANCAN.RO, acesta i-a propus Nicoletei să meargă împreună în camera matrimonială, pentru a dormi îmbrățișați.

Mai mult, Bogdan a vrut să afle dacă blondina ar putea rezista tentației în cazul în care ar ajunge singuri în cameră. Nicoleta i-a dat de înțeles că exista riscul ca lucrurile să „ia foc”, iar jocul dintre ei a devenit suficient de evident încât să atragă atenția celorlalți concurenți. Flirtul lor a provocat și tensiuni, mai ales că fosta ispită se apropiase și de Robert Stancu.

Numai că, odată întors din paradis, Bogdan Mocanu pare să fi revenit la vechea dragoste. Acum nu știm să vă spunem ce s-ar fi întâmplat dacă Nicoleta ar fi dat curs avansurilor până la final, ce știm sigur este că Iasmina ocupă în continuare un loc în inima influencerului!

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