Bogdan Mocanu rupe tăcerea despre separarea de Iasmina! Ce s-a întâmplat, de fapt, între cei doi: „Știu că sună egoist, dar trebuie să fiu eu ok”

Bogdan Mocanu traversează o perioadă plină de incertitudini și turbulențe pe toate planurile. În urmă cu puțin timp, artistul a încheiat relația cu Iasmina, femeia care îl făcuse să simtă, din nou, fiorii dragostei. Deși erau împreună de puțin timp, cei doi păreau făcuți unul pentru celălalt, iar fanii se bucuraseră nespus pentru ei. În plus, Bogdan era mai îndrăgostit ca niciodată, și chiar o prezentase pe Iasmina mamei sale. Totul părea că merge în direcția potrivită, îndrăgostiții se mutaseră împreună, semn că lucrurile erau mai mult decât serioase. Nimic nu avea să prevestească separarea care a urmat la scurt timp după vacanță. Deși niciunul dintre ei nu a spus ce s-a întâmplat în relația lor, fanii s-au grăbit să tragă concluziile, iar apropiații au dezvăluit pentru site-ul nostru cum se simțea artistul. Dacă până acum niciunul dintre ei nu a vorbit despre motivele care au stat la baza discuțiilor dintre ei, acum Bogdan Mocanu a decis să facă lumină și să spună în ce relații este cu Iasmina. Și pentru că tot a decis să se deschidă în fața CANCAN.RO, artistul a dezvăluit și care este acum relația cu Jador.

Bogdan Mocanu a spus, în sfârșit, ce se întâmplă între el și Iasmina! După vacanța lor romantică în Istanbul și planurile puse la cale, artistul a recunoscut că trec printr-o perioadă cu multe semne de întrebare. „Nu e totul lapte și miere”, a mărturisit el, preferând să lase timpul să le așeze pe toate. Iar dacă pe plan sentimental bate vântul schimbării, prietenia cu Jador rămâne la fel de tumultoasă: certurile sunt constante, la fel ca împăcările. Mai multe însă, aflăm de la el în rândurile următoare.

Bogdan Mocanu, despre relația tumultuoasă cu Iasmina: „Știu că sună egoist, dar trebuie să fiu eu ok”

CANCAN.RO: Bogdan, mă bucur că ai venit, din nou, la noi. Cum a fost viața ta în ultima perioadă? Am văzut că au existat „turbulențe” în viața amoroasă.

Bogdan Mocanu: Da, să zicem. Este un subiect pe care nu vreau să îl dezbat prea mult pentru că încă încerc să îmi dau seama ce și cum. Viața mea din ultimul timp a fost un pic anormală.

CANCAN.RO: De ce? Ce s-a întâmplat pentru că erați bine, v-ați despărțit, v-ați împăcat, cum sunteți acum?

Bogdan Mocanu: Nu ne-am despărțit atunci, așa s-a spus și s-a speculat. Lumea poate să creadă orice, viața mea este destul de publică, prea publică aș putea spune. Aș dori ca lucrurile acestea care chiar sunt importante pentru mine să le țin cât mai privat posibil și să trecem doar noi doi prin ele. Aștept să lămurescu cu ea ce și cum și poate după, de ce nu, suntem datori publicului cu o explicație. Statusul nostru actual este doar al nostru și nu vreau să intru în mai multe detalii.

CANCAN.RO: De când ai luat această decizie să fii atât de discret cu viața personală, ținând cont că aveți un public fidel?

Bogdan Mocanu: Cred că este foarte important să ai o relație cu oamenii care te apreciază, însă în același timp, trebuie să înțeleagă că sunt perioade în viață în care trebuie să fii tu bine cu tine și abia după să dai explicații. Oamenii care ne urmăresc și ne apreciază sunt sigur că au răbdare până când suntem noi pregătiți să ieșim în față să spunem ceva. Trebuie să fie eu ok cu mine în primul rând, știu că sună egoist, dar este realitatea.

CANCAN.RO: Cu cine ai vorbit despre ceea ce s-a întâmplat în relația ta? Știi de ce te întreb… Știu că mama ta o plăcea foarte mult pe Iasmina.

Bogdan Mocanu: Da, și încă o place, dar nu am vorbit.

Ce spune Mocanu despre relația cu Jador și ce părere are despre Oana: „O apreciez! El e un om dificil”

CANCAN.RO: Care mai este relația cu Jador?

Bogdan Mocanu: Este așa cum a fost întotdeauna. Recent ne-am întâlnit la un eveniment, la o lansare de film. Ne-am salutat. M-a întrebat cineva dacă ne-am întâlnit, am stat de vorbă și i-am spus că suntem certați. Asta este dinamica relației cu el, am ajuns imun la certurile cu el. Putem să ne „înjurăm” astăzi, și a doua zi să fim ok, să ne luăm în brațe. În momentul de față suntem ok, dar nu mai punem așa mult preț pe certurile dintre noi. Nu ne mai afectează atât de mult dacă suntem certați. Probabil, și așa este și normal, relația lui cu soția lui, Oana, și poziția lui ca tată sunt mai importante decât dacă se înțelege bine cu prietenii lui sau nu. Și la mine la fel, am lucruri mai importante în viață decât să stau să mă gândesc că m-am certat cu Jador.

CANCAN.RO: Dar cu Oana te înțelegi?

Bogdan Mocanu: Da, mă înțeleg și îmi place foarte mult de ea. Apreciez mult răbdarea pe care o are cu Ionuț pentru că este un om mai dificil și a demonstrat că este alegerea potrivită pentru Ionuț.

CITEȘTE ȘI: ”Nu are cum să facă Jador copil înaintea mea!” Bogdan Mocanu e îndrăgostit lulea, iar CANCAN.RO l-a tras de limbă: picanteriile relației, dar și… BOMBA!

NU RATA: Bogdan Mocanu şi Iasmina de la Casa Iubirii s-au despărţit! E distrus: „Nu reușim să dăm de el”

Cine deține informații despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.