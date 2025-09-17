Acasă » Exclusiv » Bogdan Mocanu rupe tăcerea despre separarea de Iasmina! Ce s-a întâmplat, de fapt, între cei doi: „Știu că sună egoist, dar trebuie să fiu eu ok”

Bogdan Mocanu rupe tăcerea despre separarea de Iasmina! Ce s-a întâmplat, de fapt, între cei doi: „Știu că sună egoist, dar trebuie să fiu eu ok”

De: Loriana Dasoveanu 17/09/2025 | 12:48
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
8 poze
Vezi galeria foto

Bogdan Mocanu traversează o perioadă plină de incertitudini și turbulențe pe toate planurile. În urmă cu puțin timp, artistul a încheiat relația cu Iasmina, femeia care îl făcuse să simtă, din nou, fiorii dragostei. Deși erau împreună de puțin timp, cei doi păreau făcuți unul pentru celălalt, iar fanii se bucuraseră nespus pentru ei. În plus, Bogdan era mai îndrăgostit ca niciodată, și chiar o prezentase pe Iasmina mamei sale. Totul părea că merge în direcția potrivită, îndrăgostiții se mutaseră împreună, semn că lucrurile erau mai mult decât serioase. Nimic nu avea să prevestească separarea care a urmat la scurt timp după vacanță. Deși niciunul dintre ei nu a spus ce s-a întâmplat în relația lor, fanii s-au grăbit să tragă concluziile, iar apropiații au dezvăluit pentru site-ul nostru cum se simțea artistul. Dacă până acum niciunul dintre ei nu a vorbit despre motivele care au stat la baza discuțiilor dintre ei, acum Bogdan Mocanu a decis să facă lumină și să spună în ce relații este cu Iasmina. Și pentru că tot a decis să se deschidă în fața CANCAN.RO, artistul a dezvăluit și care este acum relația cu Jador. 

Bogdan Mocanu a spus, în sfârșit, ce se întâmplă între el și Iasmina! După vacanța lor romantică în Istanbul și planurile puse la cale, artistul a recunoscut că trec printr-o perioadă cu multe semne de întrebare. „Nu e totul lapte și miere”, a mărturisit el, preferând să lase timpul să le așeze pe toate. Iar dacă pe plan sentimental bate vântul schimbării, prietenia cu Jador rămâne la fel de tumultoasă: certurile sunt constante, la fel ca împăcările. Mai multe însă, aflăm de la el în rândurile următoare.

Bogdan Mocanu, despre relația tumultuoasă cu Iasmina: „Știu că sună egoist, dar trebuie să fiu eu ok”

CANCAN.RO: Bogdan, mă bucur că ai venit, din nou, la noi. Cum a fost viața ta în ultima perioadă? Am văzut că au existat „turbulențe” în viața amoroasă. 

Cine sunt nativii care vor străluci în săptămânile următoare. Sunt vizate patru ZODII, care sunt pe punctul de a experimenta o perioadă magică
Cine sunt nativii care vor străluci în săptămânile următoare. Sunt vizate patru ZODII,...
BANC | „Salut, Bulă! Vii la mine la nuntă?”
BANC | „Salut, Bulă! Vii la mine la nuntă?”

Bogdan Mocanu: Da, să zicem. Este un subiect pe care nu vreau să îl dezbat prea mult pentru că încă încerc să îmi dau seama ce și cum. Viața mea din ultimul timp a fost un pic anormală.

Ce se întâmplă între Bogdan Mocanu și Iasmina
Ce se întâmplă între Bogdan Mocanu și Iasmina

CANCAN.RO: De ce? Ce s-a întâmplat pentru că erați bine, v-ați despărțit, v-ați împăcat, cum sunteți acum? 

Bogdan Mocanu: Nu ne-am despărțit atunci, așa s-a spus și s-a speculat. Lumea poate să creadă orice, viața mea este destul de publică, prea publică aș putea spune. Aș dori ca lucrurile acestea care chiar sunt importante pentru mine să le țin cât mai privat posibil și să trecem doar noi doi prin ele. Aștept să lămurescu cu ea ce și cum și poate după, de ce nu, suntem datori publicului cu o explicație. Statusul nostru actual este doar al nostru și nu vreau să intru în mai multe detalii.

CANCAN.RO: De când ai luat această decizie să fii atât de discret cu viața personală, ținând cont că aveți un public fidel? 

Bogdan Mocanu: Cred că este foarte important să ai o relație cu oamenii care te apreciază, însă în același timp, trebuie să înțeleagă că sunt perioade în viață în care trebuie să fii tu bine cu tine și abia după să dai explicații. Oamenii care ne urmăresc și ne apreciază sunt sigur că au răbdare până când suntem noi pregătiți să ieșim în față să spunem ceva. Trebuie să fie eu ok cu mine în primul rând, știu că sună egoist, dar este realitatea.

CANCAN.RO: Cu cine ai vorbit despre ceea ce s-a întâmplat în relația ta? Știi de ce te întreb… Știu că mama ta o plăcea foarte mult pe Iasmina.

Bogdan Mocanu: Da, și încă o place, dar nu am vorbit.

Ce spune Mocanu despre relația cu Jador și ce părere are despre Oana: „O apreciez! El e un om dificil”

CANCAN.RO: Care mai este relația cu Jador? 

Bogdan Mocanu: Este așa cum a fost întotdeauna. Recent ne-am întâlnit la un eveniment, la o lansare de film. Ne-am salutat. M-a întrebat cineva dacă ne-am întâlnit, am stat de vorbă și i-am spus că suntem certați. Asta este dinamica relației cu el, am ajuns imun la certurile cu el. Putem să ne „înjurăm” astăzi, și a doua zi să fim ok, să ne luăm în brațe. În momentul de față suntem ok, dar nu mai punem așa mult preț pe certurile dintre noi. Nu ne mai afectează atât de mult dacă suntem certați. Probabil, și așa este și normal, relația lui cu soția lui, Oana, și poziția lui ca tată sunt mai importante decât dacă se înțelege bine cu prietenii lui sau nu. Și la mine la fel, am lucruri mai importante în viață decât să stau să mă gândesc că m-am certat cu Jador.

Certurile și împăcările dintre Jador și Bogdan Mocanu sunt frecvente
Certurile și împăcările dintre Jador și Bogdan Mocanu sunt frecvente

CANCAN.RO: Dar cu Oana te înțelegi? 

Bogdan Mocanu: Da, mă înțeleg și îmi place foarte mult de ea. Apreciez mult răbdarea pe care o are cu Ionuț pentru că este un om mai dificil și a demonstrat că este alegerea potrivită pentru Ionuț.

CITEȘTE ȘI: ”Nu are cum să facă Jador copil înaintea mea!” Bogdan Mocanu e îndrăgostit lulea, iar CANCAN.RO l-a tras de limbă: picanteriile relației, dar și… BOMBA!

NU RATA: Bogdan Mocanu şi Iasmina de la Casa Iubirii s-au despărţit! E distrus: „Nu reușim să dăm de el”

Cine deține informații despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
Cine a trimis-o pe Raluca Bădulescu la Asia Express, de fapt? Semnele care i s-au arătat în numerologie au uimit-o total!
Exclusiv
Cine a trimis-o pe Raluca Bădulescu la Asia Express, de fapt? Semnele care i s-au arătat în numerologie au uimit-o…
STENOGRAME-BOMBĂ: Milionar român, implorat de soție să nu o omoare, după ce a bătut-o crunt: „Să ajung să mă operez, că m-ai mutilat!”
Exclusiv
STENOGRAME-BOMBĂ: Milionar român, implorat de soție să nu o omoare, după ce a bătut-o crunt: „Să ajung să…
Ministrul Justiției: Declarațiile lui Georgescu sunt un discurs politic. El are calitatea de acuzat pentru infracțiuni grave
Mediafax
Ministrul Justiției: Declarațiile lui Georgescu sunt un discurs politic. El are calitatea de...
Cine sunt nativii care vor străluci în săptămânile următoare. Sunt vizate patru ZODII, care sunt pe punctul de a experimenta o perioadă magică
Gandul.ro
Cine sunt nativii care vor străluci în săptămânile următoare. Sunt vizate patru ZODII,...
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Prosport.ro
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Maghiarii își refac monumentele din Ardeal. Coloana comemorativă a generalului Bem, reclădită după un secol
Adevarul
Maghiarii își refac monumentele din Ardeal. Coloana comemorativă a generalului Bem, reclădită după...
Prima reacție a Kremlinului la acuzațiile că Rusia a influențat alegătorii în favoarea lui Călin Georgescu
Digi24
Prima reacție a Kremlinului la acuzațiile că Rusia a influențat alegătorii în favoarea...
Prima reacție a lui Călin Georgescu după ce a fost trimis în judecată: „oligarhia globalist-soroșistă recurge la justiție cu scopul înlăturării mele”
Mediafax
Prima reacție a lui Călin Georgescu după ce a fost trimis în judecată:...
Parteneri
Îl mai recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din din țara noastră. Fotografii de colecție din copilărie
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Îl mai recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din din țara noastră....
FOTO. Mădălina Ghenea, pur și simplu superbă într-o ținută sumară
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, pur și simplu superbă într-o ținută sumară
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Daciana Sârbu, primele declarații despre noul iubit! Ce a spus despre o nouă căsătorie? „Nu mă ascund, nu mint, sunt liniștită!”
Click.ro
Daciana Sârbu, primele declarații despre noul iubit! Ce a spus despre o nouă căsătorie? „Nu...
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
WOWBiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică...
Doctorul care a întreținut relații intime cu o asistentă în mijlocul operației, în timp ce pacientul era sedat, se întoarce în spital
Antena 3
Doctorul care a întreținut relații intime cu o asistentă în mijlocul operației, în timp ce...
Un doctor și-a lăsat pacientul pe masa de operație ca să întrețină relații intime cu asistenta. Acum, își poate relua cariera în Anglia
Digi 24
Un doctor și-a lăsat pacientul pe masa de operație ca să întrețină relații intime cu...
„Palmă” dată de Traian Băsescu ambasadorului rus la București. „Cum stăm cu aroganţa Domnule Ambasador?”
Digi24
„Palmă” dată de Traian Băsescu ambasadorului rus la București. „Cum stăm cu aroganţa Domnule Ambasador?”
Dacia a lansat versiunea PICK-UP pentru unul din modelele sale. Cât costă? FOTO
Promotor.ro
Dacia a lansat versiunea PICK-UP pentru unul din modelele sale. Cât costă? FOTO
Doamne, ce tragedie! A MURIT în urmă cu puțin timp! Toată lumea este în ȘOC!
kanald.ro
Doamne, ce tragedie! A MURIT în urmă cu puțin timp! Toată lumea este în ȘOC!
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
StirileKanalD
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis,...
De ce a ajuns Elena Merișoreanu pe mâinile medicilor? Problema de sănătate care nu i-a dat pace artistei în ultimele săptămâni: „E foarte dureroasă.”
kfetele.ro
De ce a ajuns Elena Merișoreanu pe mâinile medicilor? Problema de sănătate care nu i-a...
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
WOWBiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc...
Afacerile româneşti, în pericol din cauza importurilor chinezeşti. Guda: Pierdem 2 miliarde de euro pe an
observatornews.ro
Afacerile româneşti, în pericol din cauza importurilor chinezeşti. Guda: Pierdem 2 miliarde de euro pe an
BANCUL ZILEI. – Iubitule, ți-am cumpărat bere, mici și sunt fără chiloți!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, ți-am cumpărat bere, mici și sunt fără chiloți!
iPhone Air vs Galaxy S25 Edge: Foarte subțiri, dar cu performanțe superioare
go4it.ro
iPhone Air vs Galaxy S25 Edge: Foarte subțiri, dar cu performanțe superioare
Marea IUBIRE a lui Robert Redford, ultimul star clasic de la Hollywood
Descopera.ro
Marea IUBIRE a lui Robert Redford, ultimul star clasic de la Hollywood
Îl mai ții minte pe Cristi din Banat, artistul care cântă piesa
Viva.ro
Îl mai ții minte pe Cristi din Banat, artistul care cântă piesa "Ca o apă...
Tragedie în Serbia! A murit după ce a suferit un atac de cord pe teren! Era vărul legendei lui Chelsea și a fost căpitan la Steaua Roșie Belgrad
Fanatik.ro
Tragedie în Serbia! A murit după ce a suferit un atac de cord pe teren!...
La 12 ore după ce a jucat în Champions League, fotbalistul a apărut în fața instanței, fiind acuzat de viol
Fanatik.ro
La 12 ore după ce a jucat în Champions League, fotbalistul a apărut în fața...
Călin Georgescu e nevinovat! Avocata fostului candidat se ia de procurorul general: Un scenariu de Hollywood
Capital.ro
Călin Georgescu e nevinovat! Avocata fostului candidat se ia de procurorul general: Un scenariu de...
Asta da veste URIAȘĂ în showbiz! Laura Cosoi a făcut anunțul minunat! E în culmea fericirii: Dau naștere celui de-al cincilea copil
Romania TV
Asta da veste URIAȘĂ în showbiz! Laura Cosoi a făcut anunțul minunat! E în culmea...
Cei mai buni fotbaliști din SuperLiga României, conform EA SPORTS FC 26
Go4Games
Cei mai buni fotbaliști din SuperLiga României, conform EA SPORTS FC 26
Planul secret al lui Călin Georgescu cu Horațiu Potra. Ce plănuiau să facă în România
Capital.ro
Planul secret al lui Călin Georgescu cu Horațiu Potra. Ce plănuiau să facă în România
Orlando Zaharia, dezvăluiri din bucătăria familiei Băsescu. Cine făcea mofturi la mâncare
evz.ro
Orlando Zaharia, dezvăluiri din bucătăria familiei Băsescu. Cine făcea mofturi la mâncare
Cum îți pregătești centrala termică pentru iarnă. Mulți români fac o greșeală BANALĂ
Gandul.ro
Cum îți pregătești centrala termică pentru iarnă. Mulți români fac o greșeală BANALĂ
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe Drumul Eroilor
as.ro
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li...
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește...
Un nou termen în procesul Danei Marijuana! Ce a transmis artista de la Tribunalul Constanța: „O să îmi mut domiciliu la fiica mea”
radioimpuls.ro
Un nou termen în procesul Danei Marijuana! Ce a transmis artista de la Tribunalul Constanța:...
Haos la FCSB şi CFR Cluj dacă ratează play-off-ul: “Ar fi dezastru mondial!”
Fanatik.ro
Haos la FCSB şi CFR Cluj dacă ratează play-off-ul: “Ar fi dezastru mondial!”
Adi Mutu face radiografia dezastrului de la FCSB: “Echipă fricoasă şi timidă!”
Fanatik.ro
Adi Mutu face radiografia dezastrului de la FCSB: “Echipă fricoasă şi timidă!”
Știrile zilei, 10 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 10 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce pedeasă a primit o asistentă medicală după ce a fost prinsă în pat cu fiul vitreg. Soțul i-a ...
Ce pedeasă a primit o asistentă medicală după ce a fost prinsă în pat cu fiul vitreg. Soțul i-a găsit în fapt
Cine a trimis-o pe Raluca Bădulescu la Asia Express, de fapt? Semnele care i s-au arătat în numerologie ...
Cine a trimis-o pe Raluca Bădulescu la Asia Express, de fapt? Semnele care i s-au arătat în numerologie au uimit-o total!
Înșelăciune de proporții. O femeie din Gorj a rămas fără 46.000 de euro 
Înșelăciune de proporții. O femeie din Gorj a rămas fără 46.000 de euro 
EXCLUSIV FCSB, azi, de la 18:30. Campioana nu mai strălucește și jucătorii cad pe capete: analizăm ...
EXCLUSIV FCSB, azi, de la 18:30. Campioana nu mai strălucește și jucătorii cad pe capete: analizăm situația cu Ilie Stan și Christi Luță
Călin Georgescu riscă până la 20 de ani de închisoare. Primele declarații, după ce a ieșit de ...
Călin Georgescu riscă până la 20 de ani de închisoare. Primele declarații, după ce a ieșit de la sediul Poliției
Scandal monstru într-un mall din Sectorul 6 din București. Ce a pățit un bărbat, după ce s-a întâlnit ...
Scandal monstru într-un mall din Sectorul 6 din București. Ce a pățit un bărbat, după ce s-a întâlnit cu fostul soț al iubitei
Vezi toate știrile
×