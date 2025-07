Bogdan Mocanu şi Iasmina de la Casa Iubirii s-au despărţit! E distrus: „Nu reușim să dăm de el”

Bogdan Mocanu trece printr-o perioadă delicată pe plan amoros. Se pare că relația lui cu Iasmina, iubita sa, s-a destrămat, iar CANCAN.RO are detaliile. Deși nimeni nu se aștepta să apară probleme în paradis, cei doi îndrăgostiți s-au separat, iar artistul este destul de afectat de cele întâmplate. S-a izolat de familie și de prieteni, nu le mai răspunde la telefon, cu toate că toți cei apropiați sunt extrem de îngrijorați.

Bogdan Mocanu și Iasmina formau de puțină vreme un cuplu, însă toată lumea era cu ochii pe ei, deoarece artistul părea mai îndrăgostit ca niciodată. Și-au “oficializat” relația în urmă cu aproape trei luni, au fost în prima vacanță împreună, în Istanbul, iar totul părea că merge în direcția potrivită. Ba chiar s-au mutat împreună la scurt timp, semn că lucrurile erau mai mult decât serioase. Postările pe social media curgeau, la fel și vlogurile, acolo unde fanii le puteau urmări fiecare mișcare a celor doi.

De câteva zile bune, ambii au intrat în “silenzio stampa”, nu au mai făcut nicio postare, în schimb, Bogdan Mocanu a redistribuit pe TikTok niște clipuri sugestive, din care reieșea că el este “victima” în toată această poveste.

Bogdan Mocanu și Iasmina s-au despărțit

Deși relația lor a fost de scurtă durată, intensitatea emoțiilor a fost la maximum, cel puțin în ceea ce îl privește pe Bogdan. Separarea l-a afectat atât de mult, încât a ales să stea singur o perioadă, fără familie sau prieteni. Potrivit surselor noastre, artistul își dorea ca relația să treacă la următorul nivel, mai ales că nu era pentru nimeni un secret faptul că își dorea să devină tată. În urmă cu ceva timp, Bogdan Mocanu a făcut o postare în care Jador îi săruta burtica de graviduță a soției sale, Oana, iar artistul a scris în dreptul fotografiei: “Sper să mă binecuvânteze Dumnezeu cum i-a binecuvântat pe ei”.

Ba mai mult, s-a speculat la un moment dat ideea că Iasmina s-ar putea să fie însărcinată, după ce Bogdan a publicat o fotografie de la nunta fratelui său, în care îi ținea mâna pe burtică. Probabil unul dintre motivele separării ar putea fi și faptul că Iasmina și familia ei s-au gândit că este prea devreme pentru acest pas. CANCAN.RO l-a contactat pe Vlăduț, fratele artistului, care a oferit câteva informații referitoare la întreaga situație.

“Nici eu nu știu mai nimic de el, pentru că încerc să dau de el de câteva zile și nu răspunde deloc la telefon. Nu reușim să dăm de el. Din ce am înțeles, el e acum la București. Măcar știm că e bine, am reușit să vorbesc cu Costică și a spus că e ok, dar e foarte supărat, știu că are niște probleme cu Iasmina. Nu știu exact ce s-a întâmplat, lucrurile acestea le vorbesc între ei, știu că s-au certat, pare că s-au despărțit.

Nici de Iasmina nu știu mare lucru, ea e la Iași, la bunica ei, iar el e la București. Nu știu dacă mai țin legătura, dacă vorbesc, dacă el îi răspunde Iasminei. Eu i-am sunat pe toți prietenii lui și i-am rugat măcar să ne anunțe că e el bine, să stăm și noi liniștiți, să știm că e bine, sănătos”, a declarat Vlăduț, fratele lui Bogdan Mocanu, pentru CANCAN.RO.

CITEȘTE ȘI: ”Nu are cum să facă Jador copil înaintea mea!” Bogdan Mocanu e îndrăgostit lulea, iar CANCAN.RO l-a tras de limbă: picanteriile relației, dar și… BOMBA!

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.