Laura Andreșan, dezvăluirea momentului despre Liviu Vârciu. E în topul bărbaților din viața ei: ”Era foarte jucăuș”

Laura Andreșan a readus în prim-plan un episod fierbinte din perioada în care numele ei făcea furori în presa tabloidă. Fără perdea și fără să ocolească subiectele incomode, vedeta a povestit despre bărbații care au rămas în memoria ei, iar un nume cunoscut a ajuns direct în vârful clasamentului. Este vorba despre Liviu Vârciu!

Povestea vine dintr-o perioadă în care cei doi erau mult mai tineri și se aflau în centrul atenției. Iar ceea ce a spus Laura despre întâlnirea cu prezentatorul TV nu se rezumă doar la aspectul fizic. Invitată într-o emisiune online, aceasta a fost provocată să vorbească despre experiențele amoroase care i-au rămas întipărite în memorie.

Laura Andreșan, cucerită de Liviu Vârciu

În acest context, numele lui Liviu Vârciu a ajuns în centrul discuției. Iar Laura nu a stat pe gânduri atunci când a trebuit să spună cine ocupă prima poziție.

„Pe primul loc a fost Liviu Vârciu! Am avut o întâlnire foarte interesantă, eram amândoi tineri, eram copii, mă rog…frumoși…

Era și… bănuiesc… că, este, un bărbat frumos, dar a fost… (n.r. e nostalgică). Era foarte jucăuș, a fost întâlnire plăcută, nu neapărat doar partea intimă, a fost frumos”, a dezvăluit Laura la „Online Story by Cornelia Ionescu”.

Laura a povestit și despre contextul în care ea și Vârciu au ajuns să se întâlnească. La vremea respectivă, evenimentele mondene reprezentau locul în care vedetele se intersectau constant.

„Noi ne întâlneam atunci, dacă o revistă făcea o petrecere, eram toți prezenți, dacă se făcea o lansare, eram toți prezenți, deci ne vedeam, ne plăceam, nu ne plăceam, ne vedeam. Așa a fost și în cazul lui”, a spus ea.

În anii 2000, Laura Andreșan devenise una dintre figurile intens comentate ale presei mondene. A pornit din zona jurnalismului, însă aparițiile sale și declarațiile despre viața sentimentală au transformat-o rapid într-un nume extrem de vizibil.

Așa a ajuns să fie asociată cu celebrul top al bărbaților din România, realizat pornind de la experiențele sale personale. Presa tabloidă i-a atribuit atunci și apelativul „Profa de sex”, iar ulterior Laura a continuat să vorbească public despre „prostioarele” pe care le-a făcut.

„Au fost și vremuri în care au fost încurajate astfel de apariții foarte mult, fiindcă vindeau foarte mult. Eu, de exemplu, am fost încurajată de către Dinu Patriciu (n.r. patronul ei de atunci), face to face, să fac acel TOP și nu a fost extraordinar de bine plătit, așa cum s-a spus, am luat foarte puțin. Mi-a făcut o angajare”, a povestit Laura.

„Stă mâță în coadă dacă face dragoste cu mine!”

Dacă Laura a vorbit despre trecutul amoros cu o sinceritate care a făcut valuri, nici Liviu Vârciu nu s-a ferit de-a lungul timpului să facă afirmații îndrăznețe despre propriile calități. Prezentatorul a recunoscut că este foarte bun la pat și că femeile n-au cum să nu se îndrăgostească.

„Stă mâță în coadă dacă face dragoste cu mine! Dragoste, pasiune, trei mese pe zi, bonuri de masă, pantofi, geacă de piele, ceas, îi iau un lanț de aur”, a spus acesta.

Anii au trecut, însă vedeta a continuat să facă glume pe seama vieții sale sentimentale și să vorbească fără prea multe filtre despre felul în care se vede ca bărbat. Liviu Vârciu a mai spus că era gelos în tinerețe, dar că acum lucrurile s-au schimbat.

„Eu am fost gelos în tinereţile mele ciudate, cu cât am mai înaintat în vârstă, mi-am dat seama că sunt cine sunt, nu că sunt Liviu Vârciu, dar sunt un bărbat mişto. Oleacă de bătaie ştiu, iubesc animalele, am umor, sunt de casă, gătesc, mă uit la filme, fac dragoste 15-16 minute. Cu tot cu duş”, a declarat Liviu Varciu.

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