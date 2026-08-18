Acasă » Știri » Cheloo, primele declarații după ce a participat la Asia Express 2026: „Totul e frustrant!”

Cheloo, primele declarații după ce a participat la Asia Express 2026: „Totul e frustrant!”

De: Emanuela Cristescu 18/08/2026 | 17:07
Cheloo, primele declarații după ce a participat la Asia Express 2026: „Totul e frustrant!”
Cheloo, primele declarații despre Asia Express: „Totul e frustrant, nu îmi place nimic”
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Cheloo a dat cărțile pe față după primele zile petrecute în aventura „Asia Express – Drumul Mătăsii”! Artistul nu pare deloc cucerit de experiența care îi pune la încercare nervii, răbdarea și limitele. Cu stilul său direct și fără menajamente, concurentul a lăsat să se înțeleagă că realitatea din competiție este mult mai greu de digerat decât ar fi crezut.

Și asta nu este tot. Întrebat despre aventura care a început să-i testeze limitele, Cheloo a venit cu un răspuns care spune aproape totul despre starea sa de spirit. Fără discursuri lungi, fără să încerce să îndulcească situația. „Asia Express” nu este, în mod evident, genul de experiență în care concurenții au parte de confort, odihnă și condiții ca acasă. Pentru Cheloo, însă, primele impresii par să fie chiar mai intense.

Reporter: „Mai greu sau mai ușor decât te-ai așteptat?”

Cheloo: „Măi, nu-mi place.”

Cheloo, primele declarații despre Asia Espress

Nici următoarea întrebare nu a primit un răspuns tocmai convențional. Când a fost rugat să spună primul cuvânt care îi vine în minte atunci când aude „Asia Express”, artistul a fost mai direct ca oricând.

Reporter: „Primul cuvânt care îți vine în minte când spui Asia Express”.

Cheloo: „Băga-mi-aș”.

Cheloo, primele declarații despre Asia Express: „Totul e frustrant, nu îmi place nimic”
Cheloo, primele declarații despre Asia Express: „Totul e frustrant, nu îmi place nimic”

Pe traseu, lucrurile elementare pe care acasă le considerăm normale devin adevărate privilegii. Odihna și mâncarea sunt două dintre marile probleme cu care se confruntă concurenții, iar Cheloo pare să fi început deja să intre în ritmul competiției. Întrebat ce ar alege între mai multă odihnă și mai multă mâncare, artistul a răspuns:

„Nu știu, că încep să mă obișnuiesc”, a spus el.

În emisiunea Asia Express, artistul face echipă cu Mihai Ban, prietenul său și partenerul alături de care a trecut deja prin experiențe extrem de solicitante. Cei doi au participat împreună inclusiv la Raliul Dakar, astfel că presiunea, oboseala și situațiile-limită nu le sunt străine. Totuși, când a venit vorba despre descrierea echipei lor, rapperul nu a pierdut ocazia de a înțepa, în stilul său caracteristic:

„Eu și Ban… O alegere… Nu-l merit”, a spus artistul.

A fost internat la Psihiatrie după ce s-a întors din Asia Express

În ciuda tuturor frustrărilor, Cheloo susține că nu se gândește să abandoneze competiția. Artistul a spus că este extrem de încăpățânat și că nu suportă să piardă.

„Încăpățânarea cu care m-am construit în fiecare zi a vieții mele. Totul e frustrant, nu îmi place nimic, dar nu renunț”, a spus artistul.

În luna iunie, numele lui Cheloo s-a aflat în mijlocul unui scandal de proporții. Artistul a fost internat la Spitalul de Psihiatrie Voila, iar ulterior a fost transportat la Spitalul Municipal Câmpina pentru îngrijirea unei leziuni superficiale observate la nivelul gâtului. Liderul Trupei Paraziții s-a întors pe scenă după aproape două săptămâni petrecute la Psihiatrie, dar vizibil schimbat și slăbit. Încă nu se știe ce s-a întâmplat în spatele ușilor închise. Cert este că fanii așteaptă cu nerăbdare să-l vadă la Asia Express, care a fost filmată înainte de acest incident cutremurător.

VEZI ȘI: Secretul terifiant din spatele internării lui Cheloo! Un celebru hipnotist dă cărțile pe față: „Săracul, nici nu știe ce e cu el!”

Internarea la psihiatrie l-a schimbat radical? Cheloo, de nerecunoscut pe scena de la Arena Națională

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cele 3 zodii care își schimbă destinul până la sfârșitul lui 2026. Apar oportunități uriașe!
Știri
Cele 3 zodii care își schimbă destinul până la sfârșitul lui 2026. Apar oportunități uriașe!
Cine este Călin Şerban de la Burlacii: Foc în Paradis și ce studii are. S-a despărțit de iubită după o relație de 10 ani
Știri
Cine este Călin Şerban de la Burlacii: Foc în Paradis și ce studii are. S-a despărțit de iubită…
Bolojan, TRANȘANT după decizia CCR privind Legea ANI: Nu putem schimba principiile în funcție de persoană
Mediafax
Bolojan, TRANȘANT după decizia CCR privind Legea ANI: Nu putem schimba principiile în...
La 24 de ore după decizia CCR, Bolojan sare în apărarea lui Dominic Fritz. Denunță un atac politic. Ce spune despre declarațiile de avere ale concubinelor
Gandul.ro
La 24 de ore după decizia CCR, Bolojan sare în apărarea lui Dominic...
Mădălina Ghenea, apariție răvăşitoare. Fosta iubită a lui Dimitrov s-a pozat aproape goală: „Sunt fericită că trăiesc!”
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, apariție răvăşitoare. Fosta iubită a lui Dimitrov s-a pozat aproape goală:...
CEO-ul care a concediat 900 de angajați pe Zoom a fost dat afară. Acum își cere postul înapoi
Adevarul
CEO-ul care a concediat 900 de angajați pe Zoom a fost dat afară....
Cazul avionului chinez interceptat de avioane maghiare de luptă la granița cu România. Ancheta a dezvăluit cauza incidentului
Digi24
Cazul avionului chinez interceptat de avioane maghiare de luptă la granița cu România....
Și-a făcut SINGUR „legea” pe stradă! Un clujean și-a construit un LIMITATOR de viteză. Autoritățile l-au demolat, poliția îl caută
Mediafax
Și-a făcut SINGUR „legea” pe stradă! Un clujean și-a construit un LIMITATOR de...
Parteneri
Alina Laufer, criticată dur de internauți după ce și-a făcut intervenții la nivelul feței: „Te-ai desfigurat”! Arată complet diferit acum
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Alina Laufer, criticată dur de internauți după ce și-a făcut intervenții la nivelul feței: „Te-ai...
Bernadette Szocs, poze incendiare de la piscină! Ce mesaj a postat frumoasa sportivă
Prosport.ro
Bernadette Szocs, poze incendiare de la piscină! Ce mesaj a postat frumoasa sportivă
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Descoperire neașteptată în apartamentul în care a murit Hayden Panettiere. Ce au găsit anchetatorii pe o saltea
Click.ro
Descoperire neașteptată în apartamentul în care a murit Hayden Panettiere. Ce au găsit anchetatorii pe...
Vladimir Kliciko, mesaj sfâșietor după moartea lui Hayden Panettiere. Ce a spus despre relația lor
Digi 24
Vladimir Kliciko, mesaj sfâșietor după moartea lui Hayden Panettiere. Ce a spus despre relația lor
Un elvețian a intrat în România cu o mașină de 200.000 de euro. Polițiștii de frontieră l-au urmărit și i-au confiscat-o
Digi24
Un elvețian a intrat în România cu o mașină de 200.000 de euro. Polițiștii de...
Brandul care aduce în România rivalul chinez pentru Land Rover Defender
Promotor.ro
Brandul care aduce în România rivalul chinez pentru Land Rover Defender
BANCUL ZILEI. – De ce ai burta așa mare? – Am mâncat 10 sarmale
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – De ce ai burta așa mare? – Am mâncat 10 sarmale
Ce îți poți cumpăra de la Lidl cu doar 19,99 lei? Descoperă produsul solar din TOP 8 soluții pentru casă și grădină
go4it.ro
Ce îți poți cumpăra de la Lidl cu doar 19,99 lei? Descoperă produsul solar din...
Mulți greșesc: Cum calculezi corect câți ani are câinele tău?
Descopera.ro
Mulți greșesc: Cum calculezi corect câți ani are câinele tău?
Sony lansează ediții limitate de console PlayStation 5
Go4Games
Sony lansează ediții limitate de console PlayStation 5
La 24 de ore după decizia CCR, Bolojan sare în apărarea lui Dominic Fritz. Denunță un atac politic. Ce spune despre declarațiile de avere ale concubinelor
Gandul.ro
La 24 de ore după decizia CCR, Bolojan sare în apărarea lui Dominic Fritz. Denunță...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Cele 3 zodii care își schimbă destinul până la sfârșitul lui 2026. Apar oportunități uriașe!
Cele 3 zodii care își schimbă destinul până la sfârșitul lui 2026. Apar oportunități uriașe!
Cine este Călin Şerban de la Burlacii: Foc în Paradis și ce studii are. S-a despărțit de iubită ...
Cine este Călin Şerban de la Burlacii: Foc în Paradis și ce studii are. S-a despărțit de iubită după o relație de 10 ani
Marius Tucă Show începe miercuri, 19 august, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Toni Neacșu
Marius Tucă Show începe miercuri, 19 august, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Toni Neacșu
Dima a renunțat la facultate și a devenit milionar! Pasiunea care i-a schimbat radical viața
Dima a renunțat la facultate și a devenit milionar! Pasiunea care i-a schimbat radical viața
Nu e o glumă! Cât a plătit Speak pentru două nopți de cazare pe litoralul românesc
Nu e o glumă! Cât a plătit Speak pentru două nopți de cazare pe litoralul românesc
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 19 august, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 19 august, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Mihai Tudose
Vezi toate știrile