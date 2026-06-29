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Schimbări de la 1 iulie 2026. Cu cât cresc pensiile tuturor românilor

De: Elisa Tîrgovățu 29/06/2026 | 10:06
Schimbări de la 1 iulie 2026. Cu cât cresc pensiile tuturor românilor
Schimbări de la 1 iulie 2026. Cu cât cresc pensiile tuturor românilor
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În luna iulie, plățile sociale obișnuite vor fi efectuate conform calendarului stabilit pentru fiecare categorie de beneficiari. Pensiile, alocațiile pentru copii, indemnizațiile de handicap și alte ajutoare de la stat vor fi distribuite în mod eșalonat. Sumele sunt achitate în perioade diferite ale lunii, fie prin poștă, fie prin transfer bancar, conform procedurilor standard.

De asemenea, sunt anunțate modificări care intră în vigoare de la 1 iulie 2026, vizând nivelul actualizat al salariului minim, al indemnizației de însoțitor și al remunerației pentru asistenții personali. Totodată, sunt incluse și schimbări privind costul perioadelor de vechime luate în calcul la stabilirea pensiei.

Pensia

În România, aproximativ 2,1 milioane de persoane își încasează pensia prin intermediul factorilor poștali. În acest caz, distribuirea sumelor se realizează în mod obișnuit în intervalul 1–15 iulie.

Pentru această categorie de beneficiari, calendarul de livrare rămâne neschimbat, fiind păstrată aceeași organizare ca în lunile anterioare.

O situație diferită apare în cazul pensionarilor care primesc pensia pe card, categorie care însumează aproximativ 2,5 milioane de persoane. În mod obișnuit, viramentele sunt efectuate în data de 12 a fiecărei luni, fără a depăși data de 13, conform informațiilor Casei de Pensii.

În luna iulie, însă, data de 12 cade într-o zi de duminică, zi nelucrătoare, ceea ce ridică întrebarea dacă plățile vor fi efectuate mai devreme, pe 10 iulie (vineri), sau vor fi amânate pentru 13 iulie (luni).

Conform informațiilor Newsweek, pensiile vor fi virate mai devreme în luna iulie pentru beneficiarii care încasează sumele pe card, plata fiind programată pentru data de 10 iulie, vineri.

În consecință, pensionarii care primesc pensia prin cont bancar vor avea banii disponibili începând cu această dată. Totodată, pensiile destinate beneficiarilor stabiliți în străinătate sunt virate, în mod obișnuit, în jurul datei de 20 a fiecărei luni.

Schimbări la pensie

Românii care sunt plătiți cu salariul minim vor înregistra un punctaj mai mare la pensie, odată cu majorarea acestuia.

Creșterea salariului minim se reflectă direct în calculul punctajului de pensie pentru angajații din această categorie. Conform legislației, punctajul lunar se stabilește prin raportarea venitului realizat la câștigul salarial mediu utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. Pentru anul 2026, acest indicator este de 9.192 de lei.

În prezent, un angajat cu salariul minim obține un punctaj lunar de aproximativ 0,44 puncte (calculat la un venit de 4.050 de lei). După majorarea salariului minim, venitul de referință de 4.325 de lei ar duce la un punctaj de aproximativ 0,47 puncte.

Diferența nu este una semnificativă pe termen scurt, însă efectele se cumulează în timp, pe parcursul anilor de contribuție.

Astfel, pentru o perioadă lungă de activitate, de exemplu 30 de ani lucrați pe salariul minim, impactul final asupra pensiei ar putea însemna o creștere de aproximativ 50 de lei lunar.

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