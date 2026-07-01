Aflată în Mamaia, o turistă a comandat o ciorbă de văcuță și o pastramă de oaie cu mămăliguță și iahnie de fasole. Cât a plătit la final, pentru tot

Litoralul românesc a atras mii de turiști deja, de la începutul sezonului estival. Pe lângă distracția de la mare, costurile la mâncare au creat controverse în mediul online.

Mamaia este una dintre cele mai exclusiviste stațiuni de pe litoralul românesc. Prețurile au crescut în ultima perioadă la cazare, dar și la mâncare. Totuși, unii turiști au rămas șocați când au văzut cât trebuie să scoată din buzunar pentru un meniu întreg la restaurant.

Cât a plătit o turistă în Mamaia pentru o masă la restaurant

Grupurile de Facebook s-au umplut de la începutul verii cu postări legate de prețurile de pe litoral. O turistă care a mers în Mamaia, una dintre cele mai scumpe stațiuni maritime din România, a rămas uimită când a văzut nota de plată pentru tot ce a comandat. Astfel, aceasta a postat în mediul online, pentru a afla părerea utilizatorilor.

Femeia a comandat o ciorbă de văcuță, o pastramă de oaie și iahnie de fasole. Pentru toate acestea, ea a plătit nici mai mult, nici mai puțin de 105 lei. De asemenea, turista a explicat că nu a avut nimic de reproșat, deoarece mâncarea a fost la superlativ.

Și asta e scumpă? Pastrama a fost genială, fragedă, condimentată cum trebuie și fără pielițe și tendoane. Vă recomand dacă veniți aici, a scris turista în dreptul postării de pe Facebook.

Cum au reacționat internauții

Răspunsurile urmăritorilor nu au întârziat să apară. Mulți dintre ei au spus că prețul este unul corect. Mai mult decât atât, alții au explicat că prețurile de pe litoralul românesc sunt mai mici sau asemănătoare cu cele din întreaga țară la astfel de preparate.

„Prețurile de pe litoral sunt la fel sau chiar mai mici decât în țară”/ „Foarte bun și o notă de plată super decenta. Pastrama nu este o „friptură” comună, e un produs mai special.

Abia aștept să ajungem, vom vizita locul!”/ „Un preț mai mult decât corect. Cui nu-i convine la supermarket cu ei”, sunt doar câteva dintre comentariile lăsate de internauți.

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