Ioana Filimon s-a unduit în bătaia soarelui și a dat peste cap liniștea bărbaților din Mamaia. După ce s-a evaporat din peisajul monden, fosta Miss România reapare în mare stil!

Ioana Maria Filimon, 35 de ani în august, 120k de followeri pe Insta, și-a început vara în forță. După niște Thailanda, puțin Koh Samui, frumoasa româncă a decis să bifeze și Mamaia. CANCAN.RO a descoperit-o alături de o prietenă pe generoasele șezlonguri de România, de multe ori mai mari decât un pat queen size. A început epoca toropelii! Avem imagini cu Ioana Maria Filimon după o pauză scandalos de lungă!

Ioana Maria Filimon revine în atenția iubitorilor de frumos ca un curcubeu după furtună. După ce părea că a dispărut din centrul atenției, blondina ni se dezvăluie precum o zeiță, tolănită pe un șezlong regal, în Mamaia, fieful celor vor să fie remarcați. Ioana Maria Filimon a decis că tot în România te bronzezi cel mai frumos și tot aici sunt și aerosolii aceia de nota 10. De nota 10 este și costumul de baie al Ioanei, un model cu detalii metalice aurii, care îi vine la fix.

Probabil că unii încă își mai amintesc proba costumelor de baie de când Ioana a câștigat Miss România, în 2016. Acum însă, după 10 ani, românca arată și mai bine, mai ales că e mult mai încrezătoare în ea însăși, lucru care s-a văzut și la Bravo, ai stil Celebrity, emisiune la care Ioana Filimon a participat în 2021.

Seara Ioana Maria Filimon se schimbă în ceva mai comod

Blondina poartă o rochiță neagră și o pălărie de cow-girl, probabil inspirată de serialele cu Vestul Sălbatic de pe Netflix. Nu se vede însă niciun cowboy la orizont, tânăra dansează împreună cu prietenele, dar sunt mulți ochi ațintiți asupra ei. E un contrast fantastic între Ioana Filimon de pe șezlong, care mai avea puțin și torcea ca o pisică de cât de relaxată părea, și această Ioana Filimon care dansează în Loft, pe un vibe de seară pe litoral.

După briza mării care a îndemnat-o la somn, Ioana Filimon trece pe vibrațiile melodiilor din Loft, ce par să o trezească. E sufletul petrecerii, iar zâmbetul ei e un punct de atracție în marea de petrecăreți. Îmbrăcată într-o ținută complet diferită față de cea de pe plajă și purtând cu mare fler pălăria în stil western, ea a dansat cu prietenele din „real life” și s-a bucurat de atmosfera petrecerii.

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