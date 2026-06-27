Acasă » Știri » Cât au putut plăti 2 turiști pentru 2 beri și 2 porții de saramură de pește, într-un restaurant din Costinești. Când au văzut nota de plată, au crezut că apare o cifră în plus

Cât au putut plăti 2 turiști pentru 2 beri și 2 porții de saramură de pește, într-un restaurant din Costinești. Când au văzut nota de plată, au crezut că apare o cifră în plus

De: Denisa Crăciun 27/06/2026 | 15:12
Cât au putut plăti 2 turiști pentru 2 beri și 2 porții de saramură de pește, într-un restaurant din Costinești. Când au văzut nota de plată, au crezut că apare o cifră în plus
Turist Costinești/ sursa foto: Facebook
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Sezonul estival a început oficial, iar plajele românești au fost luate cu asalt de turiști. Deși încă nu este cea mai aglomerată perioadă, prețurile sunt pe măsură. Doi turiști care au ajuns la un restaurant din Costinești au rămas uimiți când au văzut nota de plată.

Plajele au început să fie din ce în ce mai pline. Hotelurile de pe litoralul românesc găzduiesc weekend de weekend numeroși români și nu numai. Totuși, luna iunie nu este cea mai aglomerată, însă prețurile s-au actualizat ca pentru luna august. Mulți turiști au rămas uimiți de nota de plată. Așa a fost și în cazul a două persoane care au mers în Costinești. O masă la restaurant a ajuns să fie dezbătută în mediul online.

Cât au plătit doi turiști pentru o masă într-un restaurant din Costinești

O postare făcută pe Facebook scoate la suprafață realitatea cu care se confruntă românii în această perioadă. Prețurile pentru o vacanță la mare în România au ajuns să fie din ce în ce mai scumpă. Cu toate acestea, plajele se umplu rapid, imediat de la începerea sezonului estival și până la final.

Doi turiști au rămas uimiți de nota de plată pe care au primit-o într-un restaurant din Costinești. Aceștia au comandat două beri și două porții de saramură de pește, iar totalul i-a șocat. Din acest motiv, au făcut o postare pe Facebook. Internautul a arătat bonul fiscal și a fost curios să afle părerea oamenilor în comentarii. Pentru toate cele comandate se poate observa că a trebuit să plătească nici mai mult, nici mai puțin de 214 lei.

Costinesti 2026 , ieftin sau scump ? Vă rog să lăsați păreri, opinii dar cu un limbaj adecvat spațiului public, a scris internautul pe Facebook.

Turist Costinești/ sursa foto: Facebook
Turist Costinești/ sursa foto: Facebook

Cum au răspuns oamenii

Reacțiile nu au întârziat să apară, astfel că au apărut opinii diverse. În timp ce unii spun că prețul este unul corect pentru litoralul din România, alții sunt de părere că este scump pentru ceea ce au comandat turiștii.

Pentru România nu e scump că romanii au bani mulți și se și fălesc, mai ales bugetarii boierie curată, bani mulți mulți și muncă zero; Noi am dat pe un biban cu cartofi prăjiți și o cambula cu mamaliga+usturoi+2 beri +un pahar de vin 401 lei.
După prețul afișat pe gramaj 2 persoane am mâncat 1,5 kg de peste; Peștele a fost cu tot,cu barcă ⛵?????; Comparativ cu Delta sau București e ieftin! Dacă e ce trebuie! Că doar tu nu mănânci oriunde!, au fost câteva dintre comentariile lăsate de internauți.

VEZI ȘI: Cât costă un singur mic, într-o autoservire din Mamaia, acum, în iunie 2026

Prețurile de pe litoral, în vara lui 2026. Cât ajunge să coste o singură zi la mare

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
ANM a anunțat cod roșu în București. Urmează patru zile de căldură extremă în Capitală
Știri
ANM a anunțat cod roșu în București. Urmează patru zile de căldură extremă în Capitală
Dorian Popa, pus la zid după ce a criticat șoferița care s-a rătăcit cu Waze și a chemat Bolt
Știri
Dorian Popa, pus la zid după ce a criticat șoferița care s-a rătăcit cu Waze și a chemat…
Posibilul viitor premier al României, trimis în fața procurorilor. Fostă deputată PSD: Fiecare răspunde!
Mediafax
Posibilul viitor premier al României, trimis în fața procurorilor. Fostă deputată PSD: Fiecare...
Imagini tragi-comice la PNL Argeș, după execuția Alinei Gorghiu. Prima ședință de partid s-a ținut într-un pod. Liderii ascultă triști ce spune noul șef
Gandul.ro
Imagini tragi-comice la PNL Argeș, după execuția Alinei Gorghiu. Prima ședință de partid...
FOTO. Cea mai sexy fotbalistă din lume s-a logodit cu starul de la Insula Iubirii! Cum arată tânăra
Prosport.ro
FOTO. Cea mai sexy fotbalistă din lume s-a logodit cu starul de la...
Românești sau de import? Ce cumpărăm din piață și la ce preț. „E a doua cea mai ieftină din țară. Roșii cu preț, de la Vâlcea în sus”
Adevarul
Românești sau de import? Ce cumpărăm din piață și la ce preț. „E...
VIDEO Culisele dezbaterilor de la Cotroceni: de ce nu s-au înțeles partidele cu Nicușor Dan (surse)
Digi24
VIDEO Culisele dezbaterilor de la Cotroceni: de ce nu s-au înțeles partidele cu...
Ce noroc pe Messi! Drum liber spre semifinale. Avem Tabloul Cupei Mondiale
Mediafax
Ce noroc pe Messi! Drum liber spre semifinale. Avem Tabloul Cupei Mondiale
Parteneri
Cum arată casa de la țară a lui Cheloo. Rapper-ul a lăsat în urmă viața agitată de la oraș și s-a mutat în Breaza. Are o curte imensă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată casa de la țară a lui Cheloo. Rapper-ul a lăsat în urmă viața...
FOTO. Cristina ICH, apariție răvășitoare în dormitor: „Femeia fatală”
Prosport.ro
FOTO. Cristina ICH, apariție răvășitoare în dormitor: „Femeia fatală”
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Ce dietă ține Lupu Rednic, la 56 de ani: „Beau și câte un păhărel de horincă!”. Solistul și soția lui au primit un cadou aparte
Click.ro
Ce dietă ține Lupu Rednic, la 56 de ani: „Beau și câte un păhărel de...
Ce înseamnă data de expirare a alimentelor. Specialiștii explică diferența dintre „expiră la” și „a se consuma înainte de”
Digi 24
Ce înseamnă data de expirare a alimentelor. Specialiștii explică diferența dintre „expiră la” și „a...
Dacia Striker, surprinsă din nou în trafic. Noul model a fost fotografiat chiar într-o stație GPL
Promotor.ro
Dacia Striker, surprinsă din nou în trafic. Noul model a fost fotografiat chiar într-o stație...
BANCUL ZILEI. Bulă merge la Balul Bobocilor şi pune ochii pe o tipă: - Vrei să dansezi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la Balul Bobocilor şi pune ochii pe o tipă: - Vrei...
Turiștii, ținta unei escrocherii pe WhatsApp. Mesajele sunt redactate și în limba română
go4it.ro
Turiștii, ținta unei escrocherii pe WhatsApp. Mesajele sunt redactate și în limba română
După jumătate de secol, astronomii au descoperit ce ascunde gaura neagră din inima Căii Lactee
Descopera.ro
După jumătate de secol, astronomii au descoperit ce ascunde gaura neagră din inima Căii Lactee
Cât costă noul GTA VI în România și cum poate fi cumpărat
Go4Games
Cât costă noul GTA VI în România și cum poate fi cumpărat
Imagini tragi-comice la PNL Argeș, după execuția Alinei Gorghiu. Prima ședință de partid s-a ținut într-un pod. Liderii ascultă triști ce spune noul șef
Gandul.ro
Imagini tragi-comice la PNL Argeș, după execuția Alinei Gorghiu. Prima ședință de partid s-a ținut...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Omul din spatele iUmor vorbește fără filtre despre relația de cuplu: „Nu recomand nimănui să ...
Omul din spatele iUmor vorbește fără filtre despre relația de cuplu: „Nu recomand nimănui să facă ce aș face eu. Pe mine dacă mă doare, plec”
ANM a anunțat cod roșu în București. Urmează patru zile de căldură extremă în Capitală
ANM a anunțat cod roșu în București. Urmează patru zile de căldură extremă în Capitală
Dorian Popa, pus la zid după ce a criticat șoferița care s-a rătăcit cu Waze și a chemat Bolt
Dorian Popa, pus la zid după ce a criticat șoferița care s-a rătăcit cu Waze și a chemat Bolt
Pasagerii unui avion care trebuia să zboare în Antalya au trecut prin clipe grele. Blocați pe pistă, ...
Pasagerii unui avion care trebuia să zboare în Antalya au trecut prin clipe grele. Blocați pe pistă, la 56 grade Celsius
Andreea Popescu: „E dureros, inuman și nefiresc”. Conspirații înfiorătoare au luat amploare ...
Andreea Popescu: „E dureros, inuman și nefiresc”. Conspirații înfiorătoare au luat amploare după anunțurile suspecte de pe o platformă de vânzări
Test de perspicacitate | 3 diferențe în maximum 17 secunde: Le puteți identifica pe toate?
Test de perspicacitate | 3 diferențe în maximum 17 secunde: Le puteți identifica pe toate?
Vezi toate știrile