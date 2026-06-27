Cât au putut plăti 2 turiști pentru 2 beri și 2 porții de saramură de pește, într-un restaurant din Costinești. Când au văzut nota de plată, au crezut că apare o cifră în plus

Sezonul estival a început oficial, iar plajele românești au fost luate cu asalt de turiști. Deși încă nu este cea mai aglomerată perioadă, prețurile sunt pe măsură. Doi turiști care au ajuns la un restaurant din Costinești au rămas uimiți când au văzut nota de plată.

Plajele au început să fie din ce în ce mai pline. Hotelurile de pe litoralul românesc găzduiesc weekend de weekend numeroși români și nu numai. Totuși, luna iunie nu este cea mai aglomerată, însă prețurile s-au actualizat ca pentru luna august. Mulți turiști au rămas uimiți de nota de plată. Așa a fost și în cazul a două persoane care au mers în Costinești. O masă la restaurant a ajuns să fie dezbătută în mediul online.

Cât au plătit doi turiști pentru o masă într-un restaurant din Costinești

O postare făcută pe Facebook scoate la suprafață realitatea cu care se confruntă românii în această perioadă. Prețurile pentru o vacanță la mare în România au ajuns să fie din ce în ce mai scumpă. Cu toate acestea, plajele se umplu rapid, imediat de la începerea sezonului estival și până la final.

Doi turiști au rămas uimiți de nota de plată pe care au primit-o într-un restaurant din Costinești. Aceștia au comandat două beri și două porții de saramură de pește, iar totalul i-a șocat. Din acest motiv, au făcut o postare pe Facebook. Internautul a arătat bonul fiscal și a fost curios să afle părerea oamenilor în comentarii. Pentru toate cele comandate se poate observa că a trebuit să plătească nici mai mult, nici mai puțin de 214 lei.

Costinesti 2026 , ieftin sau scump ? Vă rog să lăsați păreri, opinii dar cu un limbaj adecvat spațiului public, a scris internautul pe Facebook.

Cum au răspuns oamenii

Reacțiile nu au întârziat să apară, astfel că au apărut opinii diverse. În timp ce unii spun că prețul este unul corect pentru litoralul din România, alții sunt de părere că este scump pentru ceea ce au comandat turiștii.

Pentru România nu e scump că romanii au bani mulți și se și fălesc, mai ales bugetarii boierie curată, bani mulți mulți și muncă zero; Noi am dat pe un biban cu cartofi prăjiți și o cambula cu mamaliga+usturoi+2 beri +un pahar de vin 401 lei.

După prețul afișat pe gramaj 2 persoane am mâncat 1,5 kg de peste; Peștele a fost cu tot,cu barcă ⛵?????; Comparativ cu Delta sau București e ieftin! Dacă e ce trebuie! Că doar tu nu mănânci oriunde!, au fost câteva dintre comentariile lăsate de internauți.

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