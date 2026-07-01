„Profa” de la Survivor a rezolvat pas cu pas subiectele la matematică de la BAC 2026: „Un candidat care a învățat poate obține o notă între 7 și 8”

Emoțiile au atins cote maxime pentru absolvenții de liceu care au susținut astăzi proba obligatorie a profilului la Bacalaureat 2026. După ieșirea din sălile de examen, a venit momentul adevărului: cât de grele au fost, de fapt, subiectele la Matematică? Pentru CANCAN.RO, „Profa de mate”, cunoscută publicului după participarea la Survivor, analizează cerințele primite de elevi și rezolvă fiecare exercițiu, pas cu pas.

Elevii de liceu au susținut astăzi proba scrisă la Matematică din cadrul examenului de Bacalaureat 2026. Pentru multi dintre aceștia, imediat după publicarea subiectelor, vine și întrebarea care îi macină pe fiecare: Oare am rezolvat corect exercițiile?

„Profa de mate” rezolvă subiectele la Matematică

Pentru a lămuri acest aspect, CANCAN.RO a apelat la „Profa de mate” pentru a rezolva examenul de Bacalaureat. Fosta Războinică a analizat subiectele pentru specializarea Mate-Info, primite de elevi, a explicat nivelul de dificultate al fiecărei cerințe și arată exact modul corect de rezolvare.

Din punctul meu de vedere, subiectele la Matematică din acest an au avut un nivel de dificultate mediu. Au fost accesibile pentru majoritatea elevilor, astfel încât un candidat care a învățat constant și și-a însușit materia putea obține fără mari probleme o notă între 7 și 8. În schimb, pentru nota 10 nu mai era suficientă doar rezolvarea mecanică a exercițiilor sau parcurgerea variantelor din anii anteriori. Era nevoie de o înțelegere foarte bună a materiei, de atenție și de capacitatea de a adapta metodele de rezolvare. La profilul Matematică-Informatică, Subiectul I a fost unul accesibil și nu cred că le-a ridicat probleme elevilor bine pregătiți. În schimb, Subiectul al III-lea a fost cel care le-a dat de gândit multor candidați. Aici s-a făcut diferența între cei care stăpânesc foarte bine analiza matematică și cei care se bazau pe metode standard de rezolvare , declarat Loredana Pălănceanu pentru CANCAN.RO

Iar pentru cei care vor să afle dacă răspunsurile trecute pe foaia de examen sunt cele corecte, Loredana Pălănceanu a rezolvat fiecare exercițiu. Astfel, absolvenții își pot verifica lucrarea și își pot face o idee cât mai clară despre nota pe care ar putea-o obține la proba de Matematică din cadrul Bacalaureatului 2026. Pentru a vedea rezolvările la toate subiectele, vezi Galeria foto!

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