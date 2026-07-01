Nicoale Guță și-a întrerupt concertul, după ce o fană a leșinat în fața lui: ”Luați-o pe sus!”

În timpul unui concert susținut de Nicolae Guță, atmosfera a fost întreruptă de un incident neașteptat. O tânără din public a avut nevoie de îngrijiri medicale, pierzându-și cunoștința în apropierea scenei. Artistul a oprit pentru scurt timp spectacolul și s-a interesat de starea acesteia, până la sosirea ajutorului. Momentul a fost surprins de mai mulți spectatori și a ajuns rapid pe internet.

Momentul a stârnit îngrijorare, iar artistul a reacționat imediat, oprindu-se și cerând sprijin celor din jur pentru a facilita acordarea de ajutor.

O tânără a leșinat în timpul concertului

De-a lungul carierei sale, Nicolae Guță a urcat pe scenă la mii de evenimente și a cântat în fața unui public numeros, însă astfel de momente sunt rare. Recent, unul dintre concerte a fost marcat de un incident neașteptat. O admiratoare s-a prăbușit lângă artist chiar în timp ce acesta interpreta o piesă.

Artistul a remarcat imediat situația și a întrerupt momentul muzical, până când starea tinerei a fost stabilizată. Nicolae Guță le-a cerut celor din jur să creeze spațiu și să asigure aerisirea zonei.

Ținând cont de cum se simțea, acesta a îndemnat persoanele aflate la fața locului să o conducă în exteriorul localului, pentru a respira aer curat.

Întreaga scenă a fost surprinsă de martori, în imagini apărând mai multe persoane adunate în jurul tinerei pentru a-i acorda sprijin. Evenimentul ar fi avut loc în Germania, fiind organizat pentru o comunitate de români din zonă.

Fanii au reacționat în mediul online

Imaginile surprinse la concertul susținut de Nicolae Guță au fost distribuite pe rețelele de socializare, unde au generat numeroase reacții și comentarii din partea utilizatorilor.

După ce în spațiul online a apărut informația că tânăra ar fi leșinat din cauza emoțiilor provocate de prezența artistului, mulți internauți au tratat momentul cu umor, transformând secțiunea de comentarii într-un val de glume și remarci ironice.

Au existat însă și reacții complet diferite, din partea celor care au privit situația cu seriozitate și empatie. Mulți utilizatori au exprimat compasiune față de tânără, considerând că momentul a fost unul dificil pentru ea și că ar fi putut avea de suferit în urma incidentului.

”Melodia a atacat-o la sentimente”, ”Doamne ferește! Săraca femeie… cine știe ce e în sufletul ei”, ”Cine știe, cunoaște ce înseamnă asta. Durere sufletească”, ”Orice e posibil, este cel mai iubit cântăreț din România, emoțiile își spun cuvântul”, sunt câteva dintre comentariile scrise de fani.

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