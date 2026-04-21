Viața grea l-a schimbat complet pe Nicolae Guță. Ce spune despre oamenii care i-au influențat destinul

Nicolae Guță dă cărțile pe față despre tradițiile din comunitățile de țigani! Manelistul ne-a spus că aceste comunități i-au influențat profund modul de gândire și felul în care privește viața. CANCAN.ro are toate detaliile!

Manelistul a recunoscut că nu a avut o viață ușoară și că tocmai lipsurile l-au format ca om. Guță ne-a recunoscut că disciplina și valorile tradiționale l-au ținut pe linia de plutire. Vezi emisiunea integrală aici!

„Sunt cazuri foarte puține, dar sunt niște cazuri. Oameni care pe mine m-au motivat și am învățat ceva de la ei. Poate dacă n-aș fi avut de-a face cu oamenii ăștia, eram altfel. Mi-au pus în cap responsabilitate și faptul că trebuie să trag pentru familia mea.”

Cântărețul ne-a vorbit despre copilăria sa și despre sacrificiile făcute de-a lungul anilor. Artistul ne-a recunoscut că nu a avut parte de vacanțe sau lux, însă tocmai aceste lipsuri l-au ambiționat.

„Eu, la rândul meu, n-am avut vacanțe, n-am avut figuri pe mine de-astea. Tocmai de asta am învățat să apreciez munca și responsabilitatea. Oamenii ăștia m-au motivat și mi-au pus în cap ideea că trebuie să trag pentru familia mea.”

Artistul ne-a dezvăluit mai multe zone și grupuri care l-au marcat, vorbind cu admirație despre unitatea și tradițiile lor.

„Mi-aș fi dorit să fac parte dintr-o comunitate cum sunt lupii mei de la Băilești sau rechinii de la Calafat. Sau țiganii de la Țintești, căldărarii, sau de la Sibiu. Oameni uniți, cu reguli clare, care păstrează tradițiile și merg înainte. Le rog sănătate și putere să meargă înainte, pentru că sunt oameni care m-au motivat. Am învățat de la ei lucruri esențiale despre viață, despre muncă și despre familie. Fără ei, poate nu eram omul de azi.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

CITEȘTE ȘI:

