Viața grea l-a schimbat complet pe Nicolae Guță. Ce spune despre oamenii care i-au influențat destinul

De: Simona Vlad 21/04/2026 | 23:20
Nicolae Guță / Foto: Captură Video

Nicolae Guță dă cărțile pe față despre tradițiile din comunitățile de țigani! Manelistul ne-a spus că aceste comunități i-au influențat profund modul de gândire și felul în care privește viața. CANCAN.ro are toate detaliile!

Manelistul a recunoscut că nu a avut o viață ușoară și că tocmai lipsurile l-au format ca om. Guță ne-a recunoscut că disciplina și valorile tradiționale l-au ținut pe linia de plutire. Vezi emisiunea integrală aici!

„Sunt cazuri foarte puține, dar sunt niște cazuri. Oameni care pe mine m-au motivat și am învățat ceva de la ei. Poate dacă n-aș fi avut de-a face cu oamenii ăștia, eram altfel. Mi-au pus în cap responsabilitate și faptul că trebuie să trag pentru familia mea.”

Cântărețul ne-a vorbit despre copilăria sa și despre sacrificiile făcute de-a lungul anilor. Artistul ne-a recunoscut că nu a avut parte de vacanțe sau lux, însă tocmai aceste lipsuri l-au ambiționat.

„Eu, la rândul meu, n-am avut vacanțe, n-am avut figuri pe mine de-astea. Tocmai de asta am învățat să apreciez munca și responsabilitatea. Oamenii ăștia m-au motivat și mi-au pus în cap ideea că trebuie să trag pentru familia mea.”

Artistul ne-a dezvăluit mai multe zone și grupuri care l-au marcat, vorbind cu admirație despre unitatea și tradițiile lor.

„Mi-aș fi dorit să fac parte dintr-o comunitate cum sunt lupii mei de la Băilești sau rechinii de la Calafat. Sau țiganii de la Țintești, căldărarii, sau de la Sibiu. Oameni uniți, cu reguli clare, care păstrează tradițiile și merg înainte. Le rog sănătate și putere să meargă înainte, pentru că sunt oameni care m-au motivat. Am învățat de la ei lucruri esențiale despre viață, despre muncă și despre familie. Fără ei, poate nu eram omul de azi.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Viața Sfântului Mare Mucenic Gheorghe: Cine a fost „Purtătorul de biruință” și de ce este unul dintre cei mai iubiți sfinți
Știri
Viața Sfântului Mare Mucenic Gheorghe: Cine a fost „Purtătorul de biruință” și de ce este unul dintre cei…
El este polițistul care s-a împușcat mortal! Ce l-ar fi determinat pe tânărul de 20 de ani să recurgă la gestul extrem
Știri
El este polițistul care s-a împușcat mortal! Ce l-ar fi determinat pe tânărul de 20 de ani să…
Nouă sărbătoare în Biserica Ortodoxă Română: Soborul Sfintelor Femei Românce
Mediafax
Nouă sărbătoare în Biserica Ortodoxă Română: Soborul Sfintelor Femei Românce
Motivul bizar pentru care suntem sfătuiți să nu avem oglindă plasată direct în fața patului
Gandul.ro
Motivul bizar pentru care suntem sfătuiți să nu avem oglindă plasată direct în...
FOTO. Teodora Stoica a atras toate privirile într-o ținută mulată
Prosport.ro
FOTO. Teodora Stoica a atras toate privirile într-o ținută mulată
Operațiune sub foc. Fostul șef al spionajului ucrainean sare de pe o platformă de foraj din Marea Neagră în timpul unui atac rusesc
Adevarul
Operațiune sub foc. Fostul șef al spionajului ucrainean sare de pe o platformă...
Adevărul despre figura satanică cu cap de capră din imaginea lui Trump în chip de „Iisus”. „Ce naiba e creatura aia din mijloc”
Digi24
Adevărul despre figura satanică cu cap de capră din imaginea lui Trump în...
Reacția specialiștilor din piață după ce instanța supremă a decis că dreptul de deducere al TVA nu se prescrie
Mediafax
Reacția specialiștilor din piață după ce instanța supremă a decis că dreptul de...
Parteneri
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Imagini rare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab îi impunea reguli stricte
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Imagini rare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab...
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Prosport.ro
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Palatele din Bellu ale vedetelor pentru viața de apoi! Propunerea miliardarului Ion Țiriac pentru Ilie Năstase: „Te invit la mine!”. Cât costă, de fapt, un cavou de lux?
Click.ro
Palatele din Bellu ale vedetelor pentru viața de apoi! Propunerea miliardarului Ion Țiriac pentru Ilie...
George Simion pune trei condiții pentru a începe negocierile cu alte partide. „ Dacă vor accepta, abia după aceea putem vorbi”
Digi 24
George Simion pune trei condiții pentru a începe negocierile cu alte partide. „ Dacă vor...
Lovitură pentru Germania. Rusia se pregătește să oprească livrările de țiței kazah prin conducta Drujba
Digi24
Lovitură pentru Germania. Rusia se pregătește să oprească livrările de țiței kazah prin conducta Drujba
Chinezii mai lansează un atac asupra Dacia Bigster
Promotor.ro
Chinezii mai lansează un atac asupra Dacia Bigster
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Minune la Cernobîl: „Spiritele” au cucerit iadul radioactiv
go4it.ro
Minune la Cernobîl: „Spiritele” au cucerit iadul radioactiv
NASA sacrifică un instrument pentru Voyager 1! Unde a ajuns acum nava spațială?
Descopera.ro
NASA sacrifică un instrument pentru Voyager 1! Unde a ajuns acum nava spațială?
Jocul video al momentului, pe care nu trebuie să-l ratați
Go4Games
Jocul video al momentului, pe care nu trebuie să-l ratați
Motivul bizar pentru care suntem sfătuiți să nu avem oglindă plasată direct în fața patului
Gandul.ro
Motivul bizar pentru care suntem sfătuiți să nu avem oglindă plasată direct în fața patului
