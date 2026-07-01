BACALAUREAT 2026 | Avem subiectele de la istorie! Întrebarea dificilă care a dat bătăi de cap elevilor

Sesiunea de vară a examenului de Bacalaureat 2026 continuă, miercuri, 1 iulie, cu cea de-a doua probă scrisă, la Matematică sau la Istorie, în funcție de specializarea urmată în cei patru ani de liceu. Proba de astăzi se desfășoară după o modificare de ultim moment a calendarului oficial, impusă de Ministerul Educației pe fondul avertizărilor meteorologice de cod roșu de caniculă.

După ce luni, 29 iunie, toți absolvenții înscriși au susținut proba la Limba și Literatura Română, calendarul inițial a fost decalat cu o zi din cauza temperaturilor extreme. Astfel, accesul candidaților în centrele de examen va fi permis în această dimineață până la ora 8:30, pe baza unui act de identitate valabil. Subiectele vor fi distribuite la ora 9:00. Candidații vor avea 3 ore la dispoziție să rezolve subiectele.

Bacalaureat 2026. Elevii dau proba la istorie și matematică

Conform metodologiei oficiale, candidații de la profilul umanist primesc subiectele la Istorie, în timp ce absolvenții profilurilor real, tehnologic și militar susțin examenul la Matematică. Toate lucrările trebuie redactate exclusiv cu pix sau stilou cu pastă ori cerneală albastră, pe hârtia tipizată și ciornele asigurate de comisia de examen, ambele purtând ștampila centrului de examinare.

Subiectele oficiale și baremele de corectare pentru ambele discipline vor fi publicate pe portalul Ministerului Educației, edu.ro, la ora 15:00. Totuși, structura cerințelor va deveni disponibilă în spațiul public și pe site-urile de știri, inclusiv pe antena3.ro, imediat după încheierea probei și ieșirea primilor candidați din săli.

Pentru a fi declarați promovați la examenul de Bacalaureat 2026, absolvenții trebuie să îndeplinească o serie de criterii stricte în privința notelor obținute la cele trei probe scrise (Limba română, proba obligatorie a profilului și proba la alegere):

Criteriile de promovare stabilite prin metodologie:

Fiecare probă scrisă individuală trebuie să fie promovată cu minimum nota 5;

Media aritmetică a celor trei note obținute trebuie să fie de cel puțin 6,00.

Calculul notei finale se realizează prin adunarea celor trei note și împărțirea sumei la 3, rezultatul fiind afișat cu două zecimale, fără rotunjire. Această regulă elimină candidații care, deși obțin note de trecere la fiecare disciplină, nu ating pragul general. De exemplu, dacă un candidat obține o medie finală de 5,99, acesta este declarat respins.

Calendarul afișării rezultatelor și depunerea contestațiilor

După finalizarea probei de astăzi, absolvenții vor susține joi, 2 iulie, proba la alegere a profilului, urmată vineri, 3 iulie, de proba scrisă la limba maternă pentru elevii aparținând minorităților naționale.

Primele rezultate ale examenului de Bacalaureat 2026 vor fi afișate pe data de 7 iulie, în format anonimizat, pe baza codului unic primit de fiecare elev la prima probă.

Programul oficial pentru centralizarea notelor și soluționarea contestațiilor:

7 iulie 2026, până la ora 12:00: Afișarea primelor rezultate pe bacalaureat.edu.ro și la avizierele centrelor de examen;

7 iulie 2026, între orele 12:00 și 18:00: Depunerea contestațiilor de către candidații nemulțumiți de note;

8 – 11 iulie 2026: Reevaluarea lucrărilor în cadrul centrelor regionale de corectare;

12 iulie 2026: Afișarea rezultatelor finale ale sesiunii de vară.

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