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A confundat BAC-ul cu NUBA! Cum s-a putut îmbrăca un elev din Mehedinți la Bacalaureat

De: Emanuela Cristescu 01/07/2026 | 07:47
A confundat BAC-ul cu NUBA! Cum s-a putut îmbrăca un elev din Mehedinți la Bacalaureat
A confundat BAC-ul cu NUBA! Cum s-a putut îmbrăca un elev din Mehedinți la Bacalaureat
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Un elev a confundat Bacalaureat-ul cu clubul de fițe Nuba din Capitală! În loc să își bată capul cu ce subiecte grele îi vor pica, tânărul, absolvent de la Colegiul Național „Gheorghe Țițeica” din Drobeta Turnu-Severin, a fost complet absorbit de un singur gând: cu ce ținută excentrică să iasă în evidență pentru a atrage toate privirile și pentru a cuceri inimile domnișoarelor din curtea școlii.

Adolescentul a lăsat la o parte orice urmă de sobrietate specifică unui examen național și s-a prezentat în fața profesorilor supraveghetori îmbrăcat într-o cămașă de un roz bonbon. Piesa vestimentară a fost asortată la o pereche de blugi extrem de largi, tip baggy, plini de steluțe.

Au confundat Bacalaureat-ul cu NUBA

Nu știm sigur dacă scopul lui principal a fost să ajungă la televizor și să vadă întreaga țară cât de bazat este sau dacă s-a uitat prea mult la „Bravo ai stil”. Cert este că planul i-a ieșit ca la carte.

A confundat BAC-ul cu NUBA! Cum s-a putut îmbrăca un elev din Mehedinți la Bacalaureat
A confundat BAC-ul cu NUBA! Cum s-a putut îmbrăca un elev din Mehedinți la Bacalaureat

Nici domnișoarele nu s-au lăsat mai prejos la capitolul imagine și au atras toate privirile la ieșirea din bănci. Numeroase eleve au ales ținute lejere. Imagini absolut uluitoare au fost surprinse la Colegiul Național „Ion Minulescu” din Slatina, unde absolventele s-au afișat cu pantaloni scurți și maieuri destul de decoltate, totul pentru a face față temperaturilor irespirabile de afară.

În mod normal, unele dintre aceste outfituri ar fi fost catalogate ca fiind mult prea sumare pentru rigorile Ministerului Educației, însă contextul unui cod roșu de caniculă a făcut ca opțiunea lor vestimentară să fie, într-o anumită măsură, de înțeles pentru toată lumea.

Alte tinere au ținut neapărat să spargă topurile și au venit cu articole vestimentare scumpe și genți de la case de modă celebre, cum ar fi faimosul brand Chanel.

Ce perle au scos elevii

Pe lângă defilarea de modă din curtea școlii, tinerii au ieșit în evidență și cu perlele scoase pe gură la finalul probelor. La un liceu din Vaslui, mai mulți elevi au povestit în fața camerelor cum au perceput prima probă de foc la Limba și Literatura Română. Un tânăr pe nume George a recunoscut cu nonșalanță că a lăsat pixul jos mult mai devreme, fără să își bată prea mult capul cu eseul.

„S-o fost foarte frumos, foarte lejer. Subiectul 3 nu l-am aprofundat, nu am vrut să-l aprofund mai deloc. În rest subiectul 1 și 2 au fost foarte okay. A fost totul bine. Eu zic că împușc 7. Marți la matematică, joi la geografie. Pentru geografie da, pentru matematică mai puțin.(nr. nivelul de pregătire)”, a povestit George.

VEZI ȘI: BACALAUREAT 2026 | George din Vaslui a scos perla anului după limba română: „S-o fost foarte frumos, foarte lejer. Subiectul 3 nu l-am aprofundat, nu am vrut să-l aprofund mai deloc. În rest..”
 BACALAUREAT 2026 | Ce a picat la limba română. Subiectul care a dat bătăi de cap elevilor

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