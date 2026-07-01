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Cele 2 zodii care își măresc veniturile, potrivit astrologului Cristina Demetrescu. Acești nativi vor face bani frumoși!

De: Andreea Stăncescu 01/07/2026 | 18:09
Cele 2 zodii care își măresc veniturile, potrivit astrologului Cristina Demetrescu. Acești nativi vor face bani frumoși!
Schimbări profesionale pentru două zodii
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Primele zile ale lunii iulie aduc perspective promițătoare pentru mai multe zodii, în special în ceea ce privește situația financiară. Conform previziunilor astrologice realizate de Cristina Demetrescu, intervalul 29 iunie – 5 iulie este marcat de influențe astrale importante, care pot genera schimbări și oportunități în plan profesional și material.

Deși Mercur retrograd în Rac îi determină pe mulți să își reevalueze planurile și deciziile, această perioadă poate fi folosită în avantajul celor care sunt dispuși să analizeze atent direcția în care se îndreaptă. Totodată, intrarea lui Jupiter în Leu aduce energie, curaj și șanse de afirmare pentru cei care își doresc să evolueze.

Rac

Cei mai avantajați din punct de vedere financiar par însă a fi nativii din zodia Rac. Potrivit astrologului, persoanele care au investit în educație, dezvoltare profesională sau perfecționare ar putea culege acum rezultatele eforturilor depuse în ultimii ani.

Pentru Racii care își doresc o creștere a veniturilor, perioada este favorabilă negocierilor salariale, găsirii unor colaborări suplimentare sau dezvoltării unor activități independente. Cu inițiativă și perseverență, acești nativi au șansa de a face pași importanți către stabilitate și prosperitate financiară.

Pești

Printre nativii favorizați se numără Peștii, care ar putea beneficia de oportunități importante în carieră. Pentru unii, acestea pot veni sub forma unui nou loc de muncă, în timp ce pentru alții pot însemna extinderea activității actuale sau chiar debutul unui proiect personal.

Astrele susțin inițiativele îndrăznețe, iar cei care au idei de afaceri sau planuri pe care le-au amânat până acum ar putea descoperi că acesta este momentul potrivit pentru a le pune în practică. Există șanse reale ca pasiuni mai vechi să se transforme în surse constante de venit.

 

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