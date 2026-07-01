Bancul începutului de iulie | „Iubesc, mi-e dor, îmi lipsești”

Dacă ai nevoie de o porție bună de râs, ai venit la locul potrivit. Bancurile de mai jos îți vor aduce zâmbetul pe buze și îți vor schimba ziua într-o secundă. Situația amoroasă a celor doi protagoniști este una hilară și va stârni hohote de râs.
– Salut, ce faci?
– lubesc, mi-e dor, îmi lipsești! Te visez nopțile, nu pot fără tine! Dar tu?
– Mănânc crenvurști.
Cel mai leneş om dintr-un oraş a avut un accident: a căzut din patul în care stătea.
Un doctor a început să îl examineze şi i-a spus:
– Mi-e teamă că am o veste foarte proastă. Nu vei mai putea munci niciodată!
Leneşul, speriat, răspunde:
– Îţi mulţumesc, doctore, dar care este vestea proastă???
Doi tineri se află la vizionarea unei case pe care doresc să o cumpere şi care se află în apropierea căii ferate.
Proprietara :
– Știți, primele două săptămâni va fi mai greu, până vă obișnuiți cu zgomotul.
Blonda uitându-se la soțul ei:
– Nu-i nimic dragă, primele două săptămâni, putem dormi la mama.
O blondă obosită, răvășită, extenuată, merge la doctor:
– Domnule doctor, nu mai știu ce să mai fac, lângă blocul meu sunt o grămadă de căini. Latră toată noaptea, nu pot să dorm deloc.
-Nicio problemă, nu sunteți primul caz, luați somniferele astea, o să vă ajute, nu o să mai aveți probleme cu somnul.
Peste două săptămâni, blonda, care arată și mai rău decât prima dată, revine în cabinetul medicului. Doctorul se uită la ea perplex:
– Nu înțeleg, mă așteptam să vă văd proaspătă și odihnită.
– Odihnită?!? După ce alerg toată noaptea după câini? Și când prind câte unul, să fie el al naibii dacă vrea să înghită pastila!
Doi prieteni se întâlnesc la o bere:
– Gata, am scăpat de probleme.
– Cum așa?
– Am angajat o persoană cu 5000 de euro pe lună, care să aibă grijă de toate problemele mele.
– Păi ..și de unde faci tu rost de 5000 de euro.
– Asta e problema lui .. nu a mea!
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