Bancul începutului de iulie | „Iubesc, mi-e dor, îmi lipsești”

Dacă ai nevoie de o porție bună de râs, ai venit la locul potrivit. Bancurile de mai jos îți vor aduce zâmbetul pe buze și îți vor schimba ziua într-o secundă. Situația amoroasă a celor doi protagoniști este una hilară și va stârni hohote de râs.

– Salut, ce faci?

– lubesc, mi-e dor, îmi lipsești! Te visez nopțile, nu pot fără tine! Dar tu?

– Mănânc crenvurști.

Alte glume haioase

Cel mai leneş om dintr-un oraş a avut un accident: a căzut din patul în care stătea.

Un doctor a început să îl examineze şi i-a spus:

– Mi-e teamă că am o veste foarte proastă. Nu vei mai putea munci niciodată!

Leneşul, speriat, răspunde:

– Îţi mulţumesc, doctore, dar care este vestea proastă???

Doi tineri se află la vizionarea unei case pe care doresc să o cumpere şi care se află în apropierea căii ferate.

Proprietara :

– Știți, primele două săptămâni va fi mai greu, până vă obișnuiți cu zgomotul.

Blonda uitându-se la soțul ei:

– Nu-i nimic dragă, primele două săptămâni, putem dormi la mama.

O blondă obosită, răvășită, extenuată, merge la doctor:

– Domnule doctor, nu mai știu ce să mai fac, lângă blocul meu sunt o grămadă de căini. Latră toată noaptea, nu pot să dorm deloc.

-Nicio problemă, nu sunteți primul caz, luați somniferele astea, o să vă ajute, nu o să mai aveți probleme cu somnul.

Peste două săptămâni, blonda, care arată și mai rău decât prima dată, revine în cabinetul medicului. Doctorul se uită la ea perplex:

– Nu înțeleg, mă așteptam să vă văd proaspătă și odihnită.

– Odihnită?!? După ce alerg toată noaptea după câini? Și când prind câte unul, să fie el al naibii dacă vrea să înghită pastila!

Doi prieteni se întâlnesc la o bere:

– Gata, am scăpat de probleme.

– Cum așa?

– Am angajat o persoană cu 5000 de euro pe lună, care să aibă grijă de toate problemele mele.

– Păi ..și de unde faci tu rost de 5000 de euro.

– Asta e problema lui .. nu a mea!

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