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BANCUL ZILEI | Femei singure VS femei căsătorite

De: Elisa Tîrgovățu 30/06/2026 | 15:24
BANCUL ZILEI | Femei singure VS femei căsătorite
BANCUL ZILEI | Femei singure VS femei căsătorite
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Este marți, iar dacă ai nevoie de o pauză de la rutina de la serviciu, CANCAN.RO îți propune un banc menit să aducă zâmbetul pe buze. Gluma zilei pornește de la o întrebare care stârnește adesea discuții: cui îi este mai greu, femeilor singure sau celor căsătorite?

Nu știi cui îi este mai greu… femeilor singure, pentru că nu își găsesc bărbatul potrivit, sau femeilor căsătorite, care l-au găsit și acum nu mai pot scăpa de el!

Alte bancuri amuzante

Vânătorul și ursul

Un vânător merge în pădure să prindă un urs. După câteva ore îl vede, țintește, trage și… ratează.
Dintr-odată, ursul apare în spatele lui și îi spune:
— Ai tras după mine și ai ratat. Pentru asta trebuie să plătești.
Vânătorul scapă cumva și se întoarce a doua zi cu o armă mai mare. Îl vede iar pe urs, trage și… iar ratează.
Ursul apare din nou:
— Iar ai ratat. Știi regulile.
Vânătorul pleacă furios și revine a treia zi cu cea mai mare pușcă posibilă. Îl vede pe urs, țintește atent, trage și… tot ratează.
Ursul apare calm și spune:
— Ascultă, fii sincer cu mine…
— Ce?
— Tu ai venit la vânătoare sau avem alte interese unul față de altul?

Un bărbat punea nişte flori la mormântul mamei sale

Un bărbat punea nişte flori la mormântul iubitei sale mame decedate, când remarcă un alt bărbat în genunchi la un alt mormânt. Bărbatul părea că se roagă cu o intensitate profundă, repetând:
– De ce a trebuit să mori? De ce a trebuit să mori? De ce a trebuit să mori?
Primul bărbat se apropie de el şi îi spuse:
– Domnule, nu vreau să mă amestec în suferinţă dumneavoastră privată, dar nu am văzut niciodată atâta durere… Pe cine jeliţi? Un copil? Un părinte?
Îndureratul îşi adună gândurile pentru o clipă, apoi răspunse:
– Primul soţ al nevestei mele…

Nevasta unui director află că el are o nouă secretară

Nevasta unui director află că el are o nouă secretară.
Vine directorul acasă, nevasta îl ia în primire:
– Secretara asta a ta… are picioare frumoase?
– N-am băgat de seamă.
– Ochii, ce culoare au?
– N-am observat.
– Ce parfum foloseşte?
– N-am observat.
– Dar de-mbrăcat, cum se-mbracă?
– Foarte repede.

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