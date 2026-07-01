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Descoperirea făcută de inspectorii ITM la Spitalul Județean Buzău, la 8 luni de la moartea medicului Ștefania Szabo

De: Denisa Crăciun 01/07/2026 | 19:33
Descoperirea făcută de inspectorii ITM la Spitalul Județean Buzău, la 8 luni de la moartea medicului Ștefania Szabo
Verificări la Spitalul Județean de Urgență Buzău/ sursa foto: Facebook
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S-au făcut controale importante la Spitalul Județean de Urgență Buzău. Inspectoratul Teritorial de Muncă a sesizat mai multe probleme serioase, pentru care conducerea este nevoită să plătească amenzi uriașe.

Se pare să Spitalul Județean de Urgență Buzău nu scapă de probleme. După moartea doctoriței Ștefaniei Szabo, la finalul anului trecut Inspectoratul Teritorial de Muncă a efectuat mai multe verificări. Aceștia au sesizat nereguli în ceea ce privește depășirea normei de lucru în cazul cadrelor medicale și multe altele, pentru care s-au aplicat o amendă de 30.000 de lei. Conducerea spitalului nu a fost de acord cu primirea amenzii.

Verificări și amenzi uriașe la Spitalul Județean de Urgență Buzău

La scurt timp după ce Ștefania Szabo a murit în incinta Spitalului Județean de Urgență Buzău, Inspectoratul Teritorial de Muncă a efectuat un control de amploare în luna noiembrie 2025. Inspecția a vizat contractele de muncă part-time și activitatea de gărzi din mai multe secții, inclusiv Chirurgie Generală.

Inspectorii au sesizat depășirea normei de lucru ale cadrelor medicale, mai exact a trei medici chirurgi, astfel că unitatea spitalicească a fost amendată cu 30.000 de lei. Printre cei care au avut mai multe ore de lucru decât cele normale s-a numărat și Ștefania Szabo. Pe de altă parte, conducerea a contestat decizia, astfel că în acest moment urmează să afle soluționarea cazului.

În urma verificărilor și constatărilor, a fost aplicată o amendă în cuantum de 30.000 de lei. Spitalul Județean de Urgență Buzău a contestat procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției emis de ITM, iar în prezent se așteaptă soluționarea contestației, au transmis reprezentanții spitalului.

De ce a murit Ștefania Szabo

Doctorița în vârstă de 27 de ani a murit după ce a efectuat o gardă la spital. Potrivit anchetei, tânăra ar fi murit din cauza unui AVC, produs pe fondul suprasolicitării. Totuși, ancheta continuă, pentru că epuizarea nu este considerată o cauză directă în astfel de cazuri. În plus, în camera în care a fost descoperită Ștefania, polițiștii au descoperit o seringhă goală și mai multe cutii de sedative. Conform autopsiei, decesul s-ar fi produs în jurul orei 01:00, la scurt timp după ultimul consult și înainte de a se retrage pentru odihnă.

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