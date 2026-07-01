Situație critică la metroul din Piața Victoriei după furtuna din București. A fost mobilizată armata

În urma ploilor abundente din noaptea trecută, zona stației de metrou Piața Victoriei 2 se confruntă în continuare cu probleme serioase din cauza acumulărilor masive de apă din subteran.

Echipele Inspectoratul pentru Situații de Urgență acționează fără întrerupere pentru evacuarea apei și stabilizarea situației, fiind vorba despre un volum uriaș care trebuie scos din galerii.

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În sprijinul intervenției au fost mobilizate și forțe ale armatei. Autoritățile, inclusiv Radu Miruță, au transmis informații privind amploarea operațiunii și dificultatea gestionării situației.

Ministrul Energiei, Radu Miruță, a declarat că în zona stației de metrou afectate de inundații s-a adunat un volum uriaș de apă, estimat la peste 7 milioane de metri cubi.

Potrivit acestuia, echipele continuă intervențiile fără întrerupere, lucrând la evacuarea apei și la gestionarea situației din subteran.

A intervenit armata

Situația de la stația de metrou Piața Victoriei 2 este una complicată, după precipitațiile puternice din cursul nopții trecute. Infiltrațiile au provocat acumulări semnificative de apă în zona subterană. Echipele de intervenție acționează în mod constant pentru evacuarea acesteia și limitarea efectelor produse.

Radu Miruță s-a deplasat la fața locului, la stația de metrou, de unde a oferit detalii actualizate despre situația din teren și evoluția intervențiilor.

„Am fost la stația de metrou de la Piața Victoriei 2, acolo unde colegii de la ISU pompează apa infiltrată după ploile de azi-noapte.”, a transmis Radu Miruță.

Operațiunea de evacuare se anunță una îndelungată, având în vedere volumul semnificativ de apă acumulat în zonă. Echipele de intervenție continuă lucrul în regim permanent, cu obiectivul de a diminua cât mai rapid nivelul apei.

Sprijinul armatei a fost necesar pentru accelerarea operațiunii

„Mai sunt de scos 7 milioane de litri. Pentru a scoate apa mai repede, Armata a trimis alte 4 pompe de mare capacitate. În câteva ore, toată cantitatea de apă va fi evacuată. Urmează apoi curățarea liniei și verificarea instalației electrice.”, a mai transmis ministrul.

Radu Miruță a transmis un mesaj de apreciere și a mulțumit echipelor care participă la intervenție, evidențiind efortul depus în gestionarea situației.

„Le mulțumesc colegilor de la ISU, de la metrou și de la MApN, care împreună încearcă să rezolve cât mai rapid această situație. Între timp, ISU și ApaNova vor clarifica de ce rețeaua de canalizare pluvială de la suprafață nu a preluat cum ar fi trebuit precipitațiile intense de azi-noapte. E limpede că este o problemă în zonă, cât timp doar la stația de metrou de la Victoriei a fost o asemenea inundație.”, a mai transmis Radu Miruță.

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