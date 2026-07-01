Acasă » Știri » BACALAUREAT 2026 | Ce subiecte au picat la matematică. Exercițiul care i-a pus pe elevi în încurcătură

BACALAUREAT 2026 | Ce subiecte au picat la matematică. Exercițiul care i-a pus pe elevi în încurcătură

De: Irina Vlad 01/07/2026 | 10:00
BACALAUREAT 2026 | Ce subiecte au picat la matematică. Exercițiul care i-a pus pe elevi în încurcătură
BACALAUREAT 2026 | Ce subiecte au picat la matematică. Exercițiul care i-a pus pe elevi în încurcătură
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Miercuri, 1 iulie, absolvenții clasei a XII-a vor susține a doua probă scrisă din cadrul examenului de Bacalaureat 2026, la Matematică. Potrivit datelor oficiale ale Ministerului Educației și Cercetării, aproximativ 130.000 de candidați din promoția actuală și din anii anteriori sunt așteptați în sălile de examen din această sesiune. Care este exercițiul care i-a pus pe elevi în încurcătură.

UPDATE: 9:30 – Elevii care nu ajuns la timp la Bacalaureat pot susține proba la ora 13:00, a transmis ministrul educației, Mihai Dimian.

„Proba examenului de bacalaureat se susține începând cu ora 9. În situații excepționale, în care au existat candidați care nu au putut ajunge la centrele de examen din motive care nu le sunt imputabile, metodologia permite susținerea probei cu subiect de rezervă, începând cu ora 13.00. În astfel de situații, președinții centrelor de examen vor informa candidații în legătură cu procedura de urmat pentru susținerea probei cu subiect de rezervă”, a transmis pe pagina de Facebook ministrul Mihai Dimian.

BACALAUREAT 2026

UPDATE: 09:00 – A început oficial proba la Matematică. Elevii au intrat în sala de examen, iar subiectele au fost distribuite. Candidații au la dispoziție 3 ore pentru rezolvarea exercițiilor.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Sunt emoții mari pentru absolvenții clasei a XII-a din țară. Cu o zi mai târziu față de data inițială, miercuri 1 iulie, elevii de la profilul real (Mate-info și Științe ale naturii) și cei de la filiera tehnologică și profilul pedagogic vor susține a doua probă obligatorie a examenului de Bacalaureat, la Matematică.

A doua etapă scrisă a Bacalaureatului 2026 a fost inițial programată pe 30 iulie, însă, având în vedere avertismentele meteorologice privind valul de căldură din aceste zile, pentru prima dată, Ministerul Educației a decis ca proba obligatorie să fie amânată cu o zi: „La sesiunea iunie-iulie 2026, al optulea rând din tabel va avea următorul cuprins: «1 iulie 2026 – Proba obligatorie a profilului — proba E.c) — probă scrisă»”, prevede ordinul.

BACALAUREAT 2026 | Avem subiectele de la matematică/ sursă foto: social media

BAC 2026 – Ce subiecte au picat la Matematică

Accesul candidaților în sălile de examen este permis între 07:30 și 8:30, pe baza actului de identitate, sub reguli stricte. Probele încep la ora 09:00, iar candidații au la dispoziție 3 ore pentru a susține examenul scris. Este esențial ca aceștia să aibă asupra lor un act de identitate valabil și instrumente de scris permise (cerneală sau pastă de culoare albastră), în timp ce accesul telefoane mobile, tablete, manuale, notițe etc este strict interzis.

Pentru buna desfășurare a examenului și pentru confortul elevilor, Ministerul Educației a impus o serie de măsuri pentru combaterea căldurii, precum asigurarea permanentă la apă potabilă și asigurarea funcționării sistemelor de climatizare existente la capacitate maximă.

Subictele la Matematică sunt concepute în trei părți, respectând o structură standardizată, dar diferită prin gradul de dificultate. Profesorii descriu subiectele din acest an ca fiind accesibile, dar care devin din ce în ce mai grele pe măsură ce avansează, ultimele exerciții având un grad mai mare de dificultate, fiind concepute special pentru cei care țintesc nota maximă.

De asemenea, distribuirea punctajelor este echilibrată, premițând chiar promovarea elevilor care au o pregătire minimă. Proba scrisă la Matematică este structurată în trei subiecte, în valoare totală de 90 de puncte + 10 puncte din oficiu, însumând un total de 100 de puncte. Baremul de corectare va fi disponibil începând cu ora 15:00 pe site-ul Edupedu.ro – vezi AICI.

Calendar BAC 2026

  • 29 iunie 2026 – Limba și literatura română
  • 30 iunie 2026 – Proba obligatorie a profilului
  • 2 iulie 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării
  • 3 iulie 2026 – Limba și literatura maternă
  • 7 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor inițuale, vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14:00 – 18:00)
  • 8-9 iulie 2026 – Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor
  • 9-10 iulie 2026 – Soluționarea contestațiilor
  • 13 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor fina…

BACALAUREAT 2026 | Câte ore a învățat această elevă cu tatuaj din Iași, pentru proba la limba română. Ce notă crede că va lua

Cum a reușit Matei să copieze la Bacalaureat. Tânărul a făcut totul public: ”Nici Einstein nu putea să vină cu asta”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Andreea Ibacka s-a reinventat după divorț. Cum arată acum, după ce s-a despărțit de Cabral
Știri
Andreea Ibacka s-a reinventat după divorț. Cum arată acum, după ce s-a despărțit de Cabral
BACALAUREAT 2024 | Rezolvarea subiectelor de la matematică + baremul de corectare
Știri
BACALAUREAT 2024 | Rezolvarea subiectelor de la matematică + baremul de corectare
VESTE BUNĂ! Elevii care întârzie la BAC la Matematică sau Istorie din cauza furtunilor pot susține examenul la ora 13:00
Mediafax
VESTE BUNĂ! Elevii care întârzie la BAC la Matematică sau Istorie din cauza...
Furtuna a făcut prăpăd în Capitală. Peste 1.000 de intervenții ale pompierilor în ultimele 12 ore. Situație dramatică în Sectorul 1, pe Poligrafiei
Gandul.ro
Furtuna a făcut prăpăd în Capitală. Peste 1.000 de intervenții ale pompierilor în...
Ioana Țiriac, apariție exotică! Moștenitoarea imperiului Țiriac s-a afișat cu abdomenul la vedere într-un cadru spectaculos
Prosport.ro
Ioana Țiriac, apariție exotică! Moștenitoarea imperiului Țiriac s-a afișat cu abdomenul la vedere...
„Am mâncat parizer trei săptămâni după o zi de excursie”. Reportaj din județul unde vacanța e considerată o ironie
Adevarul
„Am mâncat parizer trei săptămâni după o zi de excursie”. Reportaj din județul...
„Opțiunea Ceaușescu” și trădarea Chinei: Care sunt marile amenințări la adresa lui Putin și ce semne prevestesc sfârșitul regimului său
Digi24
„Opțiunea Ceaușescu” și trădarea Chinei: Care sunt marile amenințări la adresa lui Putin...
Mihaela Rădulescu, mesaj după noaptea de GROAZĂ din Monaco
Mediafax
Mihaela Rădulescu, mesaj după noaptea de GROAZĂ din Monaco
Parteneri
Magda Pălimariu, imagini spectaculoase din vacanța în Grecia. Prezentatoarea a cucerit fanii cu apariția în costum de baie
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Magda Pălimariu, imagini spectaculoase din vacanța în Grecia. Prezentatoarea a cucerit fanii cu apariția în...
Ramona Olaru, dialog incendiar cu Dan Alexa. Propunerea care a încins totul: „Ce pot eu să-ți ofer pentru asta?”
Prosport.ro
Ramona Olaru, dialog incendiar cu Dan Alexa. Propunerea care a încins totul: „Ce pot eu...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Marina Almășan, în lacrimi de bucurie! Fiul din Dubai s-a întors acasă: „Sunt fericită să-l văd teafăr. Grija m-a îmbătrânit cu zece ani”
Click.ro
Marina Almășan, în lacrimi de bucurie! Fiul din Dubai s-a întors acasă: „Sunt fericită să-l...
Caz șocant în România: o mamă a încercat să-și sufoce copilul, sub privirile tatălui, care nu a intervenit
Digi 24
Caz șocant în România: o mamă a încercat să-și sufoce copilul, sub privirile tatălui, care...
Starea de criză la pompă A EXPIRAT de astăzi. Cât costă ACUM litrul de motorină în România?
Promotor.ro
Starea de criză la pompă A EXPIRAT de astăzi. Cât costă ACUM litrul de motorină...
BANCUL ZILEI. – Ea e femeia cu care ți-am zis că-ți fac lipeala!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ea e femeia cu care ți-am zis că-ți fac lipeala!
Toți șoferii care poartă un smartwatch trebuie să știe acest lucru
go4it.ro
Toți șoferii care poartă un smartwatch trebuie să știe acest lucru
În care religie nu ai voie să mănânci cartofi?
Descopera.ro
În care religie nu ai voie să mănânci cartofi?
Exemplarele fizice de GTA VI nu vor putea fi activate în România?
Go4Games
Exemplarele fizice de GTA VI nu vor putea fi activate în România?
Furtuna a făcut prăpăd în Capitală. Peste 1.000 de intervenții ale pompierilor în ultimele 12 ore. Situație dramatică în Sectorul 1, pe Poligrafiei
Gandul.ro
Furtuna a făcut prăpăd în Capitală. Peste 1.000 de intervenții ale pompierilor în ultimele 12...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Andreea Ibacka s-a reinventat după divorț. Cum arată acum, după ce s-a despărțit de Cabral
Andreea Ibacka s-a reinventat după divorț. Cum arată acum, după ce s-a despărțit de Cabral
Controverse înaintea vizitei prințului Harry la mormântul prințesei Diana. Fiul regelui Charles, ...
Controverse înaintea vizitei prințului Harry la mormântul prințesei Diana. Fiul regelui Charles, acuzat că ar vrea să transforme momentul într-un spectacol mediatic
BACALAUREAT 2024 | Rezolvarea subiectelor de la matematică + baremul de corectare
BACALAUREAT 2024 | Rezolvarea subiectelor de la matematică + baremul de corectare
Elevii care întârzie la proba de azi de la BAC pot susține examenul, de la ora 13:00. Anunțul venit ...
Elevii care întârzie la proba de azi de la BAC pot susține examenul, de la ora 13:00. Anunțul venit de la Ministerul Educației
Anca Țurcașiu s-a întors la școală. Ce cursuri face actrița: „Niciodată nu e prea târziu”
Anca Țurcașiu s-a întors la școală. Ce cursuri face actrița: „Niciodată nu e prea târziu”
Iluzie optică virală | Numiți pasărea ascunsă în această fotografie
Iluzie optică virală | Numiți pasărea ascunsă în această fotografie
Vezi toate știrile