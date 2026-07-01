BACALAUREAT 2026 | Ce subiecte au picat la matematică. Exercițiul care i-a pus pe elevi în încurcătură

Miercuri, 1 iulie, absolvenții clasei a XII-a vor susține a doua probă scrisă din cadrul examenului de Bacalaureat 2026, la Matematică. Potrivit datelor oficiale ale Ministerului Educației și Cercetării, aproximativ 130.000 de candidați din promoția actuală și din anii anteriori sunt așteptați în sălile de examen din această sesiune. Care este exercițiul care i-a pus pe elevi în încurcătură.

UPDATE: 9:30 – Elevii care nu ajuns la timp la Bacalaureat pot susține proba la ora 13:00, a transmis ministrul educației, Mihai Dimian.

„Proba examenului de bacalaureat se susține începând cu ora 9. În situații excepționale, în care au existat candidați care nu au putut ajunge la centrele de examen din motive care nu le sunt imputabile, metodologia permite susținerea probei cu subiect de rezervă, începând cu ora 13.00. În astfel de situații, președinții centrelor de examen vor informa candidații în legătură cu procedura de urmat pentru susținerea probei cu subiect de rezervă”, a transmis pe pagina de Facebook ministrul Mihai Dimian.

UPDATE: 09:00 – A început oficial proba la Matematică. Elevii au intrat în sala de examen, iar subiectele au fost distribuite. Candidații au la dispoziție 3 ore pentru rezolvarea exercițiilor.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Sunt emoții mari pentru absolvenții clasei a XII-a din țară. Cu o zi mai târziu față de data inițială, miercuri 1 iulie, elevii de la profilul real (Mate-info și Științe ale naturii) și cei de la filiera tehnologică și profilul pedagogic vor susține a doua probă obligatorie a examenului de Bacalaureat, la Matematică.

A doua etapă scrisă a Bacalaureatului 2026 a fost inițial programată pe 30 iulie, însă, având în vedere avertismentele meteorologice privind valul de căldură din aceste zile, pentru prima dată, Ministerul Educației a decis ca proba obligatorie să fie amânată cu o zi: „La sesiunea iunie-iulie 2026, al optulea rând din tabel va avea următorul cuprins: «1 iulie 2026 – Proba obligatorie a profilului — proba E.c) — probă scrisă»”, prevede ordinul.

BAC 2026 – Ce subiecte au picat la Matematică

Accesul candidaților în sălile de examen este permis între 07:30 și 8:30, pe baza actului de identitate, sub reguli stricte. Probele încep la ora 09:00, iar candidații au la dispoziție 3 ore pentru a susține examenul scris. Este esențial ca aceștia să aibă asupra lor un act de identitate valabil și instrumente de scris permise (cerneală sau pastă de culoare albastră), în timp ce accesul telefoane mobile, tablete, manuale, notițe etc este strict interzis.

Pentru buna desfășurare a examenului și pentru confortul elevilor, Ministerul Educației a impus o serie de măsuri pentru combaterea căldurii, precum asigurarea permanentă la apă potabilă și asigurarea funcționării sistemelor de climatizare existente la capacitate maximă.

Subictele la Matematică sunt concepute în trei părți, respectând o structură standardizată, dar diferită prin gradul de dificultate. Profesorii descriu subiectele din acest an ca fiind accesibile, dar care devin din ce în ce mai grele pe măsură ce avansează, ultimele exerciții având un grad mai mare de dificultate, fiind concepute special pentru cei care țintesc nota maximă.

De asemenea, distribuirea punctajelor este echilibrată, premițând chiar promovarea elevilor care au o pregătire minimă. Proba scrisă la Matematică este structurată în trei subiecte, în valoare totală de 90 de puncte + 10 puncte din oficiu, însumând un total de 100 de puncte. Baremul de corectare va fi disponibil începând cu ora 15:00 pe site-ul Edupedu.ro – vezi AICI.

Calendar BAC 2026

29 iunie 2026 – Limba și literatura română

30 iunie 2026 – Proba obligatorie a profilului

2 iulie 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării

3 iulie 2026 – Limba și literatura maternă

7 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor inițuale, vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14:00 – 18:00)

8-9 iulie 2026 – Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

9-10 iulie 2026 – Soluționarea contestațiilor

13 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor fina…

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