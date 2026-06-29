Ce pensie are Jean Paler, de fapt. Suma infimă pe care o primește de la statul român

Unul dintre cei mai iubiți actori de comedie, legendarul Jean Paler, a ajuns la vârsta de 73 de ani să trăiască o umilință de nedescris. După zeci de ani în care a adus zâmbete pe buzele a milioane de români și a făcut istorie pe scenă, artistul a ajuns la limita subzistenței și recunoaște, cu ochii în lacrimi, că viața lui a devenit o luptă cruntă pentru supraviețuire.

Realitatea financiară în care se zbate maestrul este de-a dreptul înfiorătoare. În timp ce prețurile din magazine au explodat, banii pe care îi primește lunar de la stat abia dacă îi mai ajung pentru medicamente și utilități. Pentru a nu se îngropa în datorii, Jean Paler a fost obligat să ia decizii extreme, la care mulți nici nu s-ar gândi. Acesta a renunțat complet la micile plăceri ale bătrâneții și a tăiat de pe listă cheltuieli considerate banale de alții.

Pensia de nimic pe care o primește Jean Paler

Actorul a dezvăluit că frica de a nu rămâne în urmă cu plățile l-a determinat să renunțe complet la televiziune și radio. Acesta a spus că își permite doar un telefon modest.

„De șapte ani nu mă mai uit la TV, am renunțat la abonament. Nici la radio nu ascult știrile. Am telefon și atât”, a spus actorul.

Cifra indicată de talonul de pensie al marelui actor este o adevărată palmă pe obrazul culturii românești. În contextul în care alții se lăfăie în lux, Jean Paler a dat cărțile pe față și a spus exact câți lei îi intră în portofel în fiecare lună, dar și care ar fi suma cu care un pensionar ar putea trăi decent în România.

„Mulți au o pensie de aproape 2.000 de lei, eu am, mai exact, o pensie de 1.670 de lei lunar. Ar trebui să fie de aproximativ 5.000 de lei, ca să nu duci grija zilei de mâine. Acești bani nu-i primesc, însă, nici angajații. Dar, și după pensionare, trebuie să mai mergem pe la spectacole. E greu să fii pensionar în România!”, a declarat el.

Unde își găsește refugiul

Pentru a nu ajunge în sapă de lemn, Jean Paler refuză să se declare învins și se pregătește să revină pe scenă. Vara aceasta, actorul va lua calea litoralului românesc, unde speră să mai strângă un ban din spectacolele organizate pentru turiști. Cu toate acestea, din cauza banilor puțini, maestrul nu își permite luxul de a sta la hotel și preferă să apeleze la bunăvoința localnicilor.

Jean Paler a mai spus că prețurile uriașe din stațiuni l-au speriat complet și că a decis să își asigure singur hrana zilnică, refuzând să calce în restaurantele de la malul mării.

„De obicei, vara, stau în gazdă, pe la Eforie, am acolo și bucătărie, mai și gătesc, mă gospodăresc, am un magazin prin apropiere, mai cumpăr câte ceva. Anul trecut a fost atât de scumpă mâncarea, la localuri nu te poți apropia, niște prețuri de-a dreptul nesimțite. Îmi mai gătesc o supă, un cartof. Ziua nu prea ies pe afară, e foarte cald. Seara e plăcut, tot atunci am și spectacole prin stațiuni. Îmi place la mare, îmi place să distrez turiștii, iar dimineața ador să ies pe faleză, ca să vă dă pescărușii. Poate că este cel mai frumos moment al zilei”, a spus acesta.

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