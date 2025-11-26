Acasă » Știri » Ce pensie are Jean Paler în noiembrie 2025. Artistul are 50 de ani de activitate scenică

Ce pensie are Jean Paler în noiembrie 2025. Artistul are 50 de ani de activitate scenică

De: Irina Vlad 26/11/2025 | 20:22
Ce pensie are Jean Paler în noiembrie 2025. Artistul are 50 de ani de activitate scenică
Ce pensie are Jean Paler/ sursă foto: captură video

Aflat la pensie de aproape un deceniu, Jean Paler (73 de ani) nu se poate dezice de marea sa pasiune: scena. Comediantul are deja rezervate câteva spectacole în afara țării, contracte care îi vor aduce bani în plus. Ce pensie are artistul acum, după 50 de ani de activitate scenică?

Jean Paler are iarna asigurată. Din punct de vedere financiar, artistul a semnat câteva contracte bănoase, bani care îi vor completa pensia prea mică pe care o are după 50 de ani de muncă.

Ce pensie are Jean Paler

Actorul a mărturisti că are o pensie de 1.670 de lei, bani care nu i-ar ajunge nici măcar pentru plata facturilor la gaz și curent. În aceste condiții, Jean Paler recunoaște că este norocos că încă este chemat la spectacole și evenimente, atât pe litoralul românesc, dar și în diaspora.

„Mulți au o pensie de aproape 2.000 de lei, eu am, mai exact, o pensie de 1.670 de lei lunar. Ar trebui să fie de aproximativ 5.000 de lei, ca să nu duci grija zilei de mâine. Acești bani nu-i primesc însă nici angajații. Dar și după pensionare trebuie să mai mergem pe la spectacole. Am muncit toată vara pe litoral. Pensiile sunt prea mici. Mai facem un bănuț, pe ici, pe colo, ca să-i păstrăm pentru iarnă, când vin facturile mari la curent și la gaze. E greu să fii pensionar în România”, spunea Jean Paler pentru Click!

În 29 mai, 2020, bărbatul din imagine a fost dat dispărut. Zilele trecute, a reapărut, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Unde dispăruse, de fapt
În 29 mai, 2020, bărbatul din imagine a fost dat dispărut. Zilele trecute,...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...

În această iarnă, Jean Paler este mândru ca a prins câteva contracte bune în diaspora, în Italia, la Napoli, apoi la Roma.

„De Sărbători, voi fi în Italia, la Napoli, apoi la Roma, și voi reveni în țară pe 4 ianuarie 2026. Voi juca acolo, ce, știu altceva? Asta știu să fac. Îi voi distra pe românii din diaspora. În spectacol voi mai fi și cu o trupă din Chișinău.

Dar mai înainte, pe 17 decembrie, de ziua mea de naștere când voi împlini 74 de ani, voi fi prezent la Arad, am fost invitat acolo să joc pentru angajații unei fabrici, alături de Mirabela Dauer și de Tinu Vereșezan. Este o mare bucurie să aduc un pic de veselie în sufletul românilor, acum, de Sărbătorile de Iarnă!”, a mai spus Jean Paler.

Dorul care îl bântuie pe Jean Paler la zeci de ani distanță: „Aș da din viața mea!”

Jean Paler, pasager de lux în mașina de gunoi! Povestea e halucinantă: nici Ceaușescu nu-l oprea!

Tags:
Iți recomandăm
S-a aflat cine e victima Ramonei și a lui Adrian Corduneanu! Bărbatul are nevoie de 70 de zile de spitalizare
Știri
S-a aflat cine e victima Ramonei și a lui Adrian Corduneanu! Bărbatul are nevoie de 70 de zile de spitalizare
Încă un șantier pentru șoferi! Încep lucrările pe Centura București
Știri
Încă un șantier pentru șoferi! Încep lucrările pe Centura București
Care este cel mai mare oraș din lume în 2025? ONU anunță un nou lider
Mediafax
Care este cel mai mare oraș din lume în 2025? ONU anunță un...
Iluzie optică virală | Ești un geniu dacă răspunzi corect: Ce este al doilea animal din această imagine?
Gandul.ro
Iluzie optică virală | Ești un geniu dacă răspunzi corect: Ce este al...
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la...
O campioană mondială la MMA a lovit doi polițiști într-un avion: unul dintre agenți a fost plasat în concediu medical
Adevarul
O campioană mondială la MMA a lovit doi polițiști într-un avion: unul dintre...
Moment istoric: Lacul Vidraru, golit pentru prima dată în 60 de ani. Când va reveni la nivelul normal. A fost golit și Lacul Paltinu
Digi24
Moment istoric: Lacul Vidraru, golit pentru prima dată în 60 de ani. Când...
Ciclonul Adel din Mediterana ajunge în România cu ploi abundente
Mediafax
Ciclonul Adel din Mediterana ajunge în România cu ploi abundente
Parteneri
Cum arată Christina Ich în costum de baie! A încins atmosfera! Influencerița se menține într-o formă de zile mari
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Christina Ich în costum de baie! A încins atmosfera! Influencerița se menține într-o...
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
„Regele audiențelor” Dan Negru, mesaj usturător pentru prezentatorii „Revelion 2026”: „Când vreunul îmi va doborî recordul de 25 de Revelioane...”
Click.ro
„Regele audiențelor” Dan Negru, mesaj usturător pentru prezentatorii „Revelion 2026”: „Când vreunul îmi va doborî...
VIDEO Primele imagini cu explozia din Buftea. Reacția oamenilor din zonă în momentul deflagrației
Digi 24
VIDEO Primele imagini cu explozia din Buftea. Reacția oamenilor din zonă în momentul deflagrației
VIDEO O luptătoare MMA a bătut doi polițiști spanioli care voiau să o dea jos din avion. Oamenii legii au fost internați în spital
Digi24
VIDEO O luptătoare MMA a bătut doi polițiști spanioli care voiau să o dea jos...
Test în România cu cea mai interesantă mașină hibridă chinezească
Promotor.ro
Test în România cu cea mai interesantă mașină hibridă chinezească
BANCUL ZILEI. Ion are chef de acțiune: - Mărie, hai să facem dragoste!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion are chef de acțiune: - Mărie, hai să facem dragoste!
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
go4it.ro
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
SIGUR n-ai știut asta despre cartofii prăjiți!
Descopera.ro
SIGUR n-ai știut asta despre cartofii prăjiți!
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Go4Games
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Iluzie optică virală | Ești un geniu dacă răspunzi corect: Ce este al doilea animal din această imagine?
Gandul.ro
Iluzie optică virală | Ești un geniu dacă răspunzi corect: Ce este al doilea animal...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cum arată casa în care a copilărit Donald Trump. Se vinde pentru suma de 2,3 milioane de dolari
Cum arată casa în care a copilărit Donald Trump. Se vinde pentru suma de 2,3 milioane de dolari
S-a aflat cine e victima Ramonei și a lui Adrian Corduneanu! Bărbatul are nevoie de 70 de zile de spitalizare
S-a aflat cine e victima Ramonei și a lui Adrian Corduneanu! Bărbatul are nevoie de 70 de zile de spitalizare
Încă un șantier pentru șoferi! Încep lucrările pe Centura București
Încă un șantier pentru șoferi! Încep lucrările pe Centura București
Este însărcinată! Fosta concurentă de la Power Couple va deveni mamă pentru a doua oară
Este însărcinată! Fosta concurentă de la Power Couple va deveni mamă pentru a doua oară
Camelia Voinea a umilit și angajații lotului de gimnastică! Ce i-a putut face lui Foti Tona: „S-a ...
Camelia Voinea a umilit și angajații lotului de gimnastică! Ce i-a putut face lui Foti Tona: „S-a întâmplat în ziua aceea. Totul a culminat cu înjurături”
Unde au dispărut gemenele Indiggo? Au trecut de la glitter și fustițe scurte la acatiste
Unde au dispărut gemenele Indiggo? Au trecut de la glitter și fustițe scurte la acatiste
Vezi toate știrile
×