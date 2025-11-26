Ce pensie are Jean Paler în noiembrie 2025. Artistul are 50 de ani de activitate scenică

Aflat la pensie de aproape un deceniu, Jean Paler (73 de ani) nu se poate dezice de marea sa pasiune: scena. Comediantul are deja rezervate câteva spectacole în afara țării, contracte care îi vor aduce bani în plus. Ce pensie are artistul acum, după 50 de ani de activitate scenică?

Jean Paler are iarna asigurată. Din punct de vedere financiar, artistul a semnat câteva contracte bănoase, bani care îi vor completa pensia prea mică pe care o are după 50 de ani de muncă.

Ce pensie are Jean Paler

Actorul a mărturisti că are o pensie de 1.670 de lei, bani care nu i-ar ajunge nici măcar pentru plata facturilor la gaz și curent. În aceste condiții, Jean Paler recunoaște că este norocos că încă este chemat la spectacole și evenimente, atât pe litoralul românesc, dar și în diaspora.

„Mulți au o pensie de aproape 2.000 de lei, eu am, mai exact, o pensie de 1.670 de lei lunar. Ar trebui să fie de aproximativ 5.000 de lei, ca să nu duci grija zilei de mâine. Acești bani nu-i primesc însă nici angajații. Dar și după pensionare trebuie să mai mergem pe la spectacole. Am muncit toată vara pe litoral. Pensiile sunt prea mici. Mai facem un bănuț, pe ici, pe colo, ca să-i păstrăm pentru iarnă, când vin facturile mari la curent și la gaze. E greu să fii pensionar în România”, spunea Jean Paler pentru Click!

În această iarnă, Jean Paler este mândru ca a prins câteva contracte bune în diaspora, în Italia, la Napoli, apoi la Roma.

„De Sărbători, voi fi în Italia, la Napoli, apoi la Roma, și voi reveni în țară pe 4 ianuarie 2026. Voi juca acolo, ce, știu altceva? Asta știu să fac. Îi voi distra pe românii din diaspora. În spectacol voi mai fi și cu o trupă din Chișinău. Dar mai înainte, pe 17 decembrie, de ziua mea de naștere când voi împlini 74 de ani, voi fi prezent la Arad, am fost invitat acolo să joc pentru angajații unei fabrici, alături de Mirabela Dauer și de Tinu Vereșezan. Este o mare bucurie să aduc un pic de veselie în sufletul românilor, acum, de Sărbătorile de Iarnă!”, a mai spus Jean Paler.

