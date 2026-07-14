Ultima imagine cu Doru de la Constanța în viață. Cu cine a fost surprins manelistul, înainte să moară

Lumea muzicii de petrecere traversează o perioadă marcată de tristețe după vestea decesului lui Doru de la Constanța, unul dintre artiștii care au fost apreciați de public de-a lungul anilor pentru prezența sa la numeroase evenimente și spectacole. Decesul interpretului, survenit la vârsta de numai 44 de ani, a surprins atât fanii, cât și persoanele care l-au cunoscut de-a lungul carierei sale, întrucât nimic nu părea să anunțe o asemenea tragedie.

Cunoscut de public sub numele de scenă Doru de la Constanța, artistul purta în acte numele Doru Ceamă. Deși în trecut a fost o prezență constantă în industria muzicii de petrecere, în ultimii ani acesta alesese un stil de viață mai discret. Aparițiile publice deveniseră din ce în ce mai rare, iar activitatea artistică nu mai era la fel de intensă ca în perioada de vârf a carierei sale.

Cu cine a fost surprins Doru de la Constanța înainte să moară

În ciuda faptului că se retrăsese parțial din lumina reflectoarelor, Doru de la Constanța păstra legătura cu admiratorii săi prin intermediul rețelelor de socializare, acolo unde publica ocazional imagini din viața de zi cu zi. Cele mai recente fotografii distribuite înainte de deces îl înfățișau într-un cadru relaxat, alături de soția sa și de persoane apropiate. Imaginile transmiteau o atmosferă liniștită, iar artistul părea într-o stare bună, motiv pentru care vestea morții sale a fost cu atât mai greu de acceptat.

Familia a ocupat întotdeauna un loc important în viața interpretului. Acesta era căsătorit și avea o fiică, despre care vorbea cu mândrie ori de câte ori avea ocazia. În fotografiile și mesajele publicate online, Doru de la Constanța evidenția adesea momentele petrecute alături de cei dragi, preferând să împărtășească cu urmăritorii imagini din viața personală, în locul unei expuneri excesive a activității profesionale.

De-a lungul anilor, artistul și-a construit o carieră apreciată în muzica de petrecere, fiind invitat la numeroase evenimente private și spectacole. Stilul său interpretativ și repertoriul l-au ajutat să își formeze un public fidel, iar numele său a rămas cunoscut în rândul iubitorilor acestui gen muzical.

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