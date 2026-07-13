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Nebunie la Beach, Please! Țzancă Uraganu a urcat pe scenă și a încins atmosfera

De: David Ioan 13/07/2026 | 16:42
Nebunie la Beach, Please! Țzancă Uraganu a urcat pe scenă și a încins atmosfera
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Beach, Please! a fost din nou scena unui moment care a ridicat nivelul de energie la maximum. Țzancă Uraganu a urcat pe scenă în fața unei mulțimi uriașe, iar reacția publicului a fost instantanee.

Mii de oameni au cântat, au filmat și au dansat pe ritmurile lui. În imagini se vede clar cum zona din fața scenei este plină, iar luminile și fumul creează un cadru spectaculos.

Țzancă Uraganu a urcat pe scenă și a încins atmosfera

Artistul, îmbrăcat complet în alb și cu ochelari de soare, a dominat scena, iar atmosfera a devenit electrizantă. Festivalul, cunoscut pentru mixul de trap, rap și pop, a integrat din nou manelele în program, iar publicul a reacționat fără rețineri.

Momentul lui Țzancă a fost unul dintre cele mai urmărite ale serii, iar clipurile postate pe Instagram au devenit virale în doar câteva ore. Se confirmă astfel că manelele au ajuns să fie parte din cultura festivalurilor mari din România, iar Beach, Please! rămâne un spațiu unde genurile muzicale se amestecă liber.

Pe scenă a urcat și Costel Biju, colaborator apropiat al lui Țzancă, iar apariția lui a amplificat și mai mult atmosfera. Cei doi au mai fost împreună la Beach, Please! și anul trecut, iar experiența acumulată s‑a simțit clar în modul în care au condus momentul.

Nebunie la Beach, Please!

Biju, îmbrăcat în negru, a completat perfect energia lui Țzancă, iar publicul a reacționat ca la un duet deja consacrat. În imagini se observă dansatori, lumini intense și o scenă plină de viață, semn că organizatorii au mizat pe un show complet.

Mulți participanți au remarcat chimia dintre cei doi artiști, care au reușit să țină mulțimea conectată până la final. Faptul că au fost invitați din nou arată că momentul lor precedent a avut impact, iar anul acesta au livrat un spectacol cel puțin la fel de intens. Reacțiile din public, ritmul menținut și energia transmisă confirmă că fenomenul manelelor continuă să aibă o influență reală în zona de entertainment.

Beach, Please! rămâne un festival care surprinde și testează limitele culturale ale generației actuale, iar apariția lui Țzancă și a lui Costel Biju a fost dovada clară că diversitatea muzicală este nu doar acceptată, ci și dorită de public.

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