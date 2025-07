Tzancă Uraganu şi Biju n-au avut “milă”. „Regii manelelor” s-au duelat în culisele Beach, Please! “Te-am spart”

Costel Biju și Tzancă Uraganu sunt doi dintre cei mai apreciați și ascultați cântăreți de manele de la noi. Unul cu state mai vechi, celălalt a venit puternic din urmă și a recuperat, iar acum ambii joacă doar la categoria grea. Însă, pe lângă faptul că sunt rivali și concurează pentru locul 1 în trending, sunt și prieteni și colaboratori. Câteva dintre melodiile pe care le-au scos împreună au ajuns rapid pe primele locuri în preferințele publicului. CANCAN.RO a decis să îi supună pe cei doi unui test de sinceritate. Așadar, ambii au fost nevoiți să răspundă la întrebări cu ochii închiși și să indice care dintre ei doi, spre exemplu, are mai mult talent, care cheltuie mai mulți bani, dar am atins și detalii mai personale. Dacă s-au pus sau nu de acord, aflați în interviul exclusiv.

Unul dintre momentele care ne-au adus un zâmbet în colțul gurii și ne-au binedispus este cel în care Tzancă Uraganu și Costel Biju ne-au oferit un interviu la dublu în care au răspuns celor mai nebune întrebări. Cei doi artiști care au cântat atât împreună, cât și separat pe scena Beach, Please! nu s-au ferit să facă dezvăluiri neașteptate unul despre celălalt, spre deliciul fanilor care îi vor urmări.

Tzancă Uraganu și Costel Biju, interviu la dublu!

La primele întrebări, răspunsurile au fost simple. Fiecare a arătat către propria persoană. Așadar, atât Tzancă Uraganu, cât și Costel Biju consideră că au mai mult talent, cheltuie mai mult decât colegul. La cea de-a treia întrebare, Tzancă Uraganu și Costel Biju schimbă poziția, și fiecare arată către celălalt la întrebarea: „Cine se îmbracă mai bine?”. Așadar, se pare că fiecare apreciază stilul vestimentar al colegului. Dar, stați așa, căci mai urmează și alte întrebări cu răspunsuri la fel de surprinzătoare.

De la ce s-au supărat cei doi artiști: „Le-a spus oamenilor să nu îmi mai dea bani”

CANCAN: Cine este mai supărăcios? (n.r. Fiecare arată către celălalt) Deschideți ochii! Cu ce sunteți supărăcioşi?

Costel Biju: Am făcut o poză cu Edy Talent și a zis că de ce n-am pus poză cu el și că am pus cu Edy Talent.

CANCAN: Și el cu ce e supărăcios?

Tzancă Uraganu: Că am cântat o melodie de-a lui și a spus că dacă mai cânt melodiile lui, le-a spus oamenilor să nu mai îmi dea bani.

CANCAN: Cine are mai multe hit-uri? Deschideți ochii! Păi cine are mai multe? Că fiecare a zis de el.

Tzancă Uraganu: Eu am „Ce femeie”, „Sistemul otoman”.

Costel Biju: Se pune cu „Burj Khalifa” al meu?

Tzancă Uraganu: Da, dar cu „Sistemul otoman” te-am spart.

CANCAN: Cine este mai zgârcit? Ok, fiecare a zis de fiecare. Cine are mai mult talent la scris versuri? Amândoi ați arătat către Biju. Cine are o voce mai bună?

Costel Biju: Pe bune! El e puternicul meu. Aici n-am mai mințit. Eu sunt fanul lui, i-am spus care are cea mai puternică voce.

Tzancă Uraganu: Și eu i-am spus lui că are o voce puternică, unicată. Atmosfera României e Biju. Fiecare are talentul lui. El are talentul lui pe ce face el. Eu la fel pe ce fac eu. Și amândoi ne completăm unul pe altul, dacă e cazul.

CANCAN: Și acum ultima întrebare. Întrebarea roșie. Închideți ochii. Cine are mai mult succes la fane?

Fiecare arată către celălalt. V-ați dat calde unul altuia.

Tzancă Uraganu: La mișto am zis asta, îți dai seama.

