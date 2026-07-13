BEACH, PLEASE! INTRĂ ÎN ISTORIE: peste 600.000 de participanți, cea mai mare ediție de până acum și începutul unei noi ere la NIBIRU

Cu peste 600.000 de participanți pe parcursul celor cinci zile de festival, cea mai

mare ediție organizată până acum și deschiderea oficială a stațiunii NIBIRU, ediția

aniversară marchează un nou capitol pentru cel mai mare festival urban din Europa

și reconfirmă România pe harta marilor evenimente internaționale de entertainment.

Dincolo de dimensiunea spectacolelor și de prezența unora dintre cei mai importanți

artiști ai muzicii urbane internaționale, ediția din acest an a demonstrat maturizarea

unui fenomen care a depășit de mult statutul unui festival de muzică. Publicul a fost

mai numeros și mai divers ca niciodată, aproape 30.000 de turiști internaționali au

ales România pentru experiența BEACH, PLEASE!, iar atmosfera din festival a

confirmat că evenimentul a devenit o comunitate construită în jurul muzicii, libertății,

respectului și responsabilității.

Una dintre cele mai vizibile schimbări ale acestei ediții a fost evoluția publicului. Tot

mai mulți părinți au ales să participe la festival alături de copiii lor sau au avut

încrederea să îi lase să trăiască această experiență într-un spațiu organizat și sigur.

Este una dintre cele mai importante transformări prin care a trecut BEACH, PLEASE!

în ultimii cinci ani și dovada că investițiile constante în infrastructură, confort,

producție și siguranță contribuie la consolidarea încrederii în festival.

Chiar și în serile în care vremea a fost capricioasă, zecile de mii de participanți au

rămas alături de artiști până la finalul programului. Energia din fața scenelor,

respectul față de ceilalți participanți și atmosfera din întregul festival au confirmat

încă o dată maturizarea unei comunități care a crescut odată cu BEACH, PLEASE!.

O ediție definită de premiere, producții spectaculoase și momente cu impact

Ediția aniversară a reunit pe scenele NIBIRU unele dintre cele mai importante nume

ale muzicii urbane internaționale și a adus în România o serie de premiere așteptate

de public.

Printre cele mai spectaculoase momente s-a numărat concertul lui Playboi Carti,

unul dintre cele mai așteptate show-uri ale verii. După o cursă urmărită de milioane

de oameni pe FlightRadar24, artistul a ajuns la NIBIRU și a urcat pe scenă într-un

concert care a devenit imediat unul dintre momentele emblematice ale ediției.

Ziua a treia a reprezentat punctul culminant al ediției aniversare, stabilind

recordul absolut de audiență al festivalului. Aproximativ 155.000 de participanți

au fost prezenți la NIBIRU, în cea mai mare seară din istoria BEACH, PLEASE!, care

i-a adus pentru prima dată în România pe Future și Quavo, într-un line-up completat

de show-urile INNA și B.U.G. Mafia. Dincolo de dimensiunea spectacolelor, seara a

rămas în memoria publicului și prin momentele sale cu puternică încărcătură

emoțională. Sheck Wes a transmis unul dintre cele mai puternice mesaje ale ediției,

vorbind despre pace, respect, solidaritate și responsabilitate, condamnând violența,

rasismul și războiul. Selly și Yausuf au adus în prim-plan un dialog despre familie,

relația dintre părinți și copii și importanța timpului petrecut împreună cu cei dragi, iar

apariția pe scenă a bunicuței devenite simbol al comunității BEACH, PLEASE! a fost

unul dintre cele mai apreciate și emoționante momente ale ediției. Astfel, cea mai

mare audiență din istoria festivalului s-a întâlnit cu unele dintre cele mai memorabile

momente ale ediției, transformând ziua a treia în seara definitorie a BEACH,

PLEASE! 2026.

Don Toliver a revenit pe scena BEACH, PLEASE! și a ales festivalul din România

pentru a interpreta o melodie încă nelansată, oferind fanilor un moment exclusiv și

confirmând importanța pe care festivalul a câștigat-o în circuitul marilor turnee

internaționale.

Unul dintre cele mai spectaculoase concerte ale ediției a fost susținut de artista sud-

africană Tyla, care a ajuns pentru prima dată la BEACH, PLEASE! cu producția

completă a show-ului său internațional. Unul dintre cele mai dinamice momente ale

serii a venit atunci când artista a invitat pe scenă o tânără din public pentru a

interpreta împreună hitul Water, într-un moment care a devenit imediat viral și a fost

preluat de publicații și platforme internaționale.

Line-up-ul ediției aniversare a fost completat de artiști precum Yeat, Rich Amiri, Ski

Mask The Slump God, Jeleel, Nemzzz, Xaviersobased, Apollored1, Prettifun,

Ian, Azteca, Alex Velea și mulți alții, într-o ediție care a confirmat direcția

internațională a festivalului și capacitatea acestuia de a aduce în România unele

dintre cele mai importante nume ale momentului.

Festivalul s-a încheiat cu discursul lui Selly, unul dintre cele mai puternice momente

ale ediției aniversare. În fața sutelor de mii de participanți, fondatorul BEACH,

PLEASE! a vorbit despre energia unei noi generații, despre curajul de a visa fără

limite, despre ambiția de a construi și despre responsabilitatea de a transforma ideile

în proiecte cu impact. Mesajul său a fost unul de încredere într-o generație care

demonstrează că poate schimba percepții, poate construi la standarde internaționale

și poate transforma România într-un reper pe harta marilor proiecte de

entertainment.

Selly a privit dincolo de ediția aniversară și a vorbit despre următorul capitol al

proiectului: „Dacă BEACH, PLEASE! a demonstrat că România poate organiza unul

dintre cele mai mari festivaluri din lume, NIBIRU își propune să demonstreze că

România poate construi una dintre cele mai spectaculoase destinații de

entertainment din Europa.

Ediția aniversară s-a încheiat fără incidente notabile

Ediția aniversară s-a încheiat fără incidente notabile, fiind cea mai sigură ediție

BEACH, PLEASE! de până acum. Acest rezultat reflectă atât comportamentul unei

generații care demonstrează tot mai multă responsabilitate, respect și spirit civic, cât

și colaborarea excelentă dintre organizatori și autoritățile implicate în desfășurarea

evenimentului.

Organizatorii mulțumesc Grupării de Jandarmi Mobile Constanța, Poliției Române,

ISU Dobrogea, Gărzii de Coastă, Agenției Naționale Împotriva Traficului de

Persoane, precum și tuturor instituțiilor și echipelor de intervenție care au contribuit

la desfășurarea festivalului în cele mai bune condiții de siguranță.

BEACH, PLEASE! 2026 în cifre

● Peste 600.000 de participări pe parcursul celor cinci zile de festival

● 155.000 de participanți într-o singură zi, noul record de audiență din istoria

BEACH, PLEASE!

● Aproape 30.000 de turiști internaționali, de aproape două ori mai mulți decât

la ediția precedentă

● 22 de hectare dedicate festivalului și încă 15 hectare pentru zonele conexe și

parcări

● Peste 30 de restaurante și cafenele în cadrul NIBIRU

● Sute de artiști români și internaționali pe scenele festivalului

● Zeci de concerte, show-uri și experiențe desfășurate pe parcursul celor cinci

zile

● Peste 2.000 de voluntari, alături de mii de membri ai echipelor de producție,

securitate, intervenție, medicale și organizare implicați în desfășurarea

evenimentului

● Peste 100 de milioane de euro impact economic estimat pentru economia

locală și națională

Festivalul a generat un impact economic estimat la peste 100 de milioane de euro

pentru economia locală și națională, prin turism, cazare, alimentație publică,

transport, servicii și comerț, confirmând rolul BEACH, PLEASE! ca unul dintre cele

mai importante motoare economice ale sezonului estival din România.

Festivalul s-a încheiat, însă vara continuă

Pentru prima dată, energia BEACH, PLEASE! nu se termină odată cu ultimul

concert. Din 16 iulie, NIBIRU își deschide oficial porțile și inaugurează un nou model

de entertainment în România: un spațiu care rămâne activ zilnic până pe 30 august,

cu concerte, spectacole, activități și experiențe dedicate tuturor generațiilor. Astfel,

experiența începută la BEACH, PLEASE! continuă pe tot parcursul verii, oferind

publicului o destinație construită pentru muzică, divertisment și timp petrecut

împreună.

În paralel, pregătirile pentru BEACH, PLEASE! 2027 au început deja. Biletele pentru

următoarea ediție s-au pus în vânzare, iar organizatorii poartă deja negocieri cu unii

dintre cei mai mari artiști ai scenei internaționale, ediția din 2027 urmând să

beneficieze de un buget record dedicat line-up-ului.

În urmă cu cinci ediții, BEACH, PLEASE! era un proiect în care puțini credeau.

Astăzi este cel mai mare festival urban din Europa și punctul de plecare pentru

NIBIRU, unul dintre cele mai ambițioase proiecte de entertainment dezvoltate

vreodată în România. Din 16 iulie, povestea continuă la NIBIRU.