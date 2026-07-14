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Cine a avut grijă de fiica lui Laurette cât a stat în spital. „Mi-a fost alături și m-a încurajat”

De: Elisa Tîrgovățu 14/07/2026 | 10:14
Cine a avut grijă de fiica lui Laurette cât a stat în spital. „Mi-a fost alături și m-a încurajat”
Laurette a dezvăluit cine s-a ocupat de Serena în perioada în care a fost în spital. „Mi-a fost alături și m-a încurajat” / Sursa foto: Social media
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Laurette se află în plin proces de recuperare după operația suferită în urma unor probleme medicale apărute ca efect al procedurii de aquafilling. După ce a fost externată, vedeta a oferit primele detalii despre starea sa de sănătate, perioada dificilă prin care a trecut, dar și despre sprijinul primit pentru îngrijirea fiicei sale cât timp s-a aflat internată.

Bruneta a trecut printr-o perioadă extrem de dificilă, după ce problemele apărute în urma unei proceduri estetice cu aquafilling au dus la numeroase intervenții medicale. Din 2019, când a apelat la această procedură, vedeta ar fi ajuns să treacă prin nu mai puțin de 23 de operații.

Recent, starea sa de sănătate s-a agravat, iar Laurette a fost transportată din nou la spital, unde medicii au intervenit pentru a trata o infecție puternică provocată de substanța injectată cu ani în urmă. În cadrul operației, specialiștii au eliminat materialul care îi afecta sănătatea.

După o perioadă petrecută sub supraveghere medicală și după tratamentul necesar, bruneta a fost externată și a început etapa de refacere.

Sursa foto: Social media

Pe lângă problemele medicale cu care s-a confruntat, Laurette a trebuit să se gândească și la fiica sa, Serena. Adolescenta în vârstă de 15 ani, provenită din relația pe care vedeta a avut-o în trecut, i-a fost alături moral în această perioadă dificilă, chiar dacă, pe durata spitalizării, cele două nu au putut petrece timp împreună.

Cine s-a ocupat de fiica lui Laurette

După ce a revenit acasă, Laurette a vorbit cu fanii săi despre perioada petrecută în spital și a explicat cine a avut grijă de Serena cât timp ea a fost internată. Vedeta a mărturisit că nu a fost îngrijorată în această privință, deoarece fiica sa este o adolescentă matură și responsabilă, iar tatăl acesteia s-a implicat și s-a asigurat că nu îi lipsește nimic.

„Cât timp am fost la spital, fetița mea a fost, bineînțeles, la tatăl ei, care s-a ocupat de ea. Oricum este destul de mare, are 15 ani și se descurcă și ea. Am învățat-o încă de mică să se descurce în anumite circumstanțe și cred că este un copil foarte educat și un copil matur pentru vârsta ei.

A înțeles foarte bine situația mea, a fost alături de mine, m-a sprijinit și m-a încurajat. Mi-a spus că totul o să fie bine’, a povestit Laurette pe TikTok.

În trecut, Laurette a povestit de mai multe ori despre legătura specială pe care o are cu fiica sa și despre felul în care încearcă să o educe pentru a deveni o persoană puternică și autonomă. Vedeta a explicat că îi oferă Serenei libertatea de a învăța să se descurce singură și să facă față provocărilor vieții.

Potrivit acesteia, maturitatea fiicei sale a ajutat-o să înțeleagă cât de serioasă a fost situația prin care a trecut mama ei, iar Serena i-a oferit sprijin și încurajare pe durata acestei perioade dificile.

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