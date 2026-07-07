Laurette a fost externată din spital! Cum se simte acum și ce vești a primit de la medic: „Sunt optimistă”

Calvarul pare că s-a terminat pentru Laurette. După numeroasele probleme cu care s-a confruntat și după mai multe intervenții chirurgicale, lucrurile par că încep să se rezolve. Recent, aceasta a fost externată din spital și a primit vești bune din partea medicilor. Se pare că infecția s-a retras, iar acum Laurette începe o grea perioadă de recuperare. Cum se simte aceasta?

Problemele au început pentru Laurette în anul 2019, după ce a apelat la o procedură pentru mărirea feselor. Lucrurile nu au mers cum ar fi trebuit, iar pentru aceasta a început un adevărat calvar. Complicațiile apărute ulterior au necesitat mai multe intervenții chirurgicale și tratamente complexe, iar recuperarea s-a dovedit a fi mult mai dificilă decât spera.

Laurette a fost externată din spital

În urmă cu doar câteva săptămâni, Laurette a fost supusă unei noi intervenții chirurgicale și spera că de acum totul se va rezolva și va scăpa de probleme. Însă, fericirea nu a durat prea mult pentru aceasta. La doar câteva zile după externare au apărut noi complicații.

Mai exact, piciorul lui Laurette s-a infectat, din nou, așa că aceasta a ajuns iar pe mâinile medicilor. După mai multe zile petrecute în spital, vedeta a fost acum externată, iar de această dată este optimistă. A primit vești bune din partea medicilor și speră că tot calvarul se va încheia curând.

„Am ajuns acasă de săptămâna trecută, de vineri. Mă simt mult mai bine, cred că vedeți și pe fața mea. Cred că am scăpat de infecție și de tot ce îmi punea piciorul și viața în pericol. Sunt optimistă, sunt plină de speranță că totul va fi bine. Tocmai ce am venit de la Spitalul Floreasca, de la control”, a spus Laurette, în mediul online.

Deși acum este pe drumul cel bun, Laurette trebuie să fie răbdătoare. Infecția pare că a dispărut, însă pentru ea urmează o perioadă lungă de recuperare.

„Sunt pe drumul cel bun. Eu cred că de data aceasta am scăpat de tot ce aveam și acum doar mai este nevoie de recuperare, de kinetoterapie. A fost o perioadă dificilă din viața mea, eu zic că sunt pe drumul cel bun. O să vă țin la curent cu evoluția mea”, a mai spus Laurette.

CITEȘTE ȘI:

Laurette, de urgență la spital după ultima operație. Aquafilling-ul i-a pus viața în pericol: ”Piciorul s-a infectat din nou”

Dieta din spital a lui Laurette. Bruneta a suferit 23 de operații